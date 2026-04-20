Un perro detector permitió descubrir 999 paquetes de droga ocultos en un contenedor que viajaba de Estados Unidos al Perú

Autoridades encontraron 20 maletines con 999 paquetes ilícitos ocultos entre mercancía legal durante una inspección especializada. Latina

El tránsito de mercancías en rutas marítimas internacionales vuelve a quedar bajo escrutinio tras una incautación de gran escala registrada en Panamá. Un contenedor que recorría una ruta comercial entre Estados Unidos y Perú terminó bajo investigación luego de que autoridades detectaran irregularidades en su sello de seguridad. El caso expone los mecanismos que utilizan redes del narcotráfico para infiltrar cargamentos ilícitos en circuitos legales de transporte.

El hallazgo se produjo en un puerto del Pacífico panameño, punto clave en la conexión logística entre distintos continentes. La intervención incluyó la participación de unidades especializadas y el apoyo de un perro entrenado en detección de sustancias ilícitas, lo que permitió ubicar la carga sospechosa dentro de la mercancía.

El operativo forma parte de una serie de acciones que las autoridades panameñas ejecutan para reforzar controles en terminales portuarios. La ubicación estratégica del país lo convierte en una zona de tránsito frecuente para cargamentos ilegales, lo que obliga a intensificar la vigilancia sobre contenedores en tránsito.

Hallazgo en un contenedor con ruta internacional

Incautación de gran escala en Panamá expone vulnerabilidad del transporte marítimo internacional. Composición: Infobae

Según informó el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, la inspección se centró en un contenedor que partió del puerto de Charleston, en Carolina del Sur, con destino final el puerto del Callao, en Perú, y con escala en territorio panameño. Durante la revisión, los agentes identificaron anomalías en el sello de seguridad, lo que activó los protocolos de verificación.

Al abrir el contenedor, las autoridades encontraron veinte maletines negros ocultos entre la carga legal. En su interior se contabilizaron 999 paquetes de una sustancia que será sometida a análisis para confirmar su naturaleza. La diligencia se realizó en coordinación con el Ministerio Público, entidad encargada de las investigaciones posteriores.

El Servicio Nacional Aeronaval indicó que la intervención se sustentó en labores de inteligencia y perfilamiento de cargas. Estos procedimientos permiten identificar patrones de riesgo en rutas comerciales y seleccionar contenedores para inspección detallada.

El apoyo de un perro especializado resultó determinante para confirmar la presencia de sustancias ilícitas. Este tipo de recursos se integra de manera habitual en operativos portuarios, donde el volumen de carga dificulta una revisión exhaustiva de todos los envíos.

La entidad también precisó que la revisión incluyó técnicas de verificación física y documental, con el objetivo de contrastar la información declarada con el contenido real del contenedor.

Investigación sobre el punto de contaminación

Tras la incautación, las autoridades iniciaron una investigación para establecer en qué tramo del recorrido se introdujo la carga ilícita. El contenedor atravesó varias etapas logísticas, lo que abre distintas hipótesis sobre el origen de la contaminación.

El análisis incluye la revisión de registros de embarque, controles portuarios y posibles intervenciones en puntos intermedios. La trazabilidad del contenedor constituye un elemento clave para determinar responsabilidades y detectar posibles fallas en los sistemas de control.

El Servicio Nacional Aeronaval no descartó la participación de redes organizadas que operan en distintos países, aprovechando la complejidad de las rutas comerciales internacionales.

Incautaciones y rutas bajo vigilancia

Contenedor con ruta EE.UU.–Perú fue intervenido por irregularidades en su sello de seguridad. Captura de video

Las cifras oficiales reflejan la magnitud del problema. En lo que va del año 2026, el Servicio Nacional Aeronaval reporta la incautación de más de 25 mil paquetes de sustancias ilícitas en 31 operaciones realizadas en distintas regiones del país.

Panamá ocupa un lugar estratégico en el tráfico internacional de drogas, debido a su posición geográfica y a la concentración de infraestructura logística. Las autoridades identifican al país como un punto de tránsito para cargamentos provenientes de Suramérica con destino a mercados como Estados Unidos y Europa.

El refuerzo de controles en puertos responde a esta dinámica, con énfasis en la cooperación entre agencias y el uso de herramientas de inteligencia. Las operaciones buscan detectar irregularidades en contenedores que, en apariencia, forman parte del comercio regular, pero que pueden ser utilizados para ocultar cargamentos ilícitos.