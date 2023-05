Caso Sergio Peña: Fiscalía de Suecia pidió cárcel por manejar ebrio y así reaccionó el peruano

Fiscalía de Suecia pidió cárcel para Sergio Peña por manejar ebrio y así reaccionó el peruano.

La vida de Sergio Peña podría dar un giro de 180 grados, pasaría de ser importante para la selección peruana en la clasificación al repechaje del Mundial Qatar 2022 a cumplir una pena de prisión. Y es que el actual futbolista de Malmo fue detenido por manejar ebrio y hoy fue su juicio, en el cual la Fiscalía de Suecia pidió duro castigo para el volante.

El exjugador de Alianza Lima terminó el entrenamiento de su club esta mañana y se dirigió a la sala del tribunal del distrito de Malmö, donde presentó su descargo, con ayuda de un intérprete y en compañía de su abogado.

“Está claro que cometí un error. Un error del que me arrepiento. Es la primera vez que me pasa, comenzó, admitiendo haber manejado en estado de ebriedad grave pero no haber manejado ilegalmente”, fueron las primeras palabras del ‘incaico’.

Durante la sesión, ‘Peñita’ contó detalles del día en el cual cometió el delito. “Cené con un amigo de Dinamarca. Bebí cuatro o cinco copas de vino durante cinco o seis horas”. Así como también se mostró sorprendido por ser detenido, pues había manejado en la velocidad normal (40 km).

Además, recibió duras preguntas por parte del fiscal. “¿Cuál fue la idea de tomar el auto, beber vino y luego volver a subir al auto, preguntó el fiscal?”. A lo que respondió lo siguiente: Repito que no me sentí borracho. Pero también sé que fue un error ya que no está permitido.

“¿Cómo surgió la idea cuando sabes que es ilegal?”, fue otra de las consultas del abogado. “En ese momento no estaba pensando de la manera correcta, solo tenía en mi cabeza que podía conducir. Era la primera vez que pasaba”, contestó.

Así informó el medio sueco, Sport Bladet, el pedido de cárcel de la Fiscalía de Suecia como castigo para Sergio Peña.

La defensa de Sergio Peña

La Fiscalía de Suecia concluyó la reunión, pidiendo una pena de prisión para Sergio Peña por conducción en estado de ebriedad agravada y conducción ilegal, mientras que el abogado del volante del Malmo apeló bajo los siguientes argumentos:

Según la defensa del integrante de la selección peruana, debería ser absuelto de conducción ilegal ya que contaba con su licencia de conducir peruana, la cual utilizó en diferentes países de Europa, e ignoraba que tenía que solicitar una de la nación sueca luego de vivir durante bastante tiempo.