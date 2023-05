Juan Luis Guerra le dedicó canción ‘Para ti’ a Gian Marco y pidió a Dios por su “completa sanidad”

Juan Luis Guerra dedica canción a Gian Marco. TikTok

Gian Marco Zignago se recupera de la operación del cáncer que le detectaron a tiempo, pero mientras él cuenta su proceso de sanación con emotivos mensajes en redes sociales, sus amigos de la música no dudan en pedir por su pronta recuperación y Juan Luis Guerra fue uno de ellos. El cantante dominicano dio un gran concierto en el Estadio San Marcos y en medio de su presentación hizo un alto para dedicarle la canción ‘Para ti’ y unas palabras que hizo que todos los asistentes lo aplaudieran con admiración.

“Tengo un amigo, a quien aprecio mucho. Y quiero cantarle, dedicarle este tema y decirle que el rey de reyes es sanador. Que para él no hay nada imposible”, dijo Juan Luis Guerra a Gian Marco durante su presentación ante miles de fanáticos.

Inmediatamente, pasó a cantar el tema ‘Para ti’, cuya letra habla de la grandeza de Dios y que para él no hay nada imposible. “Para ti no hay nada imposible, para ti / Para ti no hay mal ni tormentas, para ti / Ni problemas ni enfermedades, para ti / Para ti no hay nada imposible, para ti”.

Concierto de Juan Luis Guerra en Lima | YouTube: Josefina Ramos

Esta canción también hizo bailar a todos los asistentes, quienes también están al tanto de la salud del cantautor peruano. Juan Luis Guerra también hizo votos para que recupere prontamente su salud.

Concierto de Juan Luis Guerra en Lima | Agencia Andina

Una amistad que va más allá de la música

Gian Marco y Juan Luis Guerra tienen una amistad que data de hace varios años y de trabajo juntos. Ambos grabaron la canción ‘Dime dónde’, que es uno de los éxitos más reconocidos del cantante nacional.

Gian Marco siempre ha expresado la gran admiración que sentía por Juan Luis Guerra y el anhelo que tenía para trabajar con él. Este sueño se cumplió en el 2009, cuando ambos coincidieron en Lima.

Ambos intérpretes han compartido juntos el escenario, incluso en Lima, cada vez que coincidían Gian Marco asistía al llamado de su amigo y sorprendía a todos al subir al escenario del concierto de Juan Luis Guerra.

En redes sociales, el cantante de ‘Canción de amor’ contó la anécdota de cómo grabó la canción ‘Dime dónde’ con Juan Luis Guerra.

Dime Dónde | Gian Marco ft. Juan Luis Guerra | YouTube

“Desde hacía algunos años nos unía una gran amistad y habíamos compartido escenario en diferentes ocasiones, pero uno de mis sueños era grabar con él. Lo invité a almorzar a casa un día antes de su concierto y en la sobre mesa tomé la guitarra y le dije: ‘Tengo un sueño…quisiera invitarte a cantar esta canción conmigo’”, escribió Gian Marco en Instagram.

“Luego de interpretarla escuché atento la voz de #JuanLuis diciendo que lo haría con todo gusto. Aquel día bajamos al studio que tenía en el sótano de casa…le regalé un Charango, agradeciéndole con todo mi corazón el que haya aceptado grabar en el nuevo álbum. #DimeDonde habla de aquellas preguntas internas que todos nos hacemos en el camino de la vida”, agregó en la red social.

La respuesta de Juan Luis Guerra no se hizo esperar. “Querido Gianmarco, gracias por este precioso recuerdo! Siempre de alegria compartir contigo y tus hermosas canciones!! Un fuerte abrazo amigo!!”

La historia de amistad de Gian Marco y Juan Luis Guerra

Fallas en el sonido

Durante su concierto, Juan Luis Guerra tuvo que lidiar con los problemas de sonido. En dos ocasiones el audio y el sonido se fueron y los asistentes no pudieron escuchar al dominicano. Pero pese a estos altercados, el buen humor del intérprete siempre lo acompañó, incluso se disculpó con el público por estas fallas, lo que le valió el aplauso de sus admiradores.

