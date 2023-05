‘Cuto’ Guadalupe respondió a Pedro Suárez-Vértiz: “Le agradezco los consejos, aunque no se los pedí”

'Cuto' Guadalupe respondió a Pedro Suárez-Vértiz.

‘Cuto’ Guadalupe está en el ojo de la tormenta por el ampay que protagonizó su esposa Charlene Castro, quien fue captada con un hombre que no era el exfutbolista saliendo de un hotel en Barranco. Este hecho fue un escándalo que acaparó todas las portadas de los diarios.

Tras ello, el deportista decidió salir al frente y responder a las interrogantes de la prensa. ‘Cuto’ citó a una rueda de prensa en su restaurante a primera hora del martes 16 de mayo. Allí se explayó y reveló que había perdonado a la madre de su hijo, pero descartó que esto signifique una reconciliación.

En medio de toda esta situación, Pedro Suárez-Vértiz se pronunció en sus redes sociales. El artista decidió enviarle un mensaje al exdeportista y le aconsejó que no culpe a Magaly Medina de haber expuesto la infidelidad de su esposa. Según mencionó, cualquier periodista con esa primicia la habría sacado a la luz al ser un personaje público.

Luego de varios días de esta publicación, ‘Cuto’ Guadalupe volvió a su columna en Trome y se tomó un tiempo para responderle al artista peruano. En un inicio, fue muy crítico con él, asegurando que los consejos se dan en privado, pero aclaró que ambos son amigos.

El exjugador de la 'U' afronta una complicada situación desde que Magaly Medina 'ampayó' a su pareja con otro hombre. Él ha decidido perdonarla, pese a todo.

“He leído el post de Pedro Suárez-Vértiz. Le agradezco los consejos a pesar que no se los pedí porque no somos amigos, aunque he escuchado sus canciones en muchas oportunidades. Lo digo con humildad y sin soberbia. Yo creo que en las cuestiones personales, los consejos se dan en privado”, comentó en un principio.

Seguido, detalló por qué se mostraba en contra de la defensa a Magaly Medina y señaló que una cosa es la noticia y otra es invadir la privacidad de las personas, por lo que no estaba de acuerdo con el ampay.

“Discrepo cuando Pedro señala “No culpes a Magaly” y cuando dice “Cualquier periodista de cualquier parte del mundo, no se callaba esa primicia”. Sería conveniente que Pedro sepa diferenciar lo que es noticia y lo que es un acto contra la ley. Aquí no se trata ni de mensajeros ni de Magaly. Se trata de que ya es tiempo en nuestro país que se respete los derechos de las personas”, sentenció.

Incluso, invitó al cantante a darle este mensaje a Magaly Medina, como un consejo. “Ojalá eso lo entienda Pedro y más bien le dé ese consejo a su amiga Magaly. El grado de responsabilidad de cada quien lo determinará la justicia. Por lo demás, es su punto de vista y punto”, finalizó.

Fiel a su estilo, Pedro Suárez Vértiz aconsejó al 'Guto' Guadalupe con un reflexivo mensaje sobre la infidelidad.

¿Qué dijo Pedro Suárez-Vértiz?

En un extenso post de Instagram, Pedro Suárez Vértiz señaló a ‘Cuto’ Guadalupe que tanto él como el deportista son personas reconocidas públicamente, por lo que si existiera una infidelidad por parte de Charlene Castro, periodistas como Magaly Medina no habrían dejado pasar la oportunidad de revelarla. En ese sentido, le aconsejó a ‘Cuto’ Guadalupe que no culpara a la ‘Urraca’ por la traición de su pareja.

“Sabemos del pecado más que todos. Entonces no culpes a Magaly. Ambos sabemos quienes somos, y sobre todo que cualquier periodista de cualquier parte del mundo, no se callaba esa primicia. Nunca mates al mensajero”, le dijo.

Pedro Suárez Vértiz publicó mensaje, luego que pareja de 'Cuto' Guadalupe fuera ampayada. (Instagram)

Pese a ello, continuó expresando su admiración y mencionó que le alegraba que haya perdonado a su pareja para sentirse tranquilo, pese a que esto no signifique una reconciliación como pareja. “Tú seguirás siendo mi modelo de espiritualidad. Que el mundo no te venza, querido amigo. Saludo el perdón a tu mujer. Porque tú sabes que has pasado por lo mismo”, sentenció Suárez Vértiz en su plataforma.