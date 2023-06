Melissa Klug confirma que está embarazada de futbolista Jesús Barco

Melissa Klug confirmó que espera un hijo de Jesús Barco.

La expareja y madre de los hijos de Jefferson Farfán, Melissa Klug, confirmó mediante su cuenta oficial de Instagram que espera un bebé del futbolista de Sport Boys Jesús Barco. Se trata del primer hijo del jugador de fútbol.

“Seré papá. Nunca imaginé sentir una emoción tan grande de solo saber que dentro de pocos meses te veré por primera vez. Lo único que pido a Dios es que nazca sano(a) y salvo(a). Te amo mucho mi amor @melissaklugoficial”, publicó Jesús Barco en su cuenta de Instagram.

Futbolista Jesús Barco confirmó que tendrá hijo con Melissa Klug.

Al mismo tiempo, la ‘Blanca de Chucuito’ también dedicó unas palabras al hijo que tendrá con el futbolista, con quien lleva comprometida desde 2021.

“Mi milagro de amor ya crece dentro de mí. Ya estás en mi corazón y unos meses en mis brazos. Qué lindo cuando pasa algo que tanto le pediste a Dios. Un deseo hecho realidad te esperamos con ansias y ahora el amor se multiplica mi amor @jesusbarcob”, escribió.

En el programa “Magaly TV: La Firme” ya habían anunciado este rumor en el programa emitido el pasado 7 de junio. Magaly Medina aseguró que tenía una ‘bomba’, pues sus fuentes le comentaron que la empresaria tenía 11 semanas de embarazo.

“Después de haber expresado públicamente sus ganas de volver a ser mamá, sobre todo cuando nació su nieta. Melissa Klug está embarazada, tiene 11 semanas de embarazo. Esta es investigación de nosotros”, reveló.

Melissa Klug está embarazada y espera su sexto hijo con Jesús Barco | Magaly TV La Firme

Desde hace más de un año se sabe que Melissa Klug deseaba ser madre nuevamente, pues así lo comentó cuando nació su nieta, la hija de Samahara Lobatón. En ese entonces, la empresaria contó que había congelado sus óvulos para no perder la oportunidad de tener un nuevo bebé, decisión que había tomado con su pareja Jesús Barco.

“Es algo que me ha despertado y que me ha dado el deseo. Me gustaría tener un pedacito de mí, si así lo decidimos. Es algo que queremos”, comentó.

Antes de que confirme su embarazo, la también influencer fue vista en una clínica local por el programa Instarándula. Sin embargo, aún no se podía afirmar que la razón de su visita al centro de salud era su embarazo.

“Efectivamente, nosotros tenemos ratujas en la clínica, mañana les sacamos las imágenes que guardábamos de ella yendo a sus controles de ginecología. Parece que hoy mismo ha recibido la noticia, ya que las imágenes que teníamos de ayer, según la ratuja, aún esperaba que le digan si estaba embarazada o no, por eso guardamos todo a la espera de la confirmación. Pero ya Magaly confirmó”, publicó la cuenta dedicada a publicar noticias de entretenimiento.

Melissa Klug fue vista en una clínica local días antes de que se revelara su embarazo | Instarándula

Melissa Klug y Jesús Barco eran buenos amigos antes de iniciar una relación sentimental, pues ambos crecieron en Chucuito, Callao.

Ambos fueron vistos en julio de 2020, cuando se vio que la expareja de Jefferson Farfán llevaba y recogía a Jesús Barco a sus entrenamientos. En ese entonces, el futbolista integraba el equipo de Universitario de Deportes.

Meses después, Melissa Klug aclaró en el programa ‘Magaly TV: La Firme’ que las imágenes difundidas en su programa se dieron cuando ella solo salía con el futbolista, mas no tenían una relación amorosa formal. En setiembre de 2020, recién oficializaron que eran pareja.