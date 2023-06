Joven madre desaparece al ser arrastrada por oleaje|VIDEO: Al Estilo Juliana

Gretel Guerra llegó a Lima para disfrutar del concierto de su agrupación favorita como era Armonía 10. Es así como viajó desde Cusco con sus amistades, pero el oleaje anómalo que se reportó en la Costa Verde terminó por arrastrarla cuando se encontraba en la orilla del mar, en el distrito de Magdalena.

Te puede interesar: Oleajes anómalos persistirán hasta el sábado 10 de junio en estas zonas del país

La joven madre visitó la Costa Verde antes de regresar a su ciudad natal. Los familiares de Gretel llegaron hasta Lima para pedir que se intensifique la búsqueda y puedan velar el cuerpo de su ser querido.

La fémina no sabía nadar, por lo que al verse sorprendida por el oleaje no pudo salir, es así como su amigo la intentó ayudar, pero otra ola los sorprendió.

“Como ella estaba de espaldas, viene la ola y la jala para atrás. En eso, su amigo ve y Gretel ya estaba por allá. Yo le dije ve, corre, por favor. [...] ya le estaba sacando y de pronto una ola vino y a los dos los separó”, relató su amiga Al Estilo Juliana.

Costa Verde: mujer desaparece al ser arrastrada por oleajes anómalos al llegar a Lima para asistir a concierto. Foto: Al Estilo Juliana/Andina

La madre de Gretel pidió a las autoridades a apoyar en su búsqueda para que puedan regresar a la ciudad imperial, debido a que no tienen familiares en Lima. “Les pido que me ayuden a buscar a mi hija, señores”, narró entre lágrimas la progenitora.

Te puede interesar: Pisco: Camiones cisternas de combustibles no pueden abastecerse afectados por oleajes anómalos

“Una ola se la llevó y hasta ahora no tenemos noticias de ella. Realmente somos de Cusco y no tenemos familiares acá. Con la Marina de Guerra ayúdanos a buscar a mi hermana [...] por favor, que no se cese esta búsqueda, solo quiero llegar con mi hermana a mi casa”, mencionó a Panamericana.

Grecia Guerra llegó desde Cusco para asistir al concierto de su agrupación favorita. Foto: Al Estilo Juliana

Oleajes anómalos continuarán

Los fuertes oleajes continúan generando alarma por el peligro que se presenta, esto continuaría hasta el sábado 10 de junio. Además, se informó que el tránsito en la Costa Verde Callao se mantiene cerrado por las piedras que arroja el mar y podría perjudicar a los conductores.

Te puede interesar: Pescadores perjudicados por oleajes anómalos: hace varias semanas no pueden ingresar al mar y precio del pescado se incrementa

Es así como por el momento no habrá acceso desde el sentido norte al sur, todos los vehículos que se dirijan hasta Chorrillos. Hasta el lugar, llegaron los serenos para supervisar que ningún auto ingrese a la zona.

El gerente de Defensa Civil del Callao, Larry Lynch, manifestó que ellos se encargan de la limpieza y mantenimiento de la zona. Mientras tanto, afirmó que el muro para evitar que las rocas terminen en la vía, precisó que le corresponde al gobierno regional del Callao.

Oleajes anómalos generan retiro de piedras y rocas en la Costa Verde. Foto: Municipalidad de Callao

Asimismo, la Marina de Guerra señaló que los oleajes van a continuar toda la semana, por lo que se pronostica olas de dos a tres metros. Por ello, se pide a los ciudadanos a tomar las medidas necesarias y evitar acercarse.

Los fuertes oleajes perjudican a diferentes sectores, desde los puertos hasta los combustibles. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que se cerraron 98 puertos, caletas y terminales marítimos, como medida preventiva.

“Se recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme”, se lee en el comunicado.

Por otro lado, no se ha reportado desabastecimiento de combustible. Solo en Pisco que conoció que los camiones realizan largas colas de la empresa Pluspetrol. Esto se debió a la gran afluencia de vehículos en el estacionamiento.