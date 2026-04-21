Asaltan a policía en Cusco y le sustraen 30 muestras de dosaje etílico durante traslado: Fiscalía y Policía investigan el caso

Robo de material sensible: sustraen 30 muestras de dosaje etílico durante traslado policial. (Composición: Infobae)

La sustracción de material biológico destinado a investigaciones por presunto manejo en estado de ebriedad activó alertas en la ciudad del Cusco. El hecho involucra a una oficial de la Policía Nacional del Perú que trasladaba muestras de sangre desde la provincia de La Convención hacia la capital regional.

El caso ocurrió en un contexto de operativos de control vinculados al delito de peligro común, en los que el dosaje etílico cumple un rol clave como sustento probatorio. La pérdida temporal de estas evidencias generó atención tanto en la institución policial como en el Ministerio Público, que ya tomó conocimiento de lo sucedido.

La información disponible detalla que el material sustraído corresponde a exámenes realizados a conductores intervenidos. La Policía sostiene que existen mecanismos de respaldo que permitirán continuar con los procesos sin afectar los resultados previstos.

Asalto durante traslado de muestras en zona urbana

Víctima: oficial PNP fue interceptada y reducida por dos sujetos en zona urbana de Cusco.

De acuerdo con el reporte policial, el hecho se registró el 17 de abril cerca de las 22:45 horas, en inmediaciones de la institución educativa Comercio 41, dentro de la jurisdicción de Tahuantinsuyo. La mayor PNP Cyntia Melissa Medina Gonzales transitaba por el lugar cuando fue interceptada por dos sujetos.

Según la denuncia, los individuos la redujeron por el cuello y la obligaron a desplazarse hacia un sector con escasa iluminación. En ese punto, le arrebataron una mochila de lona negra que contenía 30 muestras de dosaje etílico, además de un teléfono móvil y documentos personales. Tras el ataque, los agresores escaparon en dirección al mercado Rosaspata.

El parte oficial señala que la agente se presentó horas después en la comisaría para formalizar la denuncia. El documento consigna que el caso se comunicó al representante del Ministerio Público, identificado como el fiscal César Tupac Condori, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa.

Material provenía de operativos en La Convención

El jefe de Orden y Seguridad de la Región Policial Cusco, coronel Carlos Guizado, confirmó el origen de las muestras sustraídas. “Se le ha sustraído su mochila y su celular. Dentro de la mochila había 30 muestras de dosaje etílico provenientes de Quillabamba”, indicó.

Las muestras estaban destinadas a análisis en la ciudad del Cusco, como parte de procedimientos vinculados a intervenciones por presunto estado de ebriedad en conductores. Estas pruebas forman parte de expedientes que requieren sustento técnico para determinar responsabilidades.

El traslado de este tipo de material se realiza bajo protocolos específicos, debido a su valor en procesos judiciales. Por esa razón, el incidente motivó la intervención de áreas de control interno dentro de la Policía Nacional.

Pese al robo, la institución policial informó que los procedimientos no se verán interrumpidos. El coronel Guizado precisó que existen muestras adicionales que garantizan la continuidad de los análisis. “Se cuenta con contramuestras, por lo que está garantizado el análisis correspondiente”, afirmó.

Este sistema de respaldo permite que las investigaciones no dependan de una única evidencia física. En casos de pérdida o deterioro, las contramuestras cumplen la función de asegurar la validez del proceso técnico.

La Policía no detalló el número exacto de muestras duplicadas ni su ubicación, aunque confirmó que forman parte del protocolo habitual en este tipo de intervenciones.

Investigación en curso y verificación de protocolos

El caso se encuentra en etapa de diligencias preliminares. El Ministerio Público inició acciones para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades. En paralelo, la Inspectoría de la Policía Nacional abrió un proceso interno para evaluar si se cumplieron las medidas de seguridad durante el traslado del material.

Las autoridades buscan identificar a los responsables del asalto mediante acciones de investigación en la zona donde ocurrió el hecho. Hasta el momento, no se reportan detenciones vinculadas al caso.

Un reporte ciudadano también difundió información sobre el incidente, en el que se menciona la presunta comisión de delito contra el patrimonio bajo la modalidad de robo agravado. En ese documento se detalla la pérdida de las muestras, así como de un equipo móvil de alta gama y documentos oficiales.

El proceso se mantiene bajo el principio de presunción de inocencia, mientras las autoridades continúan con las diligencias orientadas a ubicar el material sustraído y establecer las circunstancias del hecho.