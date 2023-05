Camila Escribens y el escándalo que la involucró antes de coronarse como ‘Miss Perú'

Camila Escribens y el escándalo que la involucró antes de ser 'Miss Perú'. (Instagram)

Camila Escribens se coronó como la ‘Miss Perú 2023′ este jueves 18 de mayo. La modelo se enfrentó a 21 candidatas más, pero su pasarela y su respuesta ante el jurado la consolidó como la absoluta ganadora. Fue así que muchos recordaron que estuvo participando tres veces por esta corona, pero recién en la última consiguió el triunfo.

Luego de su coronación, diversos comentarios aparecieron a favor y en contra de su nombramiento como nueva reina de belleza nacional. Pero, un hecho revivió entre tanta felicidad y es que, hace cuatro años, Camila Escribens estuvo involucrada en un escándalo mediático que apareció en las portadas.

El video de Anyella Grados que involucró a Camila Escribens

En el año 2019, Anyella Grados se coronó como la ‘Miss Perú' de ese año, dejando como primera finalista a Camila Escribens, quien se presentaban por segunda vez al certamen.

La nueva soberana de belleza obtuvo su corona por poco tiempo, pues durante su reinado se filtró un bochornoso video en el que la ganadora aparecía en un lamentable estado de ebriedad, manchando el prestigio de la organización de Jessica Newton.

Anyella Grados protagonizó bochornoso video. (Latina)

En el clip, Grados se encontraba ebria al lado de otras Misses luego de haber pasado la noche en una discoteca, donde se habrían pasado de copas y disfrutado muy bien de la noche. Este video le costó la corona a la Miss de inmediato.

Se supo que otra de las participantes llamada Camila Canicoba fue la que grabó este momento, según contó fue para mostrarle a los organizadores porque consideraba que era una indisciplina que debía sancionarse. Pero, este habría sido el momento en el que material audiovisual pasó a más personas y terminó en las redes sociales, pues más adelante, Jessica Newton contó que Canicoba también le había pasado el video a Escribens.

Anyella Grados apareció en video filtrado. (Latina)

Anyella Grados cree que Camila Escribens filtró su video

En agosto del 2019, Anyella Grados se presentó en ‘El Valor de la Verdad’ para intentar aclarar lo que había sucedido esa noche que la dejó sin corona. Según contó, consideraba una traidora a Camila Canicoba, pero reveló que sentía que la responsable de la difusión del clip era Camila Escribens.

La pregunta de Beto Ortiz fue si creía que Camila Escribens fue quien mostró los videos en las redes sociales. Ante ello, la exreina afirmó que sí. Seguido, el presentador del espacio contó que había llamado a los involucrados en el tema que eran Lutty Lobatón, Camila Canicoba, Jessica Newton y Camila Escribens para pasar por el polígrafo y así cerrar el tema.

Sin embargo, fue la actual ‘Miss Perú 2023′ quien no aceptó ser sometida a esta prueba, por lo que las sospechas de Grados comenzaron a crecer. Al escuchar lo dicho por Beto Ortiz, se quebró y afirmó que ya había pagado su error.

Anyella Grados aconsejó a Camila Escribens tras ganar el concurso de belleza nacional.

“Es doloroso también. No puedo evitar sentirme mal. Me duele haber pasado por todo esto. Yo asumí mi error, porque también ya lo pague con algo que había luchado por mucho tiempo. Darme cuenta de que no sabía con quién realmente estaba conviviendo me duele, definitivamente”, señaló al inicio bastante afectada.

Por otro lado, afirmó que no podía señalar directamente a su excompañera porque no tenía pruebas que la avalen. “Yo no puedo culpar con exactitud y decirle que es culpable, porque yo he sacado mi conclusión, no puedo acusar a alguien porque no hay nada comprobado. He sentido una puñalada más de tantas”, aclaró.

Anyella Grados cree que Camila Escribens difundió sus videos en estado de ebriedad. El Valor de la Verdad / Latina TV

Finalmente, señaló que si Camila Escribens fuera la que filtró ese video, no ganó nada pues pese a que quedó en segundo lugar, no le dieron la corona, ya que Jessica newton decidió volver a realizar el certamen y así coronar a la nueva reina.

“No le sirvió y no sé cuál fue la intención si todo al final siempre se sabe, la verdad siempre va a salir a al luz. Hay que ser objetivos también”, sentenció Anyella Grados.