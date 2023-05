La Liga Femenina sobre el robo a Defensores del Ilucán: “El club local es responsable de la organización”

La Liga Femenina se pronunció sobre el robo que sufrieron el cuadro de Defensores del Ilucán, donde afirman que se está investigando. (FútbolFemeninoparatodos)

La delincuencia al acecho. El equipo femenino Defensores del Ilucán de Cajamarca viajaron a Lima para disputar el partido por la fecha 8 de la Liga Femenina ante la Universidad San Martín de Porres, ambos equipos tenían la consigna de conseguir una victoria debido a que se encuentran al final de la tabla de posiciones con 1 punto el club ‘santo’ y 4 el cuadro de Cutervo.

Finalmente, las futbolistas del cuadro sub campeón de la Copa Perú Femenina 2022 consiguieron el triunfo con un marcador a favor por 4-0 y sumó los 3 puntos necesarios.

Sin embargo, mientras que el equipo celebraba los 7 puntos logrados y la posibilidad de entrar a los play off por el título nacional, la felicidad les duró poco, ya que cuando se dirigían a los camerinos, notaron que no estaban varias de sus pertenencias.

La guardameta cajamarquina, Michelle Núñez contó que cuando fueron a cambiarse una de sus compañeras notó que su mochila no estaba, por lo que pensó que era una broma, pero cuando llegó el equipo completo se dieron cuenta que no era solo una mochila, sino varias, además de sus celulares, zapatillas, billeteras, uniformes, iPads, iphones, tarjetas de crédito. Un robo que ascendía los 30 mil soles.

“Este trato no es para nada justo, hemos jugado en una cancha donde no hay seguridad. Supuestamente era a puertas cerradas, pero es todo abierto. Es una cancha, donde hay más canchas, por lo que cualquier persona, cualquier equipo puede entrar. Da mucha impotencia porque hay un video y han sido cuatro personas que han estado con actitud sospechosa que han estado aquí y tres personas que se dieron cuenta y avisaron a seguridad, pero dijeron que ellos no se hacían cargo porque este era un lugar de entrada libre. El jefe de prensa de la USMP dijo que no tenían nada que ver y se fueron. CARFIT dijo que la USMP no contrató seguridad para el partido”, dijo para Fútbol Femenino para todos.

La Liga Femenina se pronunció sobre lo ocurrido en el encuentro entre los equpos femeninos de la USMP y Defensores del Ilúcán. (Liga Femenina)

La respuesta de la Liga Femenina

Luego que el hecho se viralizara a través de las redes sociales y Defensores del Ilucán alzara su voz de protesta, pidieron a la dirigencia del torneo femenino que se pronuncie de inmediato ya que los lamentables hechos ocurrieron en un escenario que ellos habían autorizado y designado, el cual no contaba con la seguridad necesaria. De igual forma, pidieron a la USMP que era el club el que tenía que brindar todas las garantías necesarias al plantel visitante, pero no fue así.

Es por ello que, el domingo 21 de mayo, un día después de lo ocurrido, la Liga Femenina publicó un comunicado por Facebook, en el que lamentaron el robo de las pertenencias del plantel cutervino en los camerinos del campo CARFIT ubicado en Chorrillos, donde afirman que los encargados es el equipo local.

“El club local es responsable de la organización del partido y de que se cumplan con todas las medidas de seguridad necesarias, según el reglamento vigente”, es lo que se pudo leer en su comunicado.

Asimismo, la LFP también afirmó que designó un delegado para que se cumplan las disposiciones, pero hasta que finalizó el partido no se tuvo ningún reporte. Sin embargo, la Comisión Disciplinaria de la FPF se encuentra evaluando el caso al igual que la Policía Nacional del Perú (PNP).

Desde el inicio de la Liga Femenina, varias jugadoras de diferentes equipos se han quejado ante la Federación Peruana de Fútbol (FPF), por el nivel del torneo de esta temporada, debido a que ha bajado en organización por los horarios en que se programan los encuentros, los estados de las canchas y los estadios donde se desarrollan los partidos que no cuentan con las condiciones esperadas.