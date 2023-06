Rodrigo Cuba le daba ‘likes’ a fotos de Gianella Rázuri cuando aún estaba con Ale Venturo

Rodrigo Cuba le daba likes a las redes sociales de Gianella Rázuri. Magaly TV La Firme.

Rodrigo Cuba estaría dispuesto de rehacer su vida a pocos días de haber terminado su relación con Ale Venturo, ya que fue visto en una fiesta divirtiéndose con Gianella Rázuri, ex candidata al ‘Miss Perú 2023′.

El pasado sábado 3 de junio, el futbolista salió con su hermano Jorge cuba, acompañado de varios amigos y de la bella modelo, quienes fueron captados en una discoteca de Barranco, por las cámaras de Magaly Medina.

Los úrracos no solo grabaron al exesposo de Melissa Paredes muy cerca de la reina de belleza dentro del local, sino salir juntos en la misma camioneta e ingresar a la casa de Gianella Rázuri en Surco.

De acuerdo a las imágenes que Magaly Medina, que emitió la noche del lunes 3 de junio, el futbolista habría estado en dicho domicilio por más de una hora, puesto que ingresó a las 1 am y salió a las 2:32 de la madrugada del domingo 4 de junio.

Sin embargo, Rodrigo Cuba se reportó con problemas en su salud que lo imposibilitaron de jugar en el Club Sport Boys. “El área médica del club deportivo informa el estado de salud de Rodrigo Cuba: desgarro total del recto femoral, lesión sufrida hace semanas. En proceso de recuperación”, se puede leer en el comunicado.

Rodrigo Cuba le daba likes a fotos sexys de Gianella Rázuri

No obstante, Rodrigo Cuba conocería a Gianella Rázuri hace varios meses porque ambos se siguen en sus cuentas de Instagram y se han dado like mutuamente. El deportista le ha dado me gusta a las fotos más sexys que tiene la tercera finalista del Miss Perú Universo 2023.

Muchas de las instantáneas donde, la expareja de Sebastián Lizarzaburu, aparece en bikini y en vestidos pequeños, son las que precisamente el popular ‘Gato’ Cuba le ha dado me gusta. Estas instantáneas que tiene la influencer son de setiembre y octubre del 2022.

Rodrigo Cuba le daba likes a fotos de Gianella Rázuri. Instagram

Rodrigo Cuba le daba likes a fotos de Gianella Rázuri. Instagram

Por su lado, ella también le ha dado me gusta a las fotos del futbolista, donde aparece en ropa de baño y sin ninguna compañía en junio del 2022, fecha en la que aún mantenía una relación con Ale Venturo.

Gianella Rázuri también le daba me gusta a fotos de Rodrigo Cuba. Instagram

Inclusive, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ comentó que Rodrigo Cuba ya conocería a la influencer de 27 años hace un tiempo porque se siguen muy de cerca las publicaciones de bella reina de belleza.

“Parece que ya se conocían, porque él le pone likes a sus fotos hace un tiempo... o sea le ponía likes a las fotos, ya la había visto hace tiempo. No era que se conocieron esa noche, o de pronto si se conocieron esa noche, pero le ponía likes”, dijo la conductora de ATV.

Gianella Rázuri niega tener relación sentimental con el ‘Gato’ Cuba

Gianella Rázuri fue abordada por un reportero de Magaly Medina cuando estaba esperando la salida de su menor hija del colegio y negó rotundamente que tenga una relación sentimental con Rodrigo Cuba. A pesar de que no podía hablar porque mostraba estar mal de la garganta, negó con gestos que solamente era amiga del popular Gato.

“¿Qué relación tienes con Rodrigo Cuba? Porque van a salir imágenes hoy donde se muestran cariñosos, se muestra abrazándote. Te deja en tu casa ese día, te dejó en tu casa, se quedó una hora y se retiró a su casa”, le consultó en la tarde, del lunes 5 de junio, el reportero de “Magaly TV La Firme”.

“¿Sabías que tiene una relación con Ale Venturo? ¿No sabías que estaba en una relación? Me imagino que si se conocen de tiempo, se ven de hace tiempo...”, complementó el periodista. “Pregúntale a él”, respondió ella de manera muy breve.

“¿Estás con él? ¿Vas a estar con él? ¿Es tu amigo con derecho?”, volvió a preguntar el reportero a Rázuri. Ella negó con la mano las tres preguntas.

Finalmente, Magaly Medina comentó que Gianella Rázuri tendría una relación con el empresario Marcos Mühlbauer y se habrían comprometido desde el 2019.