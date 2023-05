Inflación en el Perú: Siete de cada diez mujeres prioriza el precio al momento de comprar algún producto

Los productos básicos más adquiridos por las peruanas en establecimientos físicos son alimentos perecederos, como verduras y frutas, seguidos de alimentos no perecederos, aseo del hogar, productos de higiene femenina y aseo personal.

Las tres principales preocupaciones para las mujeres peruanas de cara al 2023 han sido el alza de precios de la canasta básica (71%), la falta de oportunidades laborales (60%) y el incremento de la inseguridad ciudadana (58%), reveló el estudio ‘514 Peruanas Dicen’, elaborado por Omnicom Media Group (OMG) a nivel nacional.

Sin embargo, estas no son las únicas variables que les preocupan; también aspectos relacionados con el contexto actual, como el desempleo, la situación política interna, el alza de precios del combustible, la escasez de productos de primera necesidad y los constantes paros sociales generan preocupación a más del 50% de las mujeres en el Perú.

Por el contrario, otros temas como la pandemia, la presencialidad y las restricciones han cobrado menos importancia para este grupo de mujeres ha revelado esta encuesta a nivel nacional.

¿Qué priorizan a la hora de comprar?

Consecuencia de la misma coyuntura, las mujeres en Perú adoptan un enfoque estratégico y optimizador de sus recursos. Para ello, les dan prioridad al precio y los descuentos, pero sin perder la calidad.

Es así como 7 de cada 10 peruanas (77%) priorizan el precio, cerca de 6 de cada 10 la calidad (57%), y apenas 4 de cada 10 los descuentos de marcas reconocidas (41%) y las promociones 2 x 1 (40). Mientras que las opciones ‘marcas blancas/propias/de supermercados’ (15%), ‘formatos a granel sin marcas’ (14%) y rapidez en la entrega delivery (13%), entre otras, solo son prioridad para un grupo minoritario de las encuestadas.

Peruanas y sus emociones: entre la preocupación y el cansancio emocional

El estudio, realizado a inicios del presente año, analizó también el factor emocional de las peruanas. Aquí se identificó que el rango de las emociones negativas predomina, frente a las positivas, y se han incrementado, en comparación a la medición anterior del estudio (octubre 2022). Tal resultado se deriva de la situación político y social que atraviesa el país y afecta a las mujeres como encargadas de sus hogares.

Por ejemplo, ante la pregunta ¿qué emociones han experimentado el último mes? La mayoría señaló sentirse preocupada (76%), estresada (72%), cansada emocionalmente (63%), ansiosa (59%), abrumada (54%) y triste (54%); siguiéndoles un grupo que señaló sentirse ‘desesperada’ (46%).

En cambio, no más de 4 de cada 10 peruanas manifestó experimentar emociones positivas. Así, solo el 36% señaló sentirse de ‘muy buen humor’, el 32% dijo sentirse ‘tranquila’ y el 23% ‘relajada’.

¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienen las peruanas de cara al 2023? - Fuente: OMG.

¿Canal online u offline?

Frente a la pregunta: ¿qué productos o servicios adquirieron las mujeres peruanas en las diferentes plataformas? las preferencias de las encuestas varían según el canal de distribución.

Por ejemplo, los productos que suplen la canasta básica destacaron en las plataformas offline. Así, los más adquiridos por las encuestadas en establecimientos físicos fueron alimentos perecederos, como verduras, frutas, etc. (48.4%), seguidos de alimentos no perecederos (44.4%), aseo del hogar (42.2%), productos de higiene femenina (41.6%) y aseo personal (41.2%).

A nivel del canal online, los preferidos por ellas fueron el entretenimiento a través de servicios streaming (36.4%), clases-cursos (24.9%), compras en restaurantes-delivery (21.2%), cuentas bancarias (20.4%) y productos de belleza (18.1%).

En una escala comparativa, vemos que mientras el canal offline sigue siendo el preferido para adquirir alimentos, el online sigue ganando usuarias. Asimismo, del reporte ‘514 Peruanas Dicen’ se desprende que las plataformas online destacan en cuanto a la adquisición de tecnología (celulares, audífonos, computadores, etc.) con 16.3%, y solo el 13.8% accede a estos productos por vía offline.

El estudio reveló que 7 de cada 10 peruanas priorizan el precio, cerca de 6 de cada 10 la calidad, y apenas 4 de cada 10 los descuentos de marcas reconocidas y las promociones 2 x 1.

¿Qué aplicaciones financieras son las favoritas de las peruanas?

A la hora de seleccionar las aplicaciones financieras para concretar sus compras online, las peruanas emplearon mayoritariamente el uso de las tarjetas tanto de débito como de crédito y la Aplicación Yape. Pero ya fijándonos en las apps de consumo o compras más usadas el último mes, destacan los aplicativos de transferencia de dinero como Yape y Plin con 67%. A estas les siguen las apps de bancos y supermercados, con 44% y 36% respectivamente.

¿Por qué las peruanas eligen unas plataformas online por encima de otras?

Aunque el canal fuera de línea u offline lidera las preferencias de compra frente al digital, lo cierto es que desde la pandemia el crecimiento del comercio electrónico en el país ha sido incesante.

Mas, cuando nos preguntamos el por qué las peruanas eligen a las plataformas online para hacer sus compras, las principales razones son el ‘no exponerse al covid’ (79%) y la posibilidad de ‘leer los reviews o comentarios’ (73%).

Cuáles son las prioridades de las mujeres peruanas a la hora de comprar. Fuente: OMG

Si nos enfocamos en los tipos de plataformas empleadas por las peruanas para hacer sus compras online el último mes, vemos que el 38% lo hizo por medio de redes sociales (Facebook, Instagram, etc.), mientras que 37% lo hizo en sitios web de marcas (Falabella, Tottus, Sodimac, etc.), y el 23% de ellas lo hizo a través de Sitios online multimarca (Mercado Libre, Linio, Platanitos, Juntoz, Olx, Lumingo, etc.).

Medios de comunicación y Redes Sociales

Según ‘514 Peruanas Dicen’, en cuanto a las actividades realizadas por las peruanas en medios de comunicación, el 50% de mujeres peruanas manifestó que usa más que antes las Redes Sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok); 41% emplean más plataformas online (Google, Yahoo!, etc.), el 39% usan más Youtube para ver videos; etcétera.

El estudio de Omnicom Media Group identificó qué plataformas emplean las peruanas para seguir a sus influencers favoritos, siendo Facebook (66%) la opción más elegida, seguida de TikTok (60%), Youtube (56%) e Instagram (55%); mientras que los blogs fueron los menos seguidos (4%).