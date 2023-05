La vez que Alianza Lima ganó su primer y único titulo internacional: ¿fue un campeonato oficial?

Alianza Lima campeón de la Copa Simón Bolívar 1976: José Velásquez, 'Caico' Gonzáles Ganoza y Félix Suarez retornando a Lima con la Copa Simón Bolívar (Twitter: Alianza History).

Una gran deuda en la historia de Alianza Lima es su historial de participaciones en campeonatos internacionales, sobre todo en Copa Libertadores, donde sus campañas destacadas han sido muy escasas. Sin embargo, muchos no saben que el cuadro ‘blanquiazul’ supo ganar un título a nivel sudamericano. Se trata de la Copa Simón Bolívar, certamen disputado por clubes de Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú durante los años 70s. La cual albergaba a las naciones que fueron liberadas por el militar nacido en Caracas.

Aunque esta competición ya no se disputa más, y no era organizada por la Conmebol, el historiador Armando Leveau reveló a Infobae que se trataba de un torneo oficial, pues era realizado por un ente reconocido por la FIFA como la Federación Venezolana de Fútbol. Además, Teófilo Salinas, en ese entonces presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, fue el encargado de entregar al trofeo al equipo campeón.

La Copa Simón Bolívar es considerada la predecesora de la Copa Merconorte, la cual también sirve como precursora de la Copa Sudamericana que se disputa en nuestros días. Del mismo modo, los clubes participantes no recibían invitación, como se acostumbraba en las competencias amistosas, sino que debían proclamarse campeones de sus respectivas ligas, o ser el defensor del título, para obtener su cupo.

Alianza Lima campeón de la Copa Simón Bolívar 1976: Los medios de la época siguieron con mucho interés la campaña 'blanquiazul' (La República).

La campaña de Alianza Lima en la Copa Simón Bolívar 1976

La Copa Simón Bolívar de 1976 fue la última edición de aquel torneo, y se llevó a cabo entre noviembre y diciembre en la localidad venezolana de Acarigua. Además de Alianza Lima, participaron Guabirá de Bolivia, Portuguesa de Venezuela y América de Cali de Colombia. El formato de competición fue todos contra todos y el campeón se definía por puntos. Los victorianos igualaron en 4 unidades con Portuguesa y Guabirá, pero se llevaron el trofeo por diferencia de goles.

El equipo ‘íntimo’, que venía de ganar el torneo peruano en 1975, era dirigido por el griego Dan Georgiadis y contaba con figuras como César Cueto, José Velásquez, Jaime Duarte, quien jugó de volante, Roberto Rojas y José Gonzales Ganoza, quienes dos años después disputarían el Mundial Argentina 1978 con Perú.

“La importancia de ese torneo fue creciendo a medida que pasó el tiempo, porque es el único título internacional que ganó el club. Nosotros estábamos acostumbrados a competir a nivel internacional, ese mismo año llegamos a las semifinales de la Copa Libertadores. El equipo local era Portuguesa, un equipo venezolano importante de esos años, porque era de la comunidad europea, tenían varios jugadorazos nacionalizados, también estaba el brasileño Jairzinho, que era campeón del mundo, y el peruano Carlos Núñez que había estado en Alianza años antes”, contó Duarte a Infobae.

Plantel de Alianza Lima viajando a Acarigua para disputar la Copa Simón Bolívar en 1976 (La Crónica)

El primer partido fue contra América de Cali y se llevó a cabo el 30 de noviembre. El equipo de La Victoria formó con ‘Caico’ Ganoza, Moisés Palacios, Santiago Ojeda, Salvador Salguero, ‘Cucurucho’ Rojas, Carlos Gómez Laynez, el ‘Chiquillo’ Duarte el ‘Patrón’ Velásquez, Félix Suárez, Juan Tardío y Freddy Ravello.

Suárez anotó el primero para los victorianos a los 22 minutos, pero Rodolfo Fucceneco empató sobre el final del primer tiempo. Duarte recuerda que tenían bien estudiados a los colombianos, pues meses antes habían enfrentado a Millonarios e Independiente Santa Fe. No fue hasta el minuto 87, cuando José Velásquez anotó el gol de la victoria.

Un aspecto clave fue el ingreso de César Cueto en la segunda parte. El ‘Poeta de la zurda’ solo jugó ese encuentro, pues no era tan tenido en cuenta por el técnico Dan Georgiadis, debido a que no encajaba con su estilo de juego.

Cabe indicar que, aquel Alianza Lima tenía un fútbol diferente al del clásico de toque, pues el entrenador griego había sido atleta de joven y priorizaba el juego físico. Esta idea no trajo buenos resultados en el torneo local, pues quedaron quintos, pero fue fructífero en la Copa Simón Bolívar.

Teófilo Salinas, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, brindándole el trofeo de la Copa Simón Bolívar a Walter Lavalleja, arquitecto uruguayo que construyó el estadio Alejandro Villanueva, y a José Velásquez el reconocimiento de mejor jugador del campeonato. (Twitter: Alianza History).

El segundo encuentro, se disputó el 2 de diciembre contra Guabirá. Los ‘blanquiazules’ formaron con González Ganoza, Ojeda, Salguero, Palacios, Duarte, Rojas, Velásquez, Gómez Laynez, Lobatón, Suárez y Tardío.

