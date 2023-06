Defensor del pueblo apoyó a alcaldesa de Huarochirí cuando fue congresista y ella le “agradeció” con jugosos contratos

El defensor del pueblo, Josué Gutierez, afirmó que los homosexuales son una "deformidad que debe ser corregida" durante una entrevista en el Congreso. (Composición Infobae)

Josué Gutiérrez lleva muy poco tiempo en el cargo de defensor del pueblo, pero al parecer eso no es impedimento para que continúe acumulando cuestionamientos, los que se suman a su polémica elección en el Congreso de la República para ocupar el puesto que ostenta actualmente.

Panorama reveló que Gutiérrez Cóndor fue un asiduo visitante de la provincia de Huarochirí, cuando se desempeñaba como congresista. Según el dominical, el titular de la Defensoría del Pueblo ofreció apoyo en reiteradas oportunidades a la gestión de su amiga, la alcaldesa Eveling Feliciano Ordóñez.

“Esto no tendría nada de malo si no fuera porque luego, cuando salió del Parlamento, Gutiérrez Cóndor siguió vinculado a la municipalidad provincial de Huarochirí con jugosos contratos ganados por “Corporación Takase”, empresa de sus cuñados, al parecer gracias a sus influencias”, señaló el medio.

Josué Gutiérrez percibirá más de 23 mil soles mensuales como nuevo defensor del Pueblo. (Andina)

Siguiendo con la información del informe, entre enero y agosto del 2019, Josué Gutiérrez fue contratado por la gestión de Feliciano Ordóñez para desempeñar el cargo de asesor jurídico en la municipalidad de Huarochirí, un trabajo por el cual cobró la suma de 40 mil soles.

Al terminar su contrato, en el año 2020, el actual defensor del Pueblo no se alejó de esta parte de Lima, pues logró otro jugoso contrato con la Municipalidad Distrital de San Antonio de Huarochirí, también en el cargo de asesor jurídico, pero esta vez por un monto de 21 mil soles.

Población rechaza su elección

De acuerdo a un sondeo de IPSOS, publicado en el diario Perú 21, un 56 % de los encuestados a nivel nacional respondió no estár de acuerdo con la elección de Gutiérrez cmo titular de la Defensoría del Pueblo.

Gutiérrez ha tenido una serie de cuestionamientos. El más reciente es que se reveló que tuvo comunicaciones con personajes investigados por el presunto delito de organización criminal en el caso ‘Gabinete en la sombra’ que también salpica al expresidente Pedro Castillo.

Josué Gutiérrez propuso creación del Colegio de detectives privados del Perú junto a otros congresista humalistas en el 2014

Según el diario El Comercio, Gutiérrez registra 26 llamadas con Biberto Castillo, Auner Vásquez y Rodolfo Ramírez Apolinario entre julio y diciembre del 2021. Ellos formaron parte del equipo paralelo que tenía Castillo para tomar decisiones en su gobierno. La expremier Mirtha Vásquez fue la primera en salir a denunciar que habían estos asesores que eran más escuchados que los propios ministros.

En una entrevista con Canal N, el defensor refirió que los hilos telefónicos ocurrieron cuando se desempeñaba como asesor parlamentario.

“Son comunicaciones, entiendo yo, cuando estuve trabajando como coordinador, ingresé con el señor [Gustavo] Ramírez, que trabajaba también como asesor y creo que ahí no hay ningún problema. Después, las otras comunicaciones, las he descartado porque no recuerdo que las haya hecho”, declaró.

Josué Gutiérrez fue elegido en un polémico proceso respaldado en bloque por Fuerza Popular y Perú Libre, durante una votación en el Pleno del Congreso de la República.

Rechaza propuesta para dejar la CIDH

En una reciente entrevista a TV Perú, el defensor rechazó la propuesta de Renovación Popular para que Perú denuncie al pacto de San José de Costa Rica, de manera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no tenga autoridad sobre nuestro Estado.

“No es correcto alejarse de la instancia jurisdiccional supranacional, no. Ningún peruano está excepto del abuso de poder y tenemos, por eso, una instancia supranacional que revisa esos excesos y que los resuelve con objetividad”, dijo

Gutiérrez, elegido en un polémico proceso respaldado en bloque por Fuerza Popular y Perú Libre, mencionó que ni el premier Alberto Otárola ni la presidenta Dina Boluarte han expresado su deseo de dejar la Convención Americana, a la que Perú se encuentra adscrita desde el 28 de julio de 1978.