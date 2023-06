Mafer en ‘Mil oficios’, a qué se dedica Cecilia Rospigliosi actualmente y cómo nació su amor con César Ritter

Mafer fue interpretado por Cecilia Rospigliosi.

Aunque la serie terminó en el 2004, Mil oficios sigue en el corazón de los peruanos y es recordada debido a que cada uno de sus personajes tenía una característica especial. Uno de ellos es ‘Mafer’, una joven adinerada que llega al barrio ficticio de San Efraín en el distrito de Magdalena del Mar. Ella, interpretada por Cecilia Rospigliosi, se enamora de Guillermo Reyes, ‘Memo’ (Michael Finseth), quien a su vez es mejor amigo de Eduardo Chávez, ‘Lalo’ (César Ritter).

Pese a que entró a la serie para realizar algunas escenas, más adelante, este personaje se convertiría en uno de los personajes principales, por ser la pareja de uno de los protagonistas. El amor de ambos y su diferencia de clases sociales envolvió a la audiencia, quien estaba alerta de qué pasaría con esta relación en el siguiente episodio.

‘Memo’ estaba perdidamente enamorado de ‘Mafer’ y su amigo ‘Lalo’ siempre estaba dispuesto a ayudarlo en cualquiera de sus locuras. Sin embargo, en la vida real, la historia era otra. Según contó el propio César Ritter, la actriz se había convertido en su amor platónico, pero nunca hizo nada para ganarse su corazón, o pasar el límite de la amistad, pese a lo bien que se llevaban.

Tiempo después, los artistas dejaron la serie para emprender otros proyectos. Mientras Cecilia Rospigliosi tuvo algunas apariciones más en televisión, Ritter fue consolidándose en teatro, cine y televisión. Actualmente, es uno de los actores más considerados del medio. Por su parte, la actriz, hoy en día, es psicóloga y se dedica a su profesión con éxito.

Cecilia Rospigliosi dejó la actuación y hoy en día es psicóloga.

¿Cómo nació la relación entre Cecilia Rospigliosi y César Ritter?

El amor entre Cecilia Rospigliosi y César Ritter nunca se concretó en los sets de grabación. El tiempo pasó y el actor no se animó a pretender a su actual esposa. Sin embargo, su destino ya estaba trazado. En entrevista para Moloko Podcast, el actor contó que un día se la encontró con una bata por el Larco Herrera, lugar donde ella hacía su internado.

“‘Mafer’ era mi amor platónico, pero pensaba que no había forma. No me imaginaba”, dijo César Ritter en 1999. “Éramos muy amigos. Pero no me pasaba por la cabeza (pretenderla)”, acotó y confesó que no se tuvo fe en ese tiempo.

“Mucho después, me la encuentro. Ella estaba haciendo su internado en el Larco Herrera, porque es psicóloga, entonces yo la veo con su bata. Me pregunté qué estará grabando. Me acerqué y comenzamos a conversar un buen rato. De ahí empezó todo”, recordó.

“Pasaron un montón de cosas y ahora estamos juntos”, relató.

Cecilia Rospigliosi se casó con César Ritter.

Cecilia Rospigliosi, alejada de la vida pública

Aunque no tiene ningún problema de acompañar a su esposo César Ritter a las alfombras rojas o producciones que estrena, Cecilia Rospigliosi prefiere mantener su vida privada alejada de los reflectores. Tanto es así que su cuenta de Instagram está restringida y el actor evita etiquetarla cuando publica una foto con ella o con sus hijos.

La relación entre la pareja sigue cautivando y sorprendiendo a los fans, pues aunque ya ha pasado años, les causa mucha nostalgia y emoción que el amor entre ‘Mafer’ y ‘Lalo’ se haya concretado en la vida real.

“Felicitaciones, jamás pensé que te casarías con la ‘Mafer’, bendiciones”, “Mi ‘Mafer’”, “Al final, la ‘Wafer’ se quedó con ‘Lalo lalocura’ y no con ‘Memo’, éxitos”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la red social del actor.

Uno de los artistas que compartió con los hoy esposos fue Adolfo Chuiman, quien confesó a Infobae Perú que jamás entendió cómo nació la relación, pues se les veía muy amigos en las grabaciones.

“Claro que me acuerdo de ella, era buena actriz, buena muchacha y muy guapa”, son los recuerdos que tiene el experimentado actor sobre Cecilia Rospigliosi.

“Tenía buen porte, nunca entendí cómo nació esa relación, jajajaja. Mejor me callo”, acotó fiel a su estilo. “Te lo juro, pero bueno”, continuó, entre risas.

Respecto a su retiro de la actuación, Chuiman consideró que tenía futuro en esta industria. Sin embargo, respeta la razón por la que decidió dar un paso al costado. “Decidió otro camino y empezar desde cero, está bien”, dijo el artista, quien recuerda con mucho cariño a la recordada actriz y esposa de César Ritter.

Adolfo Chuiman interpretaba a ‘Renato Reyes’ en Mil oficios, padre de Memo y suegro de ‘Mafer’.

Mafer era novia de Memo y 'nuera' de Renato Reyes.

¿Cuánto tiempo duró ‘Mil oficios’ y por qué terminó?

Mil oficios (o 1,000 Oficios) fue producida y dirigida por Efraín Aguilar para Panamericana Televisión. Se estrenó el 11 de junio de 2001 y su última emisión fue el 28 de mayo de 2004.

La serie es recordada por lograr picos de 40 puntos, y convertirse en una se las series más vistas en el horario estelar de las 8:00 p. m. Sus primeras tres temporadas fueron grabadas principalmente en el Coliseo Amauta. La serie sufrió el retiro de gran parte de su elenco y de la producción general en la mitad del 2003, debido a problemas administrativos, generando el declive de Mil Oficios.

A raíz de ellos, muchas historias quedaron inconclusas. La serie continuó una temporada más con nuevos personajes, quienes tuvieron la difícil tarea de competir con el recuerdo y nostalgia de los anteriores protagonistas. Además, se enfrentaron a una fuerte competencia, Así es la vida, producción de Efraín Aguilar.

Adolfo Chuiman se hizo cargo de la dirección, quien con un grupo de guionistas, entre ellos, Paco Varela y Carlos Cabrera, decidieron dar otro rumbo a la historia. La cuarta temporada llegó a tener apenas 3 puntos de audiencia, por lo que tuvo que ser levantado del aire.