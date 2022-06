Brevete electrónico, conoce las ventajas de obtenerlo

En estos tiempos lo más conveniente es tener tu brevete electrónico para no tener problemas con la ley (Foto: MTC)

Ya tienes tu carrito por fin y necesitas sacar tu brevete para no tener problemas con las autoridades. O tal vez requieras una nueva licencia de conducir, revalidar, recategorizar u obtener un duplicado. Tienes la opción de elegir tramitar tu brevete electrónico. De esta manera, podrás tener acceso a una serie de ventajas que Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ofrece en su página web

Aunque la opción solo está disponible por ahora para Lima Metropolitana y las regiones de Arequipa y Cajamarca, todos los conductores del Perú que todavía tengan su licencia física vigente de clase A pueden migrar a la versión electrónica tramitando el duplicado por la web https://licencias.mtc.gob.pe/ .

En ese sentido, el MTC hace la salvedad que apenas tengas tu brevete virtual, el físico perderá toda validez. Y es que no se podrá contar con ambos documentos.

VENTAJAS DEL BREVETE ELECTRÓNICO

A pesar de que algunos, por una cuestión de comodidad, prefieren el documento físico, contar con su versión electrónica tiene sus ventajas y aquí las detallamos una por una.

· Te cuesta tan solo S/ 6.80.

· Este no se te pierde nunca. Cabe la eventualidad que el documento físico se te pueda perder. En ese caso tendrás que realizar todo los trámites que correspondan y esperar los tiempos establecidos. Esto sin contar las colas y el tiempo que perderás sin poder manejar sin tu documento. Te ahorrarás todo esto con el documento virtual. Pues podrás bajar el archivo todas las veces que quieras de manera gratuita. Esto siempre y cuando tu título habilitante siga vigente.

· Hay un operativo policial y no sacaste tu brevete. Lo lógico es que se te aplique la multa G58 por no mostrarlo a la autoridad. Pues con el electrónico ya no será así. Ni siquiera es necesario que muestres tu celular. Bastará con que el agente fiscalizador ingrese el número de tu DNI al Portal Único del Conductor (https://puc.mtc.gob.pe/) y confirmar que cuentas con el permiso para conducir.

· Es válido para conducir en cualquier país del mundo.

· Con la versión electrónica de tu licencia tienes la posibilidad de pedir el permiso internacional de conducir en el Touring. Si tu destino es Estados Unidos o cualquier otro país del continente americano (menos Canadá y Chile) tendrás que elegir el permiso interamericano. Pero si cruzas el charco a cualquier lugar del resto del mundo, la opción es el permiso internacional que te servirá por todo un año.

· Llévalo donde quieras. Tu licencia virtual la puedes descargar en cualquier dispositivo que uses más a menudo como celular, tableta, laptop. Lo puedes tener guardado en tu correo electrónico. También puedes compartirlo con tu familia, en caso de cualquier emergencia .

· Si decides a sacar la versión electrónica de tu brevete, lo podrás hacer de manera rápida y sencilla de manera online. Claro, primero deberás haber aprobado el examen médico, de conocimientos y de conducción. Una vez cumplido esto, podrás obtener tu licencia electrónica, el mismo día y sin salir de casa. Chau a los tramitadores.

CÓMO OBTENER TU BREVETE ELECTRÓNICO

· Vas a cualquier agencia del Banco de la Nación y usando el código 1601, pagas S/ 6.80. Esto te dará derecho a la emisión del documento requerido.

· Concluido el primer paso, lo siguiente es poner tus datos personales en el Sistema Nacional de Conductores. Aceptas los términos y condiciones, luego seleccionas el botón “Trámite 100% virtual”.

· Lo primero que hará la entidad es validar que toda la información que ingresaste sea correcta. Cuando la apruebe te mandará un correo para notificarte. Cuando esto ocurra, en la misma plataforma deberás adjuntar todos los documentos que te pidan en requisitos. Esto lo podrás hacer de lunes a viernes de 8.30 am a 5.30.

· Finalmente, y si todo sale bien, el SNC te notificará a la casilla del MTC para poder descargar tu licencia. Y listo.

