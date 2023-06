Revelan el contenido del testimonio de Carlos Wiesse ante la Fiscalía

Revelan el contenido del testimonio de Carlos Wiesse. ATV

El abogado Carlos Wiesse fue liberado este miércoles 31 de mayo por el Poder Judicial, luego de estar detenido por atentar contra la propiedad de su vecino. A pesar del perdón que pidió en la audiencia ante el juez, esta vez se revelan su testimonio que brindó al Ministerio Público.

Al Estilo Juliana accedió a este documento, donde el letrado respondió hasta 46 preguntadas formuladas por el representante del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro. Entre lo que más resaltó fue que negó haber atacado el vehículo con un bate, a pesar de las imágenes de la cámara de seguridad.

“Que yo no tengo ningún bate, eso lo está diciendo las noticias”, señaló sobre cuál sería la razón que golpeó el vehículo.

Asimismo, manifestó que los disparos que hizo se debieron porque quería abrir la puerta de su departamento y en estado de ebriedad se “confundió”. “Yo no podía entrar a mi casa, no tenía llave y pensando que disparando a la manija lo abriría”, dijo.

Revelan el testimonio de Carlos Wiesse ante la Fiscalía que evitó la prisión preventiva Foto: Al Estilo Juliana

En tanto, negó que siempre lleve su arma de fuego en la parte trasera de su vehículo, ese día lo hizo porque lo llevaría para practicar “tiro” en Pucusana, pero no logró ir. A la vez, aseguró que no sabía que este artículo era de “guerra”.

“Que no sé quien [es], no la ubico ni su nombre ni su rostro”, se refirió si conoce a la novia del agraviado, quien la acusó de que había cometido este acto por motivos de venganza al pensar que fue quien difundió un video de él.

En otra pregunta, manifestó que estuvo libando bebidas alcohólicas desde las 12:00 horas aproximadamente con dos amigos.

Carlos Wiesse tenía suspendida licencia para portar armas, pero Sucamec dejó sin efecto dos años después. Foto: Andina/Composición Infobae

En libertad y cuestionamientos

El abogado del vecino agraviado, Gustavo Masa, señaló que había la posibilidad de que lo dejen en libertad, debido a los delitos que se le acusaba. El letrado manifiesta que debería ser por tentativa de homicidio culposo, pero no se tomó en consideración.

“Todo concuerda, las testimoniales y los videos. El señor Renán había dejado la luz prendida de su terraza y aparte su carro estaba ahí”, indicó que estos fueron los motivos que hicieron pensar a Wiesse que su vecino se encontraba en su vivienda.

Para la defensa legal del propietario agraviado, Wiesse sí tenía la intención de atentar contra la vida de su defendido, debido a que al ver la luz prendida y el auto supuso que estaría en su vivienda. Sin embargo, la familia había salido para pasear a su mascota.

Asimismo, en su testimonio afirma no conocer, pero coincidentemente se atentó contra ambas propiedades de su defendido. A la vez, se puso en riesgo la vida de los menores de edad, adultos y personal del edificio.

“Wiesse ha dicho que no vive ahí. Entonces, un sábado a altas horas de la noche en estado de ebriedad para qué vas a tu oficina”, cuestionó.

Masa también aseveró que en el video donde se visualiza que sube al ascensor, presiona el piso número 8 para que ingrese a su departamento a sacar su arma de fuego. Luego de ahí, manifiesta que ha bajado para disparar contra la propiedad de su vecino.

Carlos Wiesse Asenjo fue detenido tras disparar contra propiedad de su vecino. Foto: Latina

El letrado también calificó como “grave” que no se haya denunciado por la acusación que hizo, debido a que los delitos que presentó el fiscal no pueden tener una pena mayor a cuatro años y no procedería una prisión preventiva. “No ha habido ningún elemento real de convicción o un tema objetivo, pero lo más grave para mí es los delitos por lo que se formalizó la investigación preparatoria”, refiere.

El Poder Judicial dispuso que Carlos Wiesse no se acerque al agraviado ni al departamento, por lo que pidió que cambie su dirección. Además, tendrá que llevar un tratamiento psicológico y pagar una reparación.