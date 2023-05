Ministerio de Vivienda contrató a constructora, que funcionaba en un puesto de celulares, por 541 mil soles

Hania Pérez de Cuéllar, ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Durante el cuestionado gobierno de Pedro Castillo, los escándalos de presuntos actos de corrupción no paraban de salpicar al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Con la gestión de la presidenta Dina Boluarte se esperaba que este patrón cambiará, pero al final no resultó así.

Según el programa Contracorriente, la cartera dirigida por Hania Pérez de Cuéllar contrató a la constructora Corbeth por 541 mil soles para que ayude a limpiar el cauce de los ríos en la región de Lambayeque por los estragos dejados por las lluvias del fenómeno El Niño Costero. Sin embargo, dicho trabajo no se realizó.

La empresa, que ganó la licitación con el sector Vivienda, no necesariamente se dedicaba a la actividad que decía ofrecer. Por el contrario, el espacio dominical de Willax Televisión descubrió que Berlith Bocanegra Tuamana, gerenta general de Corbeth, es una conocida vendedora de celulares en su domicilio.

No obstante, otro contrato también se puso en tela de juicio. Se trata de una compra de 4 mil módulos temporales de vivienda para atención de emergencias y desastres en Piura el 18 de mayo del 2023 por 27 millones 514, 604 soles.

En este proceso, J Y K Inversiones Generales SAC ganó la licitación. El detalle con esta empresa, sin embargo, es que habría presentado documentación falsa. El antecedente se encuentra en la orden de servicio que ganó en octubre del año pasado para módulos escolares con el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied).

En medio de estas irregularidades de los contratos también habría responsables. Así se señala a Hernán Jesús Navarro Franco, viceministro de Vivienda y Construcción, quien tiene poca experiencia en el sector y cuenta con un grave cuestionamiento: registra una carpeta fiscal abierta en la Fiscalía de Lima Norte por omisión legal a su cargo.

Navarro viene del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero que se encuentra adscrito al Ministerio de Producción. Según el espacio de Willax, llegó a ser viceministro por recomendación de Karla Espinoza Malatesta, quien es la jefa del gabinete de asesores del sector Vivienda.

Cuestionada

Desde que llegó al cargo en diciembre del 2022, la ministra Pérez de Cuéllar fue protagonista de varios episodios polémicos. El más reciente se remonta a abril cuando se difundió un video en el que se le observa que es movilizada en una tina por pobladores de la región que ha sido muy afectada en los últimos días por las intensas lluvias e inundaciones debido a efectos climáticos que tendrían relación con la pronta llegada del fenómeno del Niño Costero.

Ministra de Vivienda le alza la voz a mujer que protestaba por inacción del gobierno por lluvias en Piura. Latina

Además, en otro clip, la titular de Vivienda alzó la voz a una de las ciudadanas que le pedía apoyo de maquinarias para retirar el agua de la zona.

“Vecinos estamos acá, vamos a ir, pero cansa”, dijo en principio la ministra que recibió como respuesta de una pobladora que la entienda cómo se encuentran luego de que sus viviendas queden inundadas y la ayuda no haya llegado a varios sectores.

Sin embargo, la titular no pudo contener la calma y le gritó a la ciudadana indicando que la entienda, porque el Estado no tiene maquinaria para atenderlos, pero también le pidió “paciencia”.

“¿Cómo no te voy a (...)? Escúchame, estamos trayendo una motobomba, vamos a traer una más (…) Lo entiendo mamita linda, ya te he escuchado. ¿Qué te dije?, que íbamos a venir hoy día, paciencia que vamos a traer otra motobomba. Calma, no tenemos motobombas. Entonces, entiéndeme”, se le escucha decir con poca serenidad a la titular a Punto Final.

Hania Perez de Cuellar

Tras los polémicos videos, la ministra Pérez de Cuéllar tuvo que salir a ofrecer disculpas.

“Se ha hablado en muchos medios de comunicación sobre este incidente de una dirigenta que me pidió que me subiera a una tina. Si yo he ofendido a algún hermano o hermana de Piura, por favor, discúlpenme. En ningún momento quise herir y mucho menos aprovechar políticamente. Ni abusar ni hacerme sentir que yo soy alguien más que ellos. Así como ha habido esa imagen, también han podido ver otras imágenes compartiendo. Abrazados a ellos que vienen a contarme sus problemas”, apuntó.