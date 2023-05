Vacuna contra el COVID-19: una medida de prevención ante una posible mutación del virus, asegura experto

La vacuna es una medida de protección ante una mutación del COVID-19. (Agencia Andina)

¿El COVID-19 desapareció de nuestras vidas? Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el fin de la pandemia, muchas personas consideran que contraer este virus ya no es un peligro, por lo que han dejado atrás los cuidados necesarios y uno de los factores más importantes: la vacunación. Experto consultado por Infobae Perú explicó que la revelancia de la vacunación radica en la protección que nos ofrecerá en situaciones futuras de alto peligro.

Recientemente, la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez Palomino, comunicó que aproximadamente cinco millones de vacunas podrían perderse por las bajas tasas de vacunación en la población peruana. “Hay personas que siquiera tienen una segunda dosis o una tercera dosis. Esas personas tienen que aplicarse la monovalente”, informó en una entrevista con Exitosa Noticias.

Han pasado, al menos, tres años desde que se declaró la emergencia por la llegada de la COVID-19 y solo el 75% de la población cuenta con el esquema completo de vacunación [dosis mínimas que deben tener]. Los aún insuficientes niveles de inmunización continúan disminuyendo en las últimas semanas luego de que se comunicara el fin de la pandemia y las normas de prevención —como el uso de mascarillas y presentación del carné de vacunación para acceso a ciertos lugares— se eliminaran.

Luego de tres años de pandemia, la población dejó de lado la prevención de la enfermedad que produce el COVID-19. (Agencia Andina)

Para el especialista en Salud Pública Marco Almerí, la importancia de la vacunación contra el coronavirus no radica únicamente en protegernos del nivel de mortalidad del virus en la actualidad, sino en cómo inmunizarnos nos puede brindar seguridad en escenarios futuros.

“Aún no conocemos en su totalidad el comportamiento del virus. En cualquier momento puede mutar hacia una forma altamente mortal. Toda la familia coronavirus tienen mucha probabilidad de mutar. Por ende, siempre existirá el riesgo y la posibilidad de que aparezcan nuevas formas que comprometan la salud de los ciudadanos y, por esa razón, es conveniente recibir la vacuna contra la COVID-19 y que esta se vuelva parte del Programa Nacional de Vacunación”, explicó a este medio.

Según explicó el médico, anteriormente el coronavirus no tenía la mortalidad que hemos conocido durante la pandemia, por lo que caeríamos en un error si afirmamos que no volverá a mutar hacia una versión potencialmente agresiva. “Siempre existe esa posibilidad. Además, debemos recordar que no es la primera vez que los coronavirus generan una pandemia”, dijo.

El Ministerio de Salud ofrece vacunas contra la COVID-19 de forma gratuita a nivel nacional. (Agencia Andina)

Cada 3 minutos mueren por COVID-19

La llegada de la pandemia a Perú desnudó la paupérrima realidad de nuestro sistema de salud. Los colapsados hospitales recibían las 24 horas del día los graves casos de personas que luchaban por salvar sus vidas luego de haberse contagiado. Los pacientes permanecían en los pasadizos, patios y hasta en las calles mientras esperaban por una ansiada cama UCI. Si bien esta situación ya no se da, los ciudadanos no están libres de padecer un cuadro clínico grave por COVID-19.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha revelado que el coronavirus continúa cobrándose la vida de millones de personas, pese a que la pandemia ya acabó. Cada 3 minutos fallece una persona tras contagiarse de COVID-19, según informó la entidad. Esta lamentable cifra demuestra que si bien la pandemia ha acabado, la presencia de este virus continúa entre la población.

Aún luego de haber terminado la pandemia, las personas infectadas de COVID-19 continúan falleciendo. (Agencia Andina)

Al respecto, el especialista Marcos Almerí comentó que las personas con comorbilidades continúan siendo parte del grupo vulnerable a desencadenar un cuadro grave de COVID-19 Dentro de ellos se encuentran los ciudadanos que tienen hipertensión, diabetes, obesidad y problemas vinculados con el sistema respiratorio e inmunológico. Por este motivo, es necesario que acudan a vacunarse.

“Son miles las personas que se encuentran en estos momentos en unidades de cuidados intensivos luchando por sus vidas y otros miles que se encuentran hospitalizados. Es decir, esto no ha desaparecido. Sigue generando muertes, pero ya no en la magnitud que le conocimos en la primera y la segunda ola. Por eso hemos pasado de un periodo de pandemia a un periodo de endemia”, sostuvo.

Solo 25% tiene tres dosis

Las cifras de vacunación contra la COVID-19 han superado las cifras de años pasados, pero aún son insuficientes. El esquema completo de vacunación está compuesto por tres vacunas iniciales, en otras palabras, se trata de las dosis mínimas que todos deberían tener. No obstante, solo el 74,6% de la población en Perú recibió las tres vacunas, según el Ministerio de Salud (Minsa).

Almerí se pronunció sobre esta situación y precisó que es necesario que la ciudadanía reciba las dosis que les faltan o se coloquen las dosis de refuerzo. El experto precisó que las vacunas complementarias, denominadas bivalentes, están preparadas para combatir las nuevas cepas del virus como el omicron.

“La bivalente tiene la forma primaria del virus, pero también tiene la forma última, que es la del omicron. Esta estimula al sistema inmunológico para fabricar anticuerpos que sean más potentes y más eficaces contra esta enfermedad”, detallo.

El experto en Salud Pública expresó su preocupación por la disminución de la tasa de vacunación en Perú y enfatizó que, pese a que la pandemia ha terminado, las personas aún están expuestas a contagiarse y exponerse a debilitar su salud por este virus. Resaltó que las vacunas ayudan a evitar que los pacientes terminen en un cuadro grave.

El médico enfatizó que las personas con comorbilidades deben preocuparse aún más por recibir la vacuna, pues son más vulnerables ante este virus.

“Quienes más deben ponerse la cuarta dosis son las personas que forman parte de los grupos vulnerables. Es decir, personas mayores de 60 años personas que tengan enfermedades crónicas, sobre todo pulmonares, del corazón, de su sistema inmunológico, cáncer, VIH, tuberculosis o enfermedades raras, también llamadas ‘congénitas’. Esto genera que sean muy vulnerables, porque su sistema inmunológico no es potente”, informó.

Centros de vacunación

El Estado peruano ofrece vacunas contra la COVID-19 de forma gratuita a nivel nacional. La vacuna es apta a partir de los 6 meses de edad. En los puntos de inmunización también pueden acudir pacientes diagnosticados con cáncer, personas con comorbilidades mayores de 12 años y gestantes a partir de la semana 12 de embarazo.

Diris Lima Este

La vacuna bivalente pueden recibirla las personas de 18 a 59 años de edad después de haber recibido la cuarta dosis y de 60 años a más después de haberse aplicado la tercera o cuarta dosis.

Para vacunarse solo debes acercarte con tu DNI al centro de vacunación más cercano. En el caso de los menores de edad, pueden presentar su partida de nacimiento, constancia de notas, carnet de vacunación o partida de bautismo. Se recomienda descargar el Formato de Consentimiento Informado par agilizar el proceso. Para obtenerlo puedes hacer clic aquí.

Para conocer el establecimiento de vacunación más cercano a ti puedes consultarlo en el porta del Ministerio de Salud haciendo clic aquí.

Para más información puedes acudir al establecimiento de salud más cercano o llamar de forma gratuita a la Línea 113, la cual opera las 24 horas del día durante todos los días del año. También puedes comunicarte a los canales de WhatsApp o Telegram mediante los números 955557000 ó 952842623.

