ATU: diez vehículos internados en depósitos acumulan S/ 4.5 millones en multas

Las diez unidades fueron internadas en los depósitos por realizar el servicio de transporte de manera informal. | ATU

Tan solo diez vehículos que se encuentran internados en los depósitos de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) suman cuatro millones y medio de soles en deudas aplicadas por infringir las normas de transporte, entre ellas, por realizar el servicio de manera informal.

José Aguilar, presidente ejecutivo de la ATU, anunció que en las próximas semanas se reiniciará el proceso para chatarrear los vehículos que se encuentran abandonados en los depósitos y con multas impagables por sus propietarios.

Gracias a esta medida, seis depósitos que administra la ATU podrás ser liberados. Actualmente alberga a 2140 unidades. Lo peor de todo, es que algunos de los mencionados vehículos se encuentran más de dos años en dichos locales. Para sorpresa de la ciudadanía, el presidente de la ATU reveló a ‘Cuarto Poder’, que las deudas por papeletas impagas suman mil 500 millones de soles.

ATU continúa con los operativos para luchar contra el transporte informal. | ATU

Deudores en Lima y Callao

Una de estas unidades es una cúster que tiene deudas por actas de fiscalización de 693 000 soles. Este vehículo tiene como dueño a Jaime Quispe Aliaga, según informó el dominical ‘Cuatro Poder’. La siguiente coaster acumula multas por 534 mil soles. Ana Ccuno Flores, sería la dueña de la mencionada movilidad.

“Familiares de la dueña nos han comentado que este vehículo no piensan sacarlo de aquí (depósito) porque es una chatarra. Y por el monto, mejor compran un carro nuevo. ¿Este carro es candidato para el chatarreo? es uno de los primeros candidatos al chatarreo”, aseguró José Aguilar.

El informe periodístico sacó a la luz el caso de José Príncipe, de 73 años, quien viajó al extranjero el 2001, tras vender su auto. Esta venta la hizo de manera informal y no lo legalizó en Registros Públicos. Ahora cuenta con una deuda impagable, cuyas infracciones él no habría cometido.

Otro caso, es el de Sarita Malca Ynsapillo, quien registra un vehículo del año 1997 en Registros Públicos, pero esta movilidad la maneja su padre, Orlando Malca, quien ha sumado 113 mil soles en multas. Este ha apelado las sanciones de la ATU, con el objetivo de obtener la prescripción.

Unidades realizaban servicio informal

Según la ATU, las diez unidades fueron internadas en los depósitos por realizar el servicio de transporte de manera informal por lo que recibieron multas que van desde los 2475 soles hasta los 19 800 soles, el valor de cuatro unidades impositivas tributarias (UIT).

Para retirar los vehículos, los propietarios deberán de pagar, además de las multas, otros costos como el servicio de grúa, guardianía y la tarifa de ingreso y salida del depósito.

MTC respalda el transporte masivo y no a los autos colectivos

La Ministra de Transporte y Comunicaciones, Paola Lazarte, se mostró en contra de la formalización de los autos colectivos. Aseguró que su respaldo es para el transporte público masivo como el Metropolitano, Corredores Complementarios y la Línea 1 y Línea 2 del Metro de Lima.

“Nuestra posición como Ministerio de Transporte y Comunicación es por la defensa del transporte masivo. Hemos sido muy enfáticos, en no defender ni respaldar posiciones que quieran formalizar el auto colectivo. Este es un transporte que no es formal, no es seguro y existe porque no se ha desarrollado el transporte masivo desde que se creó la ATU”, expresó tajante la ministra del MTC.

Por su lado, José Aguilar, titular de la ATU dejó en claro que no apoya algún tipo de formalización de los autos colectivos, tal como pretende hacer el Congreso de la República, a través de un proyecto ley.

“En Lima y Callao no se puede formalizar el taxi colectivo porque eso afectaría el sistema de transporte integrado... Una de las metas es promover el transporte rápido, seguro y formal”, expresó a la prensa, la semana pasada.