Accidentes en el examen de manejo del Touring de Lurín: choques y confusiones de los postulantes que los deja fuera de la evaluación

Accidentes en el examen de manejo del Touring de Lurín (ATV Noticias)

Para obtener una licencia de conducir en el Perú se necesita pasar un examen médico, otro de reglas de tránsito y finalmente, tras aprobar las dos anteriores, se da el conducir. En Lima, esta última prueba se suele dar en las instalaciones del Touring Conchan. A diario cientos de postulantes acuden a un circuito donde deben mostrar su habilidad para la conducción, el reconocimiento de las señales de tránsito, así como poder estacionar en paralelo y diagonal.

El día del examen de manejo, el postulante debe acudir media hora antes al Turing. La gran mayoría opta por alquilar un vehículo hatchback automático por el cual paga 57 soles. Conduce sin copiloto y debe seguir una de las dos rutas preestablecidas en el mismo circuito.

Antes de ingresar al circuito, a su auto se le asigna una lona con un número y color por el cual será llamado el postulante al momento de estacionar. El postulante tendrá 150 puntos que se le irán descontando, según el tipo de falta que cometa: faltas leves (menos 15 puntos), faltas graves (menos 30), faltas muy graves (menos 60). El puntaje mínimo aprobatorio es de 100 puntos.

Ya sea por la falta de práctica o por los nervios, muchas no son capaces de aprobar el test y esperan una segunda oportunidad. Sin embargo, también hay quienes no solo cometen faltas, sino que tienen accidentes, chocan el vehículo y deben ser retirados del circuito.

A través de Tiktok, se suelen transmitir los exámenes de los postulantes en el circuito original, ahí se captan los accidentes. (ATV Noticias)

Accidentes en video

Alrededor del Touring Conchán hay decenas de microempresas que ofrecen prácticas de manejo en circuitos que son réplicas del original. Estas empresas ofrecen sus servicios a través de las redes sociales.

Además, suelen transmitir en vivo, a través de Tiktok, los exámenes de los postulantes en el circuito original. Es así como se ha podido captar varios accidentes. El más común se genera por la confusión entre freno y acelerador. Los postulantes terminan estrellándose con otro auto y chocan con la baranda de protección.

Entre los videos más viralizados, destaca el de una postulantes en un vehículo negro que chocó por detrás contra un vehículo blanco al acelerar en lugar de frenar. Esto fue transmitido en vivo por una cuenta de Tiktok que escoge a un postulante aleatoriamente, le pone un sobrenombre y sigue su examen.

Accidentes en el examen de manejo del Touring Conchán (Panamericana TV)

Otros formas de desaprobar el examen

Alrededor del circuito hay decenas de veedores que van tomando nota de las posibles faltas que cometan los postulantes. Además, son los encargados de dar indicaciones para el estacionamiento o apuran a los conductores para que transiten más rápido.

Un error común es seguir la indicación de un veedor cometiendo alguna falta como pasarse alguna luz roja, pisar el cruce peatonal o hasta chocar con otro vehículo.

“Yo tenía el número de lona 10. Como el veedor me dijo ‘avance’, yo avancé obediente pero el semáforo estaba en rojo. Ese fue mi error y me quitaron 60 puntos”, comentó uno de los postulantes que desaprobó el examen de manejo a ATV Noticias.

No memorizar las rutas (A y B) también pueden descalificar al postulante ya que se desorientan y comenten más errores incluso si ya tienen experiencia manejando vehículos. “Me perdí en el circuito y me salí (...) Ahora que he practicado me parece más fácil”, comentó otro postulante.

Los estacionamientos paralelos y diagonales también son complicados para los aspirantes a la licencia de conducir. Para ello, en las escuelas de manejo y en redes sociales se pueden encontrar instrucciones para tener puntos de referencia a la hora de maniobrar el vehículo, hacer un correcto estacionamiento y aprobar el examen sin mayores problemas.

De aprobar el examen, es posible obtener la licencia de conducir (electrónica) el mismo día tramitándose a través de las páginas del Ministerio de Transportes.