El cantante regresó a Lima luego que en el mes de febrero su concierto fuera cancelado debido a las faltas de garantías en el local donde se iba a realizar el encuentro musical: Arena 1 de Surco.

Varios asistentes se quedaron con las ganas de escucharlo en vivo e incluso el intérprete de ‘La bilirrubina’ grabó un video para lamentar este suceso, pero prometiendo regresar a Lima para cumplir con todos sus fanáticos, tal como lo hizo ayer.

Juan Luis Guerra pidió disculpas por fallas de sonido durante su show en Estadio San Marcos. TikTok

Letra de ‘Para ti’

Oh, Señor Jesús con tu grandeza

Oh, Señor

Hiciste los cielos y la tierra

Oh, Señor

Los ríos, los mares, las estrellas

Oh, Señor

Y eres verbo, y tu palabra es fuerza

Todo lo puedes

Para ti no hay nada imposible, para ti

Para ti no hay mal ni tormentas, para ti

Ni problemas ni enfermedades, para ti

Para ti no hay nada imposible, para ti

A Noé sacaste de las aguas

Oh, Señor

A Daniel libraste de las fieras

Oh, SeñorA Moisés abriste el Mar Rojo

Oh, Señor

Y Sara dio a luz a los noventaTodo lo puedes

Para ti no hay nada imposible, para ti

Ay, nada imposible

Para ti no hay mal ni tormentas, para ti

Ni mal ni tormentas, no

Ni problemas ni enfermedades, para ti

Ye, ye, ye

Para ti no hay nada imposible, para ti

¡oh, no!

Hiciste llover maná del cielo

Oh, Señor

Pan y peces tú multiplicaste

Oh, Señor

El buen Lázaro resucitaste

Oh, Señor

Y un milagro para mí yo quiero

Todo lo puedes

Para ti no hay nada imposible, para ti

Nada imposible

Para ti no hay mal ni tormentas, para ti

Ni mal ni tormentas, no

Ni problemas ni enfermedades, para ti

Ye, ye, ye...

Para ti no hay nada imposible, para ti

¡oh, oye!

Nada imposible, ajá eh

No hay problemas ni enfermedades

Para ti, para ti

No hay divorcio ni droga en la calle, no

Para ti, para ti

Ya no hay cáncer, ni SIDA, ni males

Para ti, para ti

Y no, no, no, no hay tormenta ni calamidades

Para ti

Todo lo puedes, ajá

Nada imposible, oh no

Pero no hay problemas ni enfermedades, sí

Para ti, para ti

No hay divorcio ni droga en las calles, ay no, no

Para ti, para ti

Ya no hay cáncer, ni SIDA, ni males

Para ti, para ti

No, no, no, no hay tormenta ni calamidades

Para ti

Todo lo puedes

Para ti no hay nada imposible, para ti

No hay nada imposible

Para ti no hay mal ni tormenta, para ti

Ni mal ni tormentas, no

Ni problemas ni enfermedades, para ti

Ye, ye, ye...Para ti no hay nada imposible, para ti

¡oh, oye!

Para ti no hay nada imposible, para ti

No hay nada, nada imposible

Para ti no hay mal ni tormenta, para ti

Ni mal ni tormentas, no

Ni problemas ni enfermedades, para ti

Ye, ye, ye...Para ti no hay nada imposible, para ti

Nada, nada, oh no

Para ti no hay nada imposible, para ti

Nada imposible

Para ti no hay mal ni tormenta, para ti

Ni mal ni tormentas, no

Ni problemas ni enfermedades, para ti

Eh, eh, eh...Para ti no hay nada imposible, para ti

Nada, nada... ùùù

Para ti no hay nada imposible, para ti

Nada imposible

Para ti no hay mal ni tormenta, para ti

Ni mal ni tormentas, no

Ni problemas ni enfermedades, para ti

Eh, eh, eh

Para ti no hay nada imposible, para ti

Nada, nada, oh, no

Nada imposible

Para ti