Marina Mora envía consejo a Camila Escribens para tener una exitosa presentación en el ‘Miss Universo 2023′.

Marina Mora dio su opinión con respecto a la última gala del ‘Miss Perú 2023′ que se realizó el último jueves 18 de mayo en el programa de ‘Esto es Guerra’ y señaló que le hubiera gustado que el concurso durará más tiempo para que el público conozca a cada candidata y así puedan escoger a su favorita.

El certamen de belleza de este año tuvo como ganadora a Camila Escribens, quien luego de dos intentos logró quedarse con la corona del ‘Miss Perú Universo’. Se impuso ante Suheyn Cipriani, quien quedó como primera finalista.

Al respecto, Infobae Perú conversó con Marina Mora y le consultó sobre la elección de Camila Escribens como la nueva ‘Miss Perú 2023′. La exreina de belleza señaló que la sobrina de Rebeca Escribens es una mujer muy guapa, pero aún le falta pulir varios detalles para llegar lista al ‘Miss Universo’.

“Me parece una chica guapa, tiene lindo cuerpo, no la conozco personalmente, no me parece que es tan alta. No tuvo mal desenvolvimiento en cuanto a pasarela y fue una de las que caminaba bien. Su vestido, su arreglo, me pareció bien”, puntualizó.

Por otro lado, comentó que como representante peruana debería manejar mejor el español, además de conocer a mayor profundidad nuestro país, para así ser una gran embajadora de nuestra cultura en el extranjero.

“Su respuesta para mí no fue muy buena, creo que ella como reina peruana debería tener un mejor manejo del español. Su inglés debe ser muy bueno, pero en el concurso del Perú no se le entendió bien”, explicó.

Pero también, comentó los aspectos positivos que puede resaltar en Camila Escribens como su postura, belleza y la imagen sexy que puede proyectar en el escenario. “Es una mujer mestiza, guapa y según lo que ví en sus redes, muy sexy, por ahí puede impactar”, dijo.

Miss Perú 2023: Las candidatas desfilan en traje de baño. (América TV)

Marina Mora, con toda la experiencia que tiene, al llegar como segunda finalista al ‘Miss Mundo 2001′, le envió una recomendación a nuestra reina de belleza para su participación en el ‘Miss Universo 2023′ que se realizará en El Salvador.

La empresaria de moda le aconsejó que siga preparándose en pasarela, baile y en el manejo del idioma del español, que fueron los puntos flojos que pudo ver en la noche del certamen nacional.

“Que siga preparándose. Se nota que es una chica que tiene muchas ganas de hacer las cosas bien, así que a seguir preparándose, conociendo su país para poder hablar más de él y a tratar de tener una agenda bastante apretada para que le dé el ritmo de lo que buscan, porque realmente es un concurso bastante exigente”, indicó.

Marina Mora criticó la corta duración del ‘Miss Perú 2023′ en América TV.

Expertos en belleza y moda critican ‘los arreglitos’ de Miss Perú 2023

El programa ‘Amor y Fuego’ invitó a Nicole Akari, asesora de imagen; Eduardo Pérez, médico cirujano; y los gemelos Paletazo, Juan y Miguel Barbarán para que den sus comentarios con respecto a la nueva imagen de la representante peruana.

Los comentarios giraron principalmente en torno a las mejoras estéticas que se habría realizado Camila Escribens. Akari comentó que sí se nota que se hizo cirugía plástica para mejorar su aspecto.

Por su lado, Juan Barbarán fue más duro y afirmó: “Voy a decir algo que no me compete, porque soy estilista y no cirujano. Para mí ella es una versión de Paula Manzanal en el rostro. Era otra persona. Pero fue drástico su cambio”, comentó el gemelo.

El médico Eduardo Pérez dijo que nuestra reina es una chica guapa, en la que se ven algunos cambios definidos y comparando a una foto antigua, se puede ver que tenía la punta de la nariz más baja, además de tener más cachetes y mejillas, y no tanto mentón.

“Por ejemplo, a la nariz le han marcado el dorso, hay una técnica para definir las líneas. Ha pasado por un cambio muy bonito. Pero el labio superior lo tiene demasiado grande, a mi gusto. La proporción no está respetándose. Siempre tiene que ser el labio inferior más grande que el de arriba. Para que se vea armonía y naturalidad. Se ven carnosos ambos labios. Y tiene una definición de pómulos sumamente marcadas”, aseveró el cirujano.

El cirujano reconoció que los retoques están bien hechos y le quedan bien. Pero a su gusto, el mentón le han puesto demasiado. “Como decían los gemelos es un cambio bien drástico. El pokemón evolucionó a algo mucho mejor. Ahora está regia”, sostuvo.