El cuadro boliviano sorprendió con un gol de Porfirio Jiménez a los 9 minutos y aguantó el marcador todo el partido, quedándose con la victoria por 1-0. Aquel cotejo fue muy peleado, pues los altiplánicos defendieron un uñas y dientes su ventaja. Uno de los infortunios que tuvo Alianza Lima fue la temprana tarjeta roja que le sacaron a Jaime Duarte:

“En ese partido me expulsaron, un boliviano me cruzó, fue una fuerte falta, luego vino a agredirme, yo respondí y el árbitro nos expulsó a los dos, por eso no pude jugar la final contra Portuguesa”, señaló.

Por su parte, Félix Suárez recordó la lesión que le causaron y le obligó a jugar el siguiente duelo con molestias: “Yo estaba en el suelo y un boliviano pasa y me pisa el tobillo, yo jugué el resto del partido y del torneo lesionado. Antes el fútbol se jugaba más fuerte, con puñetes y patadas”, mencionó a Infobae.

El plantel de Alianza Lima en 1976: Moisés Palacios, Javier Castillo, José Gonzáles Ganoza, José Velásquez, Salvador Salguero y Jaime Duarte (parados). Félix Suárez, Manuel Lobatón, César Cueto, Freddy Ravello y Santiago Ojeda (hincados).

El partido decisivo se disputó el 5 de diciembre contra Portuguesa, equipo local que llevó a 30 mil personas para alentarlo en el estadio José Antonio Páez y partía como gran favorito. Los venezolanos llegaban como líderes con 4 puntos y una diferencia de gol de +2, por su parte, los victorianos tenían 2 unidades y cero de DG, por lo que necesitaban de un triunfo para llevarse el trofeo, mientras que a su rival le bastaba con el empate.

Alianza Lima alineó a José Gonzáles Ganoza, Moisés Palacios, Santiago Ojeda, Salvador Salguero, Roberto Rojas, Carlos Gómez Laynez, Jaime Duarte, José Velásquez, Félix Suárez, Juan Tardío y Freddy Ravello

Suárez adelantó a los ‘íntimos’ tras coger un rebote del portero rival, y se convirtió en el máximo anotador del certamen. En ese momento, los venezolanos se fueron al ataque, pero apareció la figura de Gonzáles Ganoza, quien con sus espectaculares atajadas mantuvo su arco en cero. Los ‘blanquiazules’ resistieron hasta que, sobre el final Ojeda inició un contragolpe que finalizó Manuel Lobatón para liquidar el encuentro.

Tras el título, el plantel de Alianza Lima retornó a Lima y fue recibido entre aplausos por cientos de hinchas. Además, se llevó tres distinciones individuales. José Velásquez como mejor jugador, Félix Suárez como máximo goleador y José Gonzáles Ganoza como mejor portero.

“Fue uno de los títulos más importantes que ganamos con Alianza, pero mucha gente no los recuerda. Yo salí goleador y fue uno de los mejores torneos que jugué, a pesar de estar lesionado en el último partido. Compré bastantes fotos, pero se me olvidaron en el aeropuerto, es una lástima que no haya muchos registros”, recuerda con nostalgia Félix Suárez.

Alianza Lima campeón de la Copa Simón Bolívar 1976: José 'Caico' Gonzáles Ganoza fue una de las figuras del torneo y se llevó el trofeo a mejor arquero. Años después falleció en la tragedia del Fokker (Facebook: El Blog Íntimo).

¿Qué ocurrió con el técnico Dan Georgiadis?

A pesar de esa buena campaña, el entrenador Dan Georgiadis no continuó en Alianza Lima. Jaime Duarte lo recuerda como un gran especialista en el trabajo físico, pero lamentó su rápida partida de la institución:

“Era la tercera vez que Dan Georgiadis nos entrenaba, él vino a reemplazar a Marcos Calderón. Él nos preparó para la copa haciendo un gran trabajo físico. Era un hombre muy vivo, utilizó la copa para mostrarse, porque al final no regresó con nosotros y se quedó entrenando al Portuguesa, regresamos a Lima sin entrenador, después se llevó a Santiago Ojeda era un gran profesional, pero veía siempre por su propia conveniencia”, señaló.

Félix Suárez contó que estuvo cerca de llevarlo al extranjero en dos oportunidades, aunque también le frustró un pase al fútbol portugués, donde pudo hacer dupla con Eusebio:

“Llegó luego de que Calderón renuncie por un problema con José Velásquez, me dejó muchas enseñanzas. Luego del campeonato jugamos un partido con Beira-Mar, donde está Eusebio, perdimos, pero metí un gol y me quisieron fichar, pero me dijo que espere, que me llevaría a un mejor equipo de Europa, pero luego cuando volvimos al Perú, me reuní con él, pensé que sería para ir a Europa, pero me quiso llevar a Portuguesa. Tiempo después me pudo llevar a Grecia, pero rechacé porque estaba enamorado de la mujer que hoy es mi esposa”, señaló.

Alianza Lima campeón de la Copa Simón Bolívar 1976: El griego Dan Georgiadis fue clave preparando al equipo a nivel físico (Facebook: Tesoros Deportivos).

Dan Georgiadis realizó una gran preparación física al plantel de Alianza Lima antes de disputar la Copa Simón Bolívar (Jaime Duarte).

El otro equipo peruano que ganó la Copa Simón Bolívar

Alianza Lima no fue el único equipo peruano en ganar la Copa Simón Bolívar, pues dos años antes, en 1974, lo hizo Defensor Lima, cuando se impuso a Portuguesa, Atlético Nacional y El Nacional de Ecuador, y que contaba con figuras como Guillermo La Rosa, Gerónimo Barbadillo y Roberto ‘Titín’ Drago. Aquel equipo fue sensación del fútbol peruano, pues venía de obtener el título nacional en 1973, y el mismo año llegó a semifinales de Copa Libertadores.