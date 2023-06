Gianella Rázuri negó tener una relación con Rodrigo Cuba y agregó que no la tendría más adelante

Gianella Rázuri negó tener una relación con Rodrigo Cuba | Magaly TV La Firme

La modelo Gianella Rázuri negó de manera tajante que tenga una relación con el futbolista Rodrigo Cuba y también indicó que no la tendría más adelante.

Según se reveló en un nuevo ampay de las cámaras de Magaly Medina, el futbolista salió de fiesta a una discoteca de Barranco el último fin de semana y allí estuvo al lado de Gianella Rázuri. Incluso, la expareja de Melissa Paredes se fue en el mismo vehículo que la modelo, ingresó a su departamento y salió una hora después.

Luego de ello, las cámaras de “Magaly TV La Firme” fueron a buscar a la modelo para pedirle sus descargos sobre su vínculo con Rodrigo Cuba.

Gianella Rázuri no brindó mayores declaraciones sobre lo sucedido el último fin de semana, alegando estar mal de la garganta. Sin embargo, con gestos con la mano, pudo negar que tenga una relación actual con Cuba.

“¿Qué relación tienes con Rodrigo Cuba? Porque van a salir imágenes hoy donde se muestran cariñosos, se muestra abrazándote. Te deja en tu casa ese día, te dejó en tu casa, se quedó una hora y se retiró a su casa. Hoy día [lunes] ha entrado en la tarde y ha vuelto a salir”, planteó el reportero de “Magaly TV La Firme”.

“¿Sabías que tiene una relación con Ale Venturo? ¿No sabías que estaba en una relación? Me imagino que si se conocen de tiempo, se ven de hace tiempo...”, complementó el periodista. “Pregúntale a él”, respondió ella de manera muy breve.

“¿Estás con él? ¿Vas a estar con él? ¿Es tu amigo con derecho?”, volvió a preguntar el reportero a Rázuri. Ella negó con la mano las tres preguntas.

El rastro de los “likes”

En su programa de este lunes 5 de junio, Magaly Medina también reveló que Rodrigo Cuba le venía dando likes a las publicaciones de Gianella Rázuri desde hace un buen tiempo. Desde su equipo hicieron una revisión de los post de la modelo y lo corroboraron.

“Él le pone likes a sus fotos [de Gianella Rázuri] hace algún tiempo y fotos en sus redes sociales. Le pone y sale ‘a Rodrigo Cuba le gustan las fotos’. Nos hemos dado el trabajo de revisar y encontramos: ‘le gusta al gato Cuba, le gusta el gato Cuba’”, explicó Magaly Medina.

Ruptura

Hace poco, se hizo de conocimiento público que Rodrigo Cuba había terminado su relación con Ale Venturo, con quién había tenido una hija a fines de enero.

En un inicio, esto fueron rumores, pues ella había eliminado todas sus fotos al lado del futbolista y compartió contundentes mensajes en su cuenta de TikTok. En tanto, el pelotero editó la publicación que le hizo por el Día de la Madre: borró la parte en la que resalta lo buena madre que es.

Ahora último, se ha conocido que ambos estarían en procesos legales a fin de llegar a una conciliación.

Wilmer Arica, abogado de Venturo, señaló que ella no quiere iniciar procesos legales ni ir a juicio con el padre de su hija, ya que pretende llegar a un buen acuerdo.

“Sí, ayer he estado en su casa conversando al respecto... Más que conversando, me ha pedido asesoría en función a un tema de conciliación. Lo que sí es que ella me ha precisado que lo que no quiere es procesos judiciales. Ella únicamente pretende un acuerdo de conciliación con la otra parte”, reveló.