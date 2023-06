Acosadores sexuales en transporte público irán a la cárcel hasta por 15 años. (Greenpeace)

El transporte público no es un lugar seguro para mujeres, niños y niñas quienes a diario son víctimas de acoso sexual. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) señaló que, de acuerdo al protocolo de atención inmediata a las personas víctimas de acoso sexual en los vehículos de transporte regular de personas de ámbito nacional, regional y provincial, los agresores podrán ser sancionados con penas privativas de la libertad de hasta 15 años.

Además, de acuerdo al protocolo de atención, tanto los transportistas como la tripulación deben ser capacitados sobre cómo actuar ante este tipo de situaciones para evitar que el delito quede impune.

Sanciones penales

Según el código penal, estas son las sanciones para las personas que incurren en este tipo de delito:

- Tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento: pena privativa de la libertad de 3 a 6 años y en la forma agravada de 6 a 9 años. Si la víctima es mayor de 14 y menor de 18 años, las penas se incrementan entre 8 y 14 años.

- Tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores: pena privativa de la libertad entre 9 y 15 años.

- Acoso sexual: pena privativa de la libertad entre 3 y 5 años.

- Exhibicionismo y publicaciones obscenas: pena privativa de la libertad entre 4 y 6 años

- Acoso: pena privativa de la libertad entre 1 y 4 años.

¿Cómo denunciar acoso en el transporte público?

Las víctimas de acoso sexual en el transporte público están en su derecho de presentar una denuncia en contra del agresor. No es necesario contar con videos o fotografías como medios probatorios, pero es importante que aquellas personas que presenciaron los hechos brinden su declaración.

“Es importante resaltar que la declaración de los testigos de los hechos es crucial al momento de procesar a una persona denunciada por acoso sexual, debido a que ayudará a confirmar lo señalado por la víctima, sobre todo en circunstancias en que no existan otros medios probatorios (videos o fotografías)”, señaló el MTC.

Los actos de acoso en el transporte público deben ser informados a los conductores para continuar con el procedimiento.

Además, en el caso en el que la víctima no pueda presentar la denuncia, los testigos están habilitados para realizarlo a fin de que los agresores sean sancionados y se establezca un precedente.

En caso de registrarse un caso de acoso sexual en cualquier vehículo de transporte público se debe seguir los siguientes pasos:

- Avisar de inmediato al conductor, cobrador o miembro de la tripulación

- Ubicar a la víctima lejos de su agresor

- Comunicarse a la Línea 105 de la PNP

- El chofer debe comunicar su ruta a la PNP o a Serenazgo

¿Cuáles son las manifestaciones de acoso sexual?

Este tipo de agresión se puede producir de diferentes maneras. Estas son las consideradas como acoso sexual:

Manifestaciones verbales: comentarios e insinuaciones de carácter sexual

Manifestaciones gestuales: Gestos obscenos que resultes insoportables, hostiles, humillantes y ofensivos.

Manifestaciones físicas: Tocamientos indebidos, roces corporales, frotamientos contra el cuerpo, masturbación en lugares públicos, exhibicionismo o mostrar los genitales.

Tocamientos indebidos, roces corporales, comentarios e insinuaciones de carácter sexual, entre otros, son considerados acoso.

Acoso en las calles

El acoso sexual en espacios públicos pone en un estado de vulnerabilidad a las víctimas, que muchas de ellas decide no denunciar y callar, por diferentes factores como el miedo o falta de apoyo de las autoridades. En 2021, la organización Paremos el Acoso Callejero y Plan Internacional elaboraron un informe técnico sobre el acoso sexual callejero en adolescentes y jóvenes mujeres, durante el estado de emergencia 2020 en Lima y Callao, “A mí también me acosaron”, en el que se reveló que el 91% de las víctimas no recibió ayuda de las autoridades.

Según el informe, el 70.68% manifestó haber sido víctima de acoso en las calles, el 8.41% en el transporte público, el 5.45% en los paraderos, el 5.23% en parques o plazas, el 3.86% en centros comerciales, el 1.82% en las casas, el 1.14% en taxis, el 0.91% en los centros de trabajos, el 0.68% por internet y el 0.45% en instituciones públicas.