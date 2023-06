Juan Pablo Varillas, una historia de perseverancia, disciplina y fortalecerse a partir de lo que tiene

Juan Pablo Varillas enfrentó a Hubert Hurkacz por la tercera ronda del Roland Garros

Cuando hablamos de tenis peruano, hay nombres que evocamos inevitablemente: Lucho Horna, Jaime Yzaga, Pablo Arraya, Alejandro Olmedo, entre otros. Todos arriba de los 40 años. Sin embargo, Juan Pablo Varillas, con 27 años, llegó a darle un refresco a este cuadro principal a punta de buenas actuaciones. Este viernes superó la tercera ronda del Roland Garros y clasificó a los octavos de final, donde se medirá con Novak Djokovic, uno de sus ídolos.

Así lo dijo en una entrevista a El Comercio de hace unos años. “Rafael Nadal no da por perdido un punto ni siquiera en un entrenamiento. Intento copiar su manera de ser, su actitud, para fortalecer mi mente. Él es mi referente en cuanto a actitud, pero Roger Federer es... ‘Su Majestad’. También tengo arriba a Novak Djokovic y Andy Murray”, dijo.

‘Juanpi’ conoció el tenis desde pequeño, cuando sus padres lo matriculaban cada verano en vacaciones útiles. Aunque tuvo un corto paso por el fútbol, su 1,85 m de estatura lo hizo decantarse por el deporte blanco. Inició su participación en el circuito en el año 2013, con 17 años, participando en challengers y futures, donde fue adquiriendo experiencia.

Juan Pablo Varillas triunfa en el Roland Garros

Desde que salió del circuito juvenil, siempre logró mejorar su ranking. En el 2016 terminó en el puesto 600 del ránking ATP, en el 2017 en el 400, el 2018 logró la posición 320, en el 2019 se ubicó 161, hasta este año que entró al top 100 y sigue mejorando.

Varillas reconoció a El Comercio lo duro que es ser tenista en el Perú. “Tengo la suerte que mis papás siempre me apoyaron y poco a poco les estoy devolviendo lo que hicieron por mí. Aquí no es un deporte popular, es por así decirlo un poco exclusivo. Si no eres socio de un club no lo practicas, ya que no hay canchas públicas. Y para eso se necesita dinero. Al inicio cuesta y mucho”.

Eso es precisamente lo que destaca el periodista Luis Carlos Arias Schreiber sobre ‘Juanpi’. “Lo primero es su persistencia, disciplina y el esfuerzo que ha tenido para sobrevivir más de ocho años en el circuito de challengers y futures, que son torneos menores internacionales de tenis, con bolsas de premios que si ganas con las justas te alcanza para cubrir gastos de viaje, alimentación, entrenador y tal. Es un circuito en el que muchos solo soportan dos o tres años, pero si no logran salir de los puestos 300 o 400, terminan dejando el tenis. Es algo que debemos agradecer a Varillas y familia”, precisa a Infobae.

Juan Pablo Varillas tuvo un gran despegue en los últimos meses. REUTERS

Añade que el diestro se hizo profesional en el 2013, y prácticamente hasta el año pasado estuvo moviéndose en estos circuitos de challengers y futures. En canchas de clubes con premios bajos, jugando ante pocas personas, lejos de los reflectores, lo que es muy desgastante y estresante.

En tanto, el conductor del programa Tenis al Máximo, Jorge Salinas, señala que este es indudablemente el logro más importante en la carrera de Varillas. No se alcanzaba desde Jaime Yzaga, cuando en el Abierto francés de 1994 venció en tercera ronda a Michael Chang, que había sido campeón de Roland Garros. Luego cayó en octavos de final con el sueco Magnus Larsson. Ese mismo año, Yzaga avanzó a cuartos de final del US Open, luego de vencer a Pete Sampras.

