Ricardo Gareca presentó su renuncia a Vélez por los malos resultados en la Liga Argentina

Ricardo Gareca presentó su renuncia a Vélez. (Instagram)

El ex entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, no pasa por su mejor momento. Luego de 12 partidos que ha dirigido desde que llegó al Vélez Sarsfield, solo ha podido ganar en una ocasión, con 7 empates y 4 derrotas. Debido a esta crisis, el ‘Tigre’ decidió presentar su renuncia al club este domingo en la noche.

La situación en la ‘V azulada’ es complicada no solo por la preocupación por la actualidad del equipo, sino también por la de su entrenador, pero Nestor Bonillo, exintegrante del comando técnico de la ‘bicolor’, contó que la salud del ‘Tigre’ era buena y no habían problemas. Por otro lado, al cuadro argentino no le ha ido muy bien, ya que se encuentra en la posición 22 de 28 equipos en la tabla, con tan solo 18 puntos en 18 partidos jugados.

Durante el último encuentro por la fecha 19 de la Liga Profesional Argentina, el estratega del ‘fortín’ sufrió una descompensación luego de una nueva derrota ante Belgrano por 2-0 y tuvo que cancelar la conferencia de prensa que se debía llevar a cabo después del partido, el director técnico decidió descansar, pero cuando se coordinó una práctica en la Villa Olímpica para el día domingo, no se presentó y su cuerpo técnico fue el encargado de realizar el trabajo físico con los jugadores, por lo que crecieron los rumores sobre una posible salida.

Es así que a través de redes sociales, el periodista deportivo Germán García Grova, comentó que el ex técnico de la ‘blanquirroja’ había decidido dejar el cargo de DT en Vélez, pero la gerencia del club se reunió para intentar hacerlo cambiar de opinión.

Sin embargo, anteriormente luego de finalizar la fecha 18 donde jugaron ante River y consiguieron un empate por 2-2, el ‘Tigre’ Gareca comentó que no se encontraba bien por la situación del equipo y que estaba muy preocupado, en tal magnitud que debía recurrir a medicación para poder descansar.

“Estamos en una etapa que necesitas pastillas para dormir. Ustedes, nosotros, todos los que estamos en Vélez vivimos una etapa que no te permite estar tranquilo, estoy a full como lo están los muchachos, los dirigentes, todos. Estoy enchufado y vivo para Vélez, lo único que me obsesiona en este momento es salir de esta situación”, manifestó.

Al final de este domingo, Ricardo Gareca publicó, a través de sus redes sociales, una imagen con la camiseta de Vélez y escribió, “lo intenté, ¡gracias a todos!”.

Durante el día mientras se realizaba la reunión donde se encontraba el ex técnico de la selección nacional con los dirigentes del ‘fortín’, varios hinchas se acercaron a las instalaciones del club para pedirle que no se vaya con diferentes cánticos.

Ricardo Gareca publicó un a foto con la camiseta de Vélez con un emotivo mensaje. (ricardogarecaoficial)

Ricardo Gareca en la selección peruana

El ‘Tigre’ llegó a su segunda etapa como entrenador al Club Atlético Vélez Sarsfield luego estar al mando de la selección peruana. El estratega argentino dirigió a Perú desde el 2015, donde estuvo al mando de la ‘blanquirroja’ para los procesos de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Entre partidos oficiales y amistosos dirigió 96 encuentros, ganó en 41 ocasiones, empató en 19 y perdió en 36 oportunidades. Además, los procesos eliminatorios participó de cuatro Copa América, obteniendo el tercer puesto en la edición del 2015, quedando en cuartos de final en la edición Centenarios y en segundo puesto en el torneo disputado en 2019 y en la última edición en 2021 quedó en cuarto lugar.

Si bien ha destacado en el torneo continental su mayor logro estuvo en llevar a la selección peruana a un mundial después de 36 años. Perú logró quedar en quinto lugar en el proceso eliminatorio sudamericano en 2018 y jugó el repechaje ante Nueva Zelanda, donde empató de visita y venció de local accediendo a jugar el mundial de Rusia 2018, donde quedó eliminado en la etapa de grupos sumando una victoria y dos derrotas.

Asimismo, en el proceso clasificatorio para Qatar 2022, volvió a acceder al repechaje, sin embargo, cayó por penales en un único partido ante Australia, luego de esa derrota dejó la dirección técnica de la selección nacional.