Rafael López Aliaga explica sobre la playa artficial en SJL, recalca que no es misógino y se define como “Porky pícnico”

Alcalde de Lima habla de todo un poco y asegura que es un ser de amor.

Fiel su estilo y sin pelos en la lengua, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, brindó esta mañana una entrevista al diario Perú21 en donde habló sobre los proyectos que tiene para Lima y cómo piensa cumplir sus promesas electorales a fin de que la comuna quede más que satisfecha con el nuevo rostro que quiere darle a la capital.

El burgomaestre inició este diálogo asegurando que la obra que se ha hecho en San Juan de Lurigancho con la playa artificial, es una de sus principales obras, pues le ha cambiado toda la perspectiva a la comunidad, la cual ya no tendrá necesidad de salir del distrito para disfrutar de un día playero.

“Gracias a Dios, el Día de la Madre salió el sol. La arena es la misma que hay en Miraflores, en la playa Redondo. Las palmeras no son de plástico. Pueden hacer castillos de arena, fútbol playa, vóley-playa. Entonces, yo me he animado a más. Le he dicho a Lucho Molina que ampliemos. Tienes 5 mil metros cuadrados atrás para hacer más fútbol, más vóley-playa, correr en la playa. Es distinto, pues, jugar en la arena que tirarte en un pavimento. Me critican, pero yo sigo al mercado. Si el mercado lo usa… Yo trabajo para la gente, no para los trolls”, sostuvo para Perú21.

Además, sin ningún reproche ni remordimiento, no dudó en describirse y en definirse, asegurando que “Porky es amor”.

“Mi carácter es pícnico. Yo soy Porky pícnico. Alegre. Porky es amor, pero date cuenta, que, cuando eres nuevo en esto, no conoces, pues. Porque no soy político. Algo que he aprendido es que si refutas a una mujer periodista con fuerza eres misógino. Yo no sabía qué era esa palabra. He tenido que buscarla en el diccionario. Yo no tengo repudio a la mujer, es mentira. Estoy rodeado de mujeres y trabajo todo el día con ellas. Pero ya me di cuenta de que con hombres puedes tener un trato más serio, más duro. Pero con mujeres, mejor ir con el pétalo de una rosa. Ese tema lo he aprendido porque es una responsabilidad con mi país”, expresó para el medio en mención.

Colectiveros y reordenamiento del tránsito en Lima

Sobre el tema de los colectiveros, la autoridad edil una vez más afirmó que este caso le pertenece a la ATU y que su jurisdicción mostró una preocupación por el caso en que una funcionaria de la Sunat perdió la vida a manos de delincuentes por tomar un falso taxi. Además, por eso también se refirió del reordenamiento del tránsito en Lima.

“Colectiveros, es un tema que a mí no me compete, sino a la ATU. Es un fenómeno social, porque hay muchos en Lima y el Perú. Pero el tema de los colectiveros no me corresponde. Mi preocupación fue porque habían matado a una señora de la Sunat. La verdad es que necesitamos tener la línea 3 y 4 del Metro, y el Metropolitano norte”, dijo.

“No te puedo adelantar todo, pero ya tengo un paquete de infraestructura para eso. Todo de Gobierno a Gobierno, pero desde el expediente técnico. Los funiculares, en cambio, son un compromiso con el MTC. El más importante irá de San Juan de Lurigancho hasta Independencia. Unirá la línea 1 del Metro con el Metropolitano. Y finalmente, el tren de pasajeros de Lima a Chosica. El tren ya está, solo hay que hacerle una línea paralela y traer los coches. Este paquete viene con un fideicomiso, una protección que me da tranquilidad. Puedo no estar yo acá, pero va a seguir con un fiduciario, un administrador del fideicomiso”, sostuvo el burgomaestre.