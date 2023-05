Novia de Gian Marco le envió tierno mensaje luego de delicada operación: “Yo te amo sin miedo”

Gian Marco presume su relación con Juliana Molina.

Después de confirmar que fue operado de emergencia por un problema de salud relacionado al cáncer, Gian Marco recurrió una vez más a sus redes sociales para compartir un mensaje conmovedor dedicado a su novia, Juliana Molina. Junto a sus palabras reflexivas, el cantante publicó tres imágenes en las que aparece junto a la colombiana.

“Encontrarnos en el camino no era parte del viaje, no estaba en el mapa, pero si en las coordenadas del destino. El miedo es ausencia de amor. Cuando hay amor no existe el miedo. La vida es un suspiro... Ámate, ama... vive”, publicó el cantante peruano.

Como era de esperarse, su pareja comentó esta publicación que hizo Gian Marco, en el que expresó el profundo amor que siente por él, dando a entender que estará a su lado pase lo que pase. “La vida es un suspiro y yo te amo sin miedo”, respondió.

Recordemos que en junio del 2022, el compositor peruano oficializó su relación con la cantante y actriz colombiana mediante una publicación de Instagram. Desde ese momento, ambos no han dejado de gritar a los cuatro vientos el amor que sienten, por lo que en más de una oportunidad se los ha visto juntos.

El romántico mensaje de Juliana Molina a Gian Marco.

¿Quién es Juliana Molina y a qué se dedica?

Juliana Molina es una actriz colombiana joven que ha tenido participación en la película ‘Calichín’ dirigida por Aldo Miyashiro. Además, en años anteriores mostró su talento como cantante al participar en el programa ‘La Voz Perú’, donde recibió halagos y piropos por parte del “El Puma”.

Cuando los medios de comunicación dieron a conocer la relación entre Gian Marco Zignago y su nueva pareja, ella solo contaba con 4.000 seguidores en Instagram. Sin embargo, actualmente ha aumentado su popularidad y cuenta con casi 15.000 seguidores que siguen su vida a través de las redes sociales. Juliana comparte en sus perfiles sus viajes, frases motivadoras y adorables imágenes junto a su perro.

Asimismo, una de las pasiones de Juliana es la cocina, especialmente la comida saludable, como lo comparte en sus historias destacadas en Instagram. Además, ha participado en campañas publicitarias, aunque no ha revelado detalles al respecto en dicha plataforma.

Gian Marco presentó hace unos días a su nuevo amor. (Foto: Composición)

¿Qué pasó con Gian Marco?

El cantante peruano causó preocupación entre sus seguidores al compartir una foto desde una clínica. En su mensaje, el compositor de “Si me tenías” reveló que su cuerpo le dio señales de que algo no iba bien, lo que llevó a los médicos a investigar su situación, lo que posteriormente terminó en una operación.

“Decido contar esta historia porque me siento vivo, porque solo quiero agradecer el poder estar aquí y continuar los planes de la vida”, escribió al inicio para después entrar con pocos detalles sobre su enfermedad.

“Luego de algunos días de espera y ver resultados, las noticias no eran alentadoras, así que tuve que entrar a cirugía la semana pasada. Los días intriga son angustiantes. Luego de una semana de operado gracias a Dios puedo decir que estoy libre de esa enfermedad que no quiero mencionar”, agregó.