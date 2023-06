Patricio Suárez Vértiz abandonó ‘El Gran Chef Famosos’ y así reaccionaron los fans: con memes y lamentos

Patricio Suárez Vértiz abandonó ‘El Gran Chef Famosos’. Latina TV.

Uno de los grandes favoritos de ‘El Gran Chef Famosos’, Patricio Suárez Vértiz, fue eliminado del programa, este martes 6 de junio. El plato del músico peruano no convenció al jurado y perdió contra Susan León y Milett Figueroa, quienes lograron pasar a la semifinal de la competencia gastronómica.

Como se recuerda, los participantes se enfrentaron por un cupo para la siguiente etapa del concurso culinario. Patricio Suárez Vértiz, Milett Figueroa, Nico Ponce y Susan León prepararon bomba de palta. El ganador del primer reto fue el actor que dio vida a Paolo Guerrero en la serie de Netflix ‘Contigo Capitán’, logrando salvarse de la temida sentencia.

En la segunda etapa de la ‘Noche de eliminación’, Susan, Milett y Patricio cocinaron adobo de conejo. La exchica reality rompió en llanto al ver el cuerpo sin vida del roedor y se negó a trozarlo. “No puedo, no puedo”, manifestó la popular ‘Milechi’, quien aseguró luego que tenía una mascota muy querida llamada Bonny.

Patricio Suárez Vértiz preparó el adobo de conejo con gran dificultad. (Latina TV)

Patricio Suárez Vértiz también se mostró afectado. “Quiero que me entiendan, nosotros no tenemos la costumbre, y eso no es un pecado, de lidiar o tratar con animales que pueden ser vistos como mascotas. Es primera vez que vamos a tomar el conejo como un producto alimenticio, no un ser vivo al que le agarramos un cariño”, señaló.

Patricio Suárez Vértiz fue retirado de la competencia

El plato de Patricio Suárez Vértiz no fue del agrado de los miembros del jurado, conformado por Javier Masías, Giacomo Bocchio y Nelly Rosinelli. En su defensa, el artista nacional mencionó que se bloqueó mentalmente durante la preparación.

“No podía quedarme mirado. Miraba a las cámaras y escuchaba la voz de Patricio: ‘Haz algo, no te quedes parado’. Seguí y terminé, hice lo mejor que pude”, sostuvo.

Patricio Suárez Vértiz no superó la sentencia y fue retirado de 'El Gran Chef Famosos'. (Latina TV)

Tras un largo debate, los jurados decidieron que Susan León y Milett Figueroa prepararon los mejores adobos de conejo, por lo que Patricio Suárez Vértiz fue eliminado de la competencia gastronómica. Antes de retirarse del set, envió un emotivo mensaje:

“Yo soy artista y esto para mí ha sido una grata satisfacción. Me gusta la competencia, pero lo más lindo de ganar es participar. Creo que todos hemos ganado, ustedes y el público peruano. Esta química no la he visto hace tiempo en la televisión peruana. Gracias, que Dios los bendiga. Acuérdense en su casa, lo importante es participar y saber cerrar bien el ciclo, con una sonrisa porque la vida es bella. ¡Adiós, patos!”.

Patricio Suárez Vértiz no llegó a la semifinal de 'El Gran Chef Famosos'. (Latina TV)

Así reaccionaron los fans de ‘El Gran Chef Famosos’

En redes sociales, los usuarios lamentaron la eliminación de Patricio Suárez Vértiz, uno de los participantes favoritos junto a Milett Figueroa, con divertidos memes y recordando su paso por el programa de Latina TV.

“¿Ahora quién alegrará el ambiente cantando Disco Bar?”, “Esta eliminación ha marcado un gran daño emocional en mí, siempre recordaremos la papa rellena”, comentaron los internautas.

“Fue recontra chévere tenerlo en el programa, de las mejores cosas que nos trajo a la luz ‘El Gran Chef Famosos’, gracias por todo”, “Patricio, te extrañaré”, “¿Ahora quién molestará a Rondón?”, añadieron otros.

Fans lamentan la salida de Patricio Suárez Vértiz.