“Juanpi ha tenido un año muy irregular en esta temporada, pero indudablemente en las últimas presentaciones jugando a cinco sets hay puntos importantes que ha potenciado. Uno es que sigue trabajando con su mismo cuerpo técnico. Muchos comentarios ácidos desconfiaban de lo que iba a ser su presentación en esta edición. Mucha gente también decía que había llegado a su techo y le decían que cambie de entrenador. Sin embargo, Juan Pablo siguió fortaleciéndose mentalmente, para sostener estos partidos”, apunta.

Juan Pablo Varillas logró un histórico triunfo y avanzó a octavos de final de Roland Garros. (Getty Images)

Un caso de disciplina

Arias Schreiber explica que el caso de Varillas es algo extraño en los deportistas peruanos por su capacidad de mejorar y fortalecerse a partir de lo que tiene. “No estamos hablando de un talento innato. Evidentemente, tiene una gran habilidad para jugar al tenis. Cualquiera que llegue a estar entre los 100 mejores del mundo, en la actividad que sea, es un talento extraordinario. Pero no es que tú digas que Varillas es un talento extraordinario del tenis. Hay que decir la verdad. Varillas es, sobre todo, un caso de disciplina”, apunta.

Destaca su deseo de trabajar con lo que tiene y mejorarlo constantemente, y con todas las limitaciones de recursos que han tenido para hacerlo. El periodista plantea una comparación con el chino Juncheng Shang, a quien Varillas enfrentó en primera ronda del torneo parisino.

“Su papá multimillonario le puso como entrenador a Marcelo Ríos, que fue número uno del mundo. Y si comparas la infraestructura que hay detrás de jugadores dentro del top ten, de Carlos Alcaraz, Holger Rune o Taylor Fritz, incluso de los argentinos y chilenos, no hay comparación con lo que ha recibido Varillas. El chino a los 18 años entrenaba con el ‘Chino’ Ríos, y a esa edad Varillas entrenaba en el Jockey Club. Hay diferencias enormes”, refiere.

A su vez, sostiene que Varillas alcanza su mejor momento a los 27 años. Y muchos se preguntan por qué ha explotado tan tarde, y es porque la técnica la ha mejorado a los 25 y 26 años entrenando con el argentino Diego Junqueira, cuando normalmente los tenistas a nivel mundial se forman técnicamente entre los 10 y 20 años. Ha tenido la capacidad de trabajar lo que tenía y mejorarlo.

Juan Pablo Varillas derrotó a Hubert Hurkacz y jugará con Novak Djokovic en Roland Garros 2023. (Video: ESPN)

“Ahora tiene un saque bastante respetable para la ATP, con mucha precisión, no tan fuerte, pero difícil de leer. Tiene un juego de fondo muy consistente, cruza bien las pelotas. No tiene mucha variedad, pero sostiene los rallies, incluso con jugadores con pelotas pesadas como Hulkacz”, explica Arias Schreiber

Trabajo físico

Otro punto que destaca Jorge Salinas es el trabajo físico que ha realizado. “Está 100 puntos físicamente. Creo que ahora Juan Pablo ha potenciado la parte anímica, de creer en él, en creer en su potencial, creer en su cuerpo técnico y tener el apoyo de su familia, porque sus padres están allá con él”, sostuvo.

En la misma línea, Arias Schreiber indica que su estado físico es extraordinario. “Ha jugado tres partidos de cinco sets y ha terminado mejor parado que sus rivales, de diferentes edades. A los tres los ha superado por largo. Veías a los otros destrozados en el quinto set, y Varillas enterísimo”.

¿Podrá con Djokovic?

“Recojo este comentario, si Lucho Horna pudo con Roger Federer cuando era número 5 del mundo, por qué Juan Pablo no puede contra Djokovic. Todo puede ocurrir dentro de un campo de tenis. Esto está evidenciado y veremos qué pasa. Juan Pablo no solo es el abanderado y el referente de chicos que vienen jugando, sino el impulsor del tenis peruano, que genera el interés periodístico y de la empresa privada para que apueste por las nuevas figuras del tenis”, manifestó Salinas.