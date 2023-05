Marina Mora y su opinión sobre el Miss Perú 2023 en Esto es Guerra: “Le faltó tiempo al programa”

Marina Mora y sus opiniones sobre el Miss Perú 2023. (Instagram)

Marina Mora dio sus impresiones con respecto a la última gala del Miss Perú 2023, evento que se llevó a cabo la noche del jueves 18 de mayo en el programa ‘Esto es Guerra’. El certamen de belleza tuvo como ganadora a Camila Escribens en medio de gran expectativa por saber quién sería la sucesora de Alessia Rovegno.

Infobae Perú se comunicó con la Miss Perú Mundo 2001 para conocer sus opiniones acerca de la gala final del concurso. La exreina de belleza comenzó resaltando la pasarela que se construyó para las candidatas, así como el trabajo del resto de la producción. Sin embargo, considera que todo se desarrolló muy rápido y las aspirantes no pudieron lucirse adecuadamente.

“Me gustó el escenario, bueno es América Televisión, eso es algo positivo para la imagen del concurso porque es un canal que lo ve todo el Perú (...) El escenario me gustó, la iluminación, las tomas de los camarógrafos de América que son expertos, eso me pareció bien, pero como contenido de programa me pareció como que corriendo todo”, dijo a nuestro medio.

“No puedo decirte que lo sentí glamuroso, pausado, con contenido, o sea, las chicas de verdad no sabían bailar, la mayoría no caminaba, ahí como que les ha faltado preparación y les ha faltado tiempo también en cuanto al contenido del programa”, agregó.

Miss Perú 2023: Apertura del certamen de belleza. (América TV)

Con respecto a los vestuarios que utilizaron las aspirantes a la corona como los trajes de baño y vestidos de noche, Marina Mora señaló que todo le pareció correcto. “Me gustó el vestuario de la ropa de baño con las capas rojas, Los trajes de noche, había algunos que me gustaban y otros que no tanto, pero en general, la mayoría buenos. Me gustó el peinado y maquillaje de las chicas”.

Asimismo, opinó sobre la pasarela de las candidatas, señalando que no fue del todo su agrado “porque no caminaban tan bien. Algunas que sí lo hacían (bien), pero la mayoría no me gustó”.

Los que piensa de Camila Escribens

Marina Mora fue consultada sobre la elección de Camila Escribens como la nueva Miss Perú 2023. “Me parece una chica guapa, tiene lindo cuerpo, no la conozco personalmente, no me parece que es tan alta, no me parece que tuvo mal desenvolvimiento en cuanto a pasarela, fue una de las que caminaba bien. Su vestido, su arreglo, me pareció bien. Es una mujer mestiza, muy guapa, muy sexy”.

“Su respuesta para mí no fue muy buena, creo que ella como reina peruana debería tener un mejor manejo del español. Su inglés debe ser muy buen, pero en el concurso del Perú no se le entendió bien (...) muy guapa en ambas salidas (de ropa de baño y vestido de noche). Estuvo prolija en su aspecto físico”, añadió.

Finalmente, Marina Mora le envió una recomendación a Camila Escribens para su participación en el Miss Universo. “Que siga preparándose. Se nota que es una chica que tiene muchas ganas de hacer las cosas bien, así que a seguir preparándose, conociendo su país para poder hablar más de él y a tratar de tener una agenda bastante apretada para que le dé el ritmo de lo que buscan, porque realmente es un concurso bastante exigente”.