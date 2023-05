Feriado 7 de junio: ¿Qué falta para que la norma se oficialice?

Feriado del 7 de junio aún no está confirmado

En la sesión del pleno del 28 de abril, el Congreso de la República aprobó declarar feriado nacional el 7 de junio para conmemorar la batalla de Arica y el Día de la Bandera. Esta fecha pasó a la lista de feriados nacionales que tanto trabajadores estatales como privados podrán tomar como descanso libre. Sin embargo, hasta el momento esta ley no ha sido confirmada por el gobierno de Dina Boluarte.

La iniciativa legislativa presentada por el congresista de Acción Popular, Roberto Chiabra, fue aprobado con 91 votos a favor en primera votación y fue exonerado de segunda votación con 82 votos a favor.

De acuerdo a la legislación peruana, una vez que la ley del feriado del 7 de junio se aprueba en el Parlamento, es el Ejecutivo el que tiene que dar el visto bueno y aprobar su publicación, por lo que aún se espera que Dina Boluarte autorice la emisión de la norma que acredite este nuevo día no laborable para el sector público y privado.

Hasta el momento el único feriado calendario que está confirmado es el del 29 de junio, fecha en la que se conmemora la festividad de San Pedro y San Pablo.

Desde su aprobación, el pasado 28 de abril, Dina Boluarte tenía 15 días hábiles para promulgar la norma u observarla, pero no ha hecho ninguna de estas acciones, por lo que estaría en manos del Parlamento aprobarla por insistencia.

La propuesta para declarar feriado el 7 de junio fue presentada por el congresista Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso).

¿Habrá feriado este 7 de junio?

Mientras el Ejecutivo o el Legislativo no promulgue la ley en las Normas Legales del Diario El Peruano, no está confirmado el feriado de este miércoles 7 de junio. Si esto no se da en los próximos días será considerado como un día laboral normal y no habrá pagos especiales a los empleados.

¿Qué se conmemora el 7 de junio?

El 7 de junio en Perú se celebra el Día de la Bandera. Esta fecha conmemora la creación de la primera bandera peruana, que fue diseñada por el general José de la Riva-Agüero y Sánchez-Boquete el 7 de junio de 1822.

La bandera de Perú es un símbolo nacional importante y representa la independencia y la identidad del país. Está compuesta por tres franjas verticales de igual tamaño: la franja roja en el lado izquierdo, que simboliza la sangre derramada por los héroes peruanos en la lucha por la libertad; la franja blanca en el centro, que representa la pureza y la integridad; y la franja roja en el lado derecho, que simboliza el valor y la valentía.

7 de junio es declarado feriado nacional por el Día de la Bandera

En el Día de la Bandera, se realizan diversas actividades para rendir homenaje al símbolo nacional. Se llevan a cabo desfiles cívicos, ceremonias en las escuelas y actos oficiales en los que se iza la bandera peruana y se entonan los himnos patrios. También es común que las instituciones y los ciudadanos exhiban la bandera en sus hogares, edificios públicos y lugares de trabajo como muestra de patriotismo y amor por el país.

El Día de la Bandera en Perú es una ocasión para reflexionar sobre la historia y la identidad nacional, así como para resaltar los valores que representa la bandera peruana.

Feriados en Perú

En lo que resta del año 2023 solo restan 10 feriados oficiales:

- 29 de junio: San Pedro y San Pablo

- 28 y 29 de julio: Fiestas Patrias

- 6 de agosto: Batalla de Junín

- 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

- 8 de octubre: Combate de Angamos

- 1 de noviembre: Todos los santos

- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

- 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

- 25 de diciembre: Navidad

Días festivos en Latinoamérica del 7 de junio

El 7 de junio es un día festivo en varios países, aunque la razón específica puede variar según la región.

En Argentina: Día del Periodista

En Argentina, el 7 de junio se celebra el Día del Periodista. Este día se estableció en conmemoración del primer medio de prensa con ideas patrióticas en el país. El 7 de junio de 1810, Mariano Moreno fundó “La Gazeta de Buenos Aires”, un periódico que tuvo un papel fundamental en la difusión de noticias y la formación de opiniones durante la época de la independencia argentina. Desde entonces, se ha reconocido a los periodistas y su labor en la sociedad.

En Colombia: Batalla de Boyacá

En Colombia, el 7 de junio se celebra la Batalla de Boyacá. Esta batalla fue un enfrentamiento decisivo en la lucha por la independencia de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá contra el dominio español. El 7 de junio de 1819, el ejército liderado por el general Simón Bolívar obtuvo una victoria estratégica en la región de Boyacá, lo que allanó el camino para la independencia de la Gran Colombia. Este día se considera un hito importante en la historia de la liberación del país y se celebra como un símbolo de la independencia y la unidad.