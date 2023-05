Magaly Medina hace aclaración a Jefferson Farfán: “No me corro de la cárcel, una vez fueron injustos conmigo y no lo permitiré más”

Magaly Medina se pornunció tras el comunicado de Jefferson Farfán.

Magaly Medina se pronunció tras el extenso comunicado que publicó Jefferson Farfán en sus redes sociales. Como se recuerda, el exfutbolista señaló que jamás se vulneró el derecho a la defensa de la periodista de espectáculos y que, en realidad, su equipo legal fue el que se demoró en presentar sus alegatos a fin de alargar el proceso, pese a la notificación previa del juzgado.

En conversación con el diario Trome, Magaly Medina cuestionó al exjugador de Alianza Lima por defender con ahínco a Rosario Mitacc Parra, jueza del 38° Juzgado Penal Liquidador de Lima, a quien la ‘Urraca’ denunciará ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) por, supuestamente, no permitirle defenderse como es debido en el juicio.

“Me he dado cuenta que Jefferson Farfán no solo es un jugador de fútbol retirado, parece que se graduó de abogado y no solo de abogado, pues ahora también sería juez. Él habla como si fuera el dueño y señor del despacho de la jueza que está llevando este caso”, expresó la figura de ATV.

La lectura de sentencia a Magaly Medina se llevará a cabo este martes 30 de mayo. (ATV)

Posteriormente, Magaly Medina desmintió al exdeportista, quien aseguró que la conductora de TV no presentó sus alegatos a tiempo por “irresponsabilidad, negligencia o estrategia dilatoria”. Según explicó, a ella nunca se le notificó que debía hacerlo.

“Dijo que mi abogado se quedó dormido, no pues que se entere que no es así porque jamás nos notificaron. Este tipo de juicios sumarios tienen una normativa especial, una vez que la jueza tiene los expedientes de las dos partes los pone en un expediente a disposición de los abogados y los notifica; sin embargo esta señora se ha saltado esa parte. Además, así ha sucedido en todos los juicios que tengo y a mi abogado le ha pasado con los casos que también lleva de Rodrigo González”, mencionó.

“Lo que pasa es que ella presenta a su favor una comunicación del abogado de Farfán que dice ‘ya han pasado cuatro años y tiene que haber fecha de sentencia’. O sea, le dan fecha de sentencia porque el señor ya está aburrido de cuatro años de juicio, pero pisotea mi derecho a la legítima defensa”, añadió.

Jefferson Farfán se pronunció sobre su conflicto legal con Magaly Medina.

Magaly Medina no le teme a la cárcel

En su pronunciamiento, Magaly Medina dejó en claro que no está cuestionando el accionar de la justicia peruana para la “prescripción de su delito”, como así señaló Jefferson Farfán. Aseguró que solo está siguiendo las normativas del proceso judicial, pues anteriormente no hizo lo mismo y acabó en prisión, en referencia al juicio que tuvo con Paolo Guerrero.

“No es que tenga miedo o me corra de la cárcel, yo me corro de las injusticias. Una vez fueron injustos conmigo y nunca más voy a permitir que lo vuelvan a hacer. Acá no es que seamos descuidados, la lección del descuido la aprendí hace mucho tiempo cuando me fui a la cárcel, yo me preocupo porque se respete mi defensa al igual que mi abogado Iván Paredes, quien tiene una amplia experiencia en estos casos”, sentenció.

Magaly Medina pasó 76 días en prisión por difamar al futbolista Paolo Guerrero.

En octubre de 2008, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ fue trasladada al penal de Santa Mónica, luego que se le declarara culpable de haber difamado a Paolo Guerreo. El futbolista demostró con pruebas que no se quedó hasta las 2:00 a.m. al lado de Fiorella Chirichigno por las calles de Miraflores, como así aseguró la periodista de espectáculos en su entonces revista ‘Magaly TV’.

Este hecho marcó a la ‘Urraca’ para siempre: “No es la misma Magaly la que está acá. La cárcel marca a cualquier ser humano. Esto me marcará para siempre, hasta el fin de mis días”, fueron sus palabras al volver a conducir ‘Magaly TV’ tras salir de prisión.

¿Por qué Jefferson Farfán demandó a Magaly Medina?

En el 2019, Jefferson Farfán demandó a Magaly Medina, luego que la periodista emitiera imágenes de la reunión que hizo el entonces futbolista en su departamento de Miraflores. Allí fue visto al lado de Yahaira Plasencia, por lo que la conductora de TV afirmó que se habían reconciliado.

El reportaje enfureció a la ‘Foquita’, quien decidió iniciar una demanda contra Magaly Medina, asegurando que su equipo de investigación vulneró su derecho a la privacidad al utilizar un drone para grabar el interior de su domicilio.