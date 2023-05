‘Cuto’ Guadalupe cuenta cómo fue su reacción al ver el ampay de su exesposa Charlene Castro: “Me quebré”

‘Cuto’ Guadalupe cuenta cómo fue su reacción al ver el ampay de su exesposa Charlene Castro.

‘Cuto’ Guadalupe brindó una entrevista reveladora contando varios detalles de cómo se enteró y cuál fue su reacción al ver el ampay que protagonizó su expareja Charlene Castro con un hombre identificado como Luis Ticona, saliendo de un hotel en Barranco.

Dichas imágenes fueron difundidas por Magaly Medina en su programa, el pasado lunes 15 de mayo, y el excapitán merengue salió al día siguiente a dar una conferencia de prensa para revelar que perdonó a la madre de su hijo, pero responsabilizó de todo el escándalo mediático a la conductora de ATV.

El exdeportista contó que tuvo que ser fuerte al momento de ver el video, donde Charlene Castro ingresaba de manera cautelosa a un hospedaje para luego salir con el mencionado sujeto, caminó tres cuadras y luego tomar un taxi para regresar a su casa en San Miguel.

Como lo había contado en la rueda de prensa, ‘Cuto’ Guadalupe vio las imágenes de la infidelidad de su expareja junto a su madre, pero producto del dolor decidió no quebrarse frente a ella para no preocuparla.

“Lloré, no por lo que vi, porque en ese momento estaba con mi madre, los dos y ahí no lloré porque no quería que mi madre me vea así, pero madre es madre, en el corazón sabe por lo que yo estaba pasando”, reveló para ‘La Fe de Cuto’ del diario Trome.

‘Cuto’ reveló que su madre oraba mientras esperaban el video

Luis Guadalupe relató que cuando llegó a Lima de su viaje a Chiclayo, sintió que su camino a su casa fue eterno. Al llegar a su hogar sintió que los minutos avanzaban lento y notó la tristeza de su mamá, minutos antes que la Magaly Medina emitierpa el famoso ampay.

“Las horas previas a ese desenlace, las cosas se ponían lentas, veía comercial tras comercial, de reojo mirando a la mamá, triste. En una mi mamá se pone a orar. Luego vino el momento más difícil, ver las imágenes y todo lo que mostraban”, reveló el deportista.

'Cuto' Guadalupe está listo para iniciar un juicio contra Magaly Medina. (Paula Elizalde Díaz/Infobae)

Se quebró con sus amigos

El conductor de ‘El Show de Cuto’ comentó que recién se quebró con amigos como el periodista José Lara y un excompañero de Juan Aurich, quienes fueron las personas que lo escucharon en sus momentos más complicados.

“Ya me quiebro cuando estábamos conversando y me manda un mensaje de texto un amigo Espinoza... él me dijo una frase que desde ahí para delante no lo olvido; ‘Esto va a pasar, Dios es muy bueno con sus hijos’, Lloré ahí, me quebré”, confesó el empresario.

¿Cómo se enteró de ampay?

‘Cuto’ Guadalupe tenía un compromiso con el club de Juan Aurich en Chiclayo y mientras estaba almorzando, un amigo lo llamó y le dio la noticia, la cual lo dejo frío y poder seguir comiendo.

“Se me fue todo el apetito. Esa parihuela era yo. Sentí como si el corazón se me fuera a salir. Dije: ‘¿Qué hago ahora?’. Las primeras personas que se me vinieron a la mente fueron mi madre y mis hijos. No pensé en mí, sino en mi familia”, contó

Además, señaló que se comunicó con las personas que lo llevaron al norte del país para poder pedirles que compren sus pasajes de emergencia para retornar a Lima y estar con su madre y su último hijo.

“Llamé a Ana María, cómo habrá estado mi cara que me dijo: ‘¿Qué pasa?’. Le conté lo que pasaba y me dijo: ‘Ay, Cutito’. Le pedí que me cambiara el pasaje porque me tenía que irme ese mismo día, tenía que estar con mi mamá”, relató.