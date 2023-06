‘Raspa y gana’, la nueva estafa de las vacaciones soñadas y por la que mafias se apoderaban de miles de soles de sus víctimas

Nueva estafa 'Raspa y Gana': captan incautos con el cuento de las vacaciones soñadas | Latina Tv

Una nueva modalidad de estafa bajo el nombre de “Raspa y gana” ha captado a decenas de personas, quienes bajo el juego de las ‘vacaciones soñadas pagadas’, han caído en las redes de empresas fraudulentas que se han apoderado de miles de soles de las cuentas bancarias de sus víctimas. La División de Estafas de la Policía Nacional ha revelado que detrás de estas supuestas empresas de turismo se esconden prácticas irregulares, ofreciendo atractivos premios en los alrededores de reconocidos centros comerciales de San Isidro, Miraflores, Jesús María y Chorrillos.

El coronel PNP Manuel Cruz, jefe de la División de Estafas, advirtió que estas mafias de la estafa captan a la víctima, le ofrecen un ticket que al momento de raspar se dan con la sorpresa de que es ganador de un paquete turístico todo pagado a cualquier punto del país. Sin embargo, este aparente golpe de suerte es solo la punta del iceberg de una mafia bien estructurada para engañar y apoderarse de miles de soles de la tarjeta de crédito.

“Les entregaron un ticket de raspa y gana, y todos son boletos ganadores. Esta es la primera parte de lo que para nosotros es una estafa”, dijo Cruz

Nueva estafa del 'raspa y gana' en Lima

¿En qué consiste la modalidad de “Raspa y gana”?

Los estafadores abordan a las personas cerca de los centros comerciales y les ofrecen participar en un sorteo donde el premio principal es un viaje para dos personas con el 80% de los gastos pagados.

Una de las víctimas de los promotores de la agencia operadora de viajes ‘Aero Tours Perú', en San Isidro, contó al dominical Punto Final, cómo cayó en el ‘cuento de las vacaciones soñadas’. Ella recibió una cartilla de “raspa y gana” y, para su sorpresa, obtuvo un viaje dentro del país. Sin embargo, para reclamar su premio, le dijeron que debía dirigirse a la oficina ubicada a pocas cuadras.

Una vez en el lugar, la mujer se encontró con una sorpresa desagradable. “Cuando entré, la secretaria me dijo: ‘Te vamos a dar tu premio, pero ¿tienes alguna tarjeta? ¿Puedes presentar alguna? ¿Qué tipo de tarjetas tienes?’”, comentó.

Según su denuncia, en la oficina le solicitaron su tarjeta de crédito para evaluar su capacidad crediticia. Una vez entregada, le informaron que debía adquirir una membresía para poder acceder al premio. Entonces proporcionó su tarjeta sin saber que se le iba a cobrar el monto total. Posteriormente, al revisar su estado de cuenta, se percató de que le habían debitado la suma de 4.000 dólares.

“Entregué mi tarjeta, pero no me dijeron que iban a cobrarme la membresía completa. Después, cuando revisé mi estado de cuenta, vi que me habían cargado 4.000 dólares”.

Les prometen paquetes completos y todo pagado en lujosos hoteles en el mundo

Estas irregularidades llevaron a los investigadores de la División de Estafa a intervenir las oficinas de las empresas que operan bajo esta modalidad: Aero Tours Perú y Pachacútec Vacaciones On. Para sorpresa de todos, se descubrieron numerosas irregularidades en torno a este cuestionable negocio.

Otros de los afectados por esta modalidad de estafa fueron una pareja que cayó en la trampa y adquirió la mencionada membresía, junto con supuestos beneficios para restaurantes y hospedajes. Sin embargo, al intentar hacer uso de dichos beneficios, se encontraron con una desagradable sorpresa. Los establecimientos no tenían ningún contrato previo con las agencias involucradas, lo que dejó a la pareja sin la posibilidad de disfrutar de los servicios prometidos.

El jefe de la División de Estafas expresó su preocupación por las organizaciones criminales en esta modalidad de estafa, ya que se observó que la modalidad fue replicada desde Colombia. Estos elementos de convicción resaltan la seriedad y complejidad de la red delictiva detrás de estas actividades fraudulentas.

Captan a incautos en los exteriores de los grandes centros comerciales

“Hemos detectado signos y elementos de convicción que indican que se trata de organizaciones criminales, ya que esta modalidad ha sido importada desde Colombia. Parece que estos estafadores han adaptado y perfeccionado sus técnicas para engañar a personas inocentes y hacer que caigan en su trampa de aparentes premios y vacaciones soñadas”, dice la autoridad policial.

Las autoridades recomiendan no brindar información personal o financiera a ninguna empresa antes de verificar su autenticidad y reputación.