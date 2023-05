Niña confesó que también hizo mortal ‘reto del clonazepam’ de TikTok y casi muere

Niña reveló que hizo 'reto del clonazepam' y casi muere | ATV Noticias

Padres de familia y alumnos de la institución educativa Imperio de Tahuantinsuyo están conmocionados por la muerte de una escolar de 11 años que cursaba el 5to grado de primaria. La niña habría sido obligada a consumir unas pastillas para participar en el desafío viral ‘el reto del clonazepam’.

Este lamentable caso ha sacado a la luz la falta de vigilancia por parte de las autoridades educativas del colegio, pues el consumo de pastillas como clonazepam, drogas, y alcohol sería común entre lo escolares del nivel primario.

Una alumna reveló que también tomó las pastillas ansiolíticas y sufrió sus efectos en diferentes oportunidades. “Me desmayé en el ‘Mercado Inka’, me levanté y me fui para mi casa y me desmayé”, manifestó en declaraciones para La República.

Según contó la menor, que resguardó su identidad, otros compañeros le dijeron que el clonazepam sirve para que cuando “le peguen no sienta el golpe”. Asimismo, contó que varios estudiantes del 5to grado de primaria llevan estas pastillas a las aulas y lo consumen. La escolar también narró como otras alumnas llevan bebidas alcohólicas para consumirlas en horarios de clase. “Tengo una amiga que trajo trago y se fue al baño a tomar”, indicó.

Venta de droga en colegio

La muerte de la menor luego de ingerir pastillas presuntamente obligada por otros escolares para cumplir un reto viral ha desatado la ira de los padres de familia y se ha conocido que al interior de la institución educativa funcionaría una red de comercialización de droga.

“Hablaban así, desde el año pasado, que vendían esas pastillitas, mandaban a los grupos de WhatsApp, pero nunca viene Serenazgo ni policías”, indicó una madre de familia en La República.

Según indicaron la directora del plantel tenía conocimiento de esta situación, pues fue expuesta en una reunión de comité de todas las aulas y los profesores. “Hoy está saliendo a relucir la verdad porque los niños empieza a hablar”, señaló otro padre de familia.

Pronunciamiento del Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu), a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, se pronunció sobre este caso expresando su solidaridad con los familiares de la escolar fallecida y señaló que están a la espera de los resultados finales de las investigaciones.

Minedu se pronunció sobre caso de menor que murió por ingerir pastillas en colegio de Independencia.

En ese sentido, reiteró su voluntad de colaboración con el Ministerio Público y la Policía Nacional en las investigaciones que se siguen en torno a la muerte de la estudiante del 5to grado de primaria. Además, informó que está brindando soporte socioemocional por parte del persona especializado a los padres de la menor y a los estudiantes del colegio.

Como se recuerda, la niña de 11 años habría sido obligada a consumir pastillas para participar en un reto viral, lo cual le produjo vómitos y convulsiones, por lo que fue trasladada a una posta y luego al Hospital Cayetano Heredia, donde le diagnosticaron muerte cerebral. En horas de la madrugada de este miércoles 31 de mayo, la menor falleció y se continúan con las investigaciones para determinar la sustancia ingerida.