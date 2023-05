La respuesta de ‘Cuto’ Guadalupe a su hijo tras cuestionar a Charlene Castro por ampay con otro hombre

‘Cuto’ Guadalupe responde a su hijo y reafirma su cariño por él.

Después que Luis Guadalupe Jr. saliera al frente para cuestionar a Charlene Castro por su ampay con otro hombre, ‘Cuto’ Guadalupe no dudó en responder. El exfutbolista agradeció el apoyo del público y resaltó el gran amor que tiene por su hijo.

Como se recuerda, Luis Guadalupe Jr. desaprobó la actitud de Charlene Castro. Asimismo, indicó que no estaría de acuerdo si su padre decide reconciliarse con la madre de su hijo, pero respeta su decisión.

“Mi papá ha sido muy comprensivo con la situación, no puedo decir que esté de acuerdo en todo, pero respeto mucho la decisión que él ha tomado. Me parece bien, que lo tome tan calmado. (Sobre no estar de acuerdo que proteja a Charle) imagínate… que alguien le haga daño a tu padre. Yo como hijo respetaré lo que decida, pero si es algo que yo no apoye, él también tendrá que respetar mi posición como hijo”, indicó Luis Guadalupe Jr., quien resaltó que siempre tuvo un trato cordial con Charlene Castro, pero nunca llegó a ser estrecha.

Cuto Guadalupe no vivía con su esposa Charlene Castro.

Estas palabras lograron la reacción del futbolista, quien aclaró que está satisfecho con la actitud que está tomando desde que vio el ampay.

“Es mi hijo, lo amo mucho, como cualquier hijo, yo estoy sinceramente satisfecho con lo que estoy haciendo. Este Guadalupe es lo que es ahora, es para bien, no para mal”, indicó el deportista a ‘Amor y Fuego’.

Además, señaló que muy pronto saldrá a hablar para las cámaras de Rodrigo González y Gigi Mitre, a quienes tiene mucho aprecio.

El deportista reapareció ante la prensa en un evento denominado ‘Partido de las estrellas’ en San Miguel. Aquí el ‘Cuto’ agradeció el cariño del público. “Estoy muy contento porque he recibido un respaldo impresionante de personas que Dios ha puesto en mi camino. Cada uno tenía un mensaje, es lindo poder recibir ese cariño. De eso se trata la vida, de disfrutarla y no estar desgastándote”, señaló.

‘Cuto’ Guadalupe contó que quería casarse con Charlene Castro

Semanas antes del ampay de Charlene Castro y un desconocido hombre, ‘Cuto’ Guadalupe confesó que uno de sus grandes sueños era casarse con la madre de su hijo. En entrevista con Infobae, el conductor de ‘La Fe de Cuto’ se mostró muy ilusionado con concretar su amor a través de una boda civil y religiosa.

“Tengo muchos sueños por cumplir. Primero, casarme por civil y por la iglesia”, fueron las palabras del deportista mientras señalaba a Charlene Castro, quien estuvo presente en la entrevista que se le hizo en aquella ocasión.

“Luego tener una cadena de restaurantes Cuto 16 por todo el mundo. Sé que eso se va a cumplir estando yo o no porque nadie tiene la vida comprada. Lo lindo de todo es poder dejar un legado y ya los hijos pueden hacer su trabajo. Otro sueño pendiente es tener un encuentro con mi hijo Elías en Bélgica, espero pueda cumplirse en algún momento”, continuó el conductor de ‘El Show de Cuto’.

Charlene Castro y Luis Guadalupe tenían una relación de más de 10 años. | Instagram

¿Quién es el hijo de ‘Cuto’ Guadalupe?

El hijo de ‘Cuto’ Guadalupe es Luis Domingo Martín Guadalupe Zapata y tiene 23 años. Es fruto de su relación con su primera esposa Giselle Zapata. Hoy en día se encuentra viviendo en Cusco, pero no deja de visitar la capital para pasar tiempo con sus seres queridos.

Desde muy pequeño demostró su pasión por el deporte, siendo el fútbol el elegido para practicarlo. Integró la división de menores del club Cienciano; sin embargo, actualmente se encuentra alejado de las canchas. El joven decidió incursionar en el rubro del entretenimiento como modelo y creador de contenido.

Luis Guadalupe Jr. ha preferido el modelaje y realizar videos en las plataformas digitales. Se mantiene muy activo en su cuenta oficial de TikTok, donde sube la mayor cantidad de clips y tiene más de 35 mil seguidores. No ha dudado en mostrar lo que hace en su día a día, a demás de presumir su bien formada figura. Después de su aparición en ‘América Hoy’ sus suscriptores han ido en aumento.