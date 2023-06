Presidente del Congreso condena ausencia de Digna Calle en el Parlamento: “Comisión de Ética tendría que ver esta situación”

Calle Lobatón ejerce sus funciones parlamentarias pese a encontrarse en Estados Unidos. (ANDINA)

Hace más de cuatro meses, la congresista Digna Calle, del grupo parlamentario Podemos Perú, solicitó una licencia sin goce de haber para viajar a los Estados Unidos (EE.UU.). Desde el primer pedido de este tipo, suscitado el 20 de enero, la parlamentaria renueva su solicitud cada mes.

Te puede interesar: Digna Calle, la congresista que despacha desde los Estados Unidos, niega que haya cometido alguna falta

Pese a estar ausente en el Parlamento, la congresista ha continuado votando y formando parte de las sesiones del Pleno de forma virtual. El oficial mayor del Poder Legislativo, Javier Ángeles, reafirmó que a la legisladora no se le asigna un sueldo, sin embargo, aceptó que esta aún ingresa a las sesiones a ejercer sus funciones.

“En el caso de la congresista Digna Calle, hace dos o tres meses solicitó que no se le abone su sueldo, ni semana de representación ni por función congresal. (de alguna manera ella se ha desvinculado formalmente del trabajo, porque ha pedido licencia, ha renunciado a su sueldo, pero sigue entrando a los plenos a votar”, comentó Ángeles a América Televisión.

El presidente del Congreso rechazó la ausencia de la congresista Digna Calle en las sesiones del Pleno.

Debido a esta situación, diversos parlamentarios y sectores han criticado a Calle Lobatón, exigiendo que regrese al país. El presidente del Congreso de la República, José Williams Zapata (Avanza País), también se refirió sobre este tema en diálogo con los medios de comunicación.

Te puede interesar: Digna Calle tiene más de 260 inasistencias en el Congreso y su viaje a Estados Unidos levanta polémica

“Pienso que es un tema ético, es una falta de respeto no solo al Congreso sino a la población. (Debería indicar) por qué se ha ido todo ese tiempo. La Comisión de Ética tendría que ver este asunto. Hay una reglamentación que está clara si hay asuntos que tienen que ver con actividades que tiene que hacer la legisladora”, manifestó frente a la prensa.

En este marco, el máximo representante del Parlamento aseguró que ya dialogó con la presidente de dicho grupo de trabajo, Karol Paredes (Acción Popular), con el objetivo de asumir las acciones respectivas en contra de la parlamentaria.

Congresista Digna Calle lleva cuatro meses en los Estados Unidos y vota en el Pleno de manera virtual

“He hablado con la presidenta de la Comisión de Ética y está tomando las medidas correspondientes, pienso que el lunes nos informará”, indicó. En otro momento, además, reiteró que Calle no recibe un estipendio mensual, en el contexto de su solicitud que se renueva mensualmente.

Te puede interesar: Congresista Digna Calle reside en Estados Unidos, pero sigue realizando funciones legislativas de manera virtual

“Es cierto que ella ha renunciado a los conceptos que le paga el Congreso, no está recibiendo ese dinero […] es un asunto que tiene que ver en la Comisión de Constitución y Reglamento porque un caso como este, donde una congresista se ha ido todo ese tiempo, no es normal”, señaló.

Sobre este hecho, Calle se ha excusado asegurando que no cobra ningún tipo de asignación o sueldo, por ejercer el cargo de parlamentaria, desde febrero del presente año. Añadió que su despacho en Lima funciona con “normalidad” y que también renunció a los beneficios que le correspondían por ser legisladora.

“No he cometido ninguna falta, no tengo ninguna denuncia y tampoco recibo un trato diferenciado. Cumplo con mis labores utilizando los mecanismos que el Congreso le permite a los 130 congresistas y conjuntamente con mi despacho seguiremos trabajando por el bienestar del país”, señaló a través de un pronunciamiento difundido en sus redes sociales.

“Desde febrero pasado, no cobro sueldo, no cobro asignación por función congresal, no cobro viáticos por semana de representación y he renunciado a cualquier beneficio que corresponda a los congresistas”, agregó el último 30 de mayo.