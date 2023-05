Karen Schwarz y sus románticas palabras a Ezio Oliva tras su boda religiosa: “Me casaría otra vez contigo”

Karen Schwarz y sus tiernas palabras a Ezio Oliva. (Instagram)

Karen Schwarz y Ezio Oliva son considerados una de las parejas más sólidas de la farándula peruana y el último sábado 13 de mayo, emocionaron a todos con su boda religiosa. Por tercera vez, la exreina de belleza y el cantante contrajeron matrimonio, pues solo se habían casado por civil y simbólicamente. Esta vez, decidieron consolidar su amor ante los ojos de Dios.

A una iglesia del Cercado de Lima, llegaron familiares y amigos cercanos para compartir con ellos dicha fecha especial. Asimismo, varias figuras de la farándula como Katia Palma, Adolfo Aguilar, Magdyel Ugaz, Renzo Schuller, entre otros personajes, se hicieron presentes. Medios de comunicación también acudieron a la parroquia para cubrir cada detalle.

Luego de la ceremonia, Karen Schwarz y Ezio Oliva continuaron celebrando su compromiso con una fiesta. A través de las redes sociales se dio a conocer que la feliz pareja decidió contratar a ‘Norlam y La Gran Orquesta’ para bailar salsa, Lil Silvio y El Vega para disfrutar de lo mejor de sus canciones y un show de ‘Axe’ con Paloma Fiuza y Brenda Carvalho.

Karen Schwarz comparte en su cuenta de Instagram las fotos y vídeos de su boda. (Instagram)

A pocos días de haberse casado por religioso, Karen Schwars le dedicó unas tiernas palabras a Ezio Oliva. La exreina de belleza utilizó su cuenta oficial de Instagram para enviarle un romántico mensaje al padre de sus dos hijas. Acompañado de algunas fotografías de su boda, la conductora resaltó lo especial que fue para ella haberse casado en presencia de sus pequeñas.

“Vivo de mis recuerdos, vivo de mi presente y quiero vivir por el resto de mis días de haber celebrado y seguir celebrando el amor con los míos. Hace 7 años, un 14 de mayo nos casamos por civil y ahora un 13 de mayo tuvimos la bendición de hacerlo con nuestros regalitos de Dios”, se lee en las primeras líneas de su texto.

“Cuando esté viejita y no tenga la energía que tengo hoy, quiero tener mi memoria repleta de momentos reales y no soñados. Vivan el hoy, disfruten a los que tienen que mañana, nadie sabe lo que pasará. Me casaría un millón de veces más contigo”, agregó.

Karen Schwarz envía romántico mensaje a Ezio Oliva. (Instagram)

El tierno gesto de Karen Schwarz con Magdyel Ugaz en su boda

En la boda de Karen Schwarz no faltó el tradicional lanzamiento de bouquet. Después de ver reunidas a todas sus invitadas, la conductora de TV hizo el ademán de que lanzaría el ramo, acto seguido se volteó y caminó hacia su amiga y actriz Magdyel Ugaz.

Muy sorprendida, la popular ‘Teresita’ de ‘Al Fondo Hay Sitio’ no pudo contener el llanto y la abrazó muy fuerte. Este momento fue uno de los momentos más conmovedores de la noche. La propia Magdyel Ugaz se encargó de compartir el video a través de sus redes sociales. “Mi buquéee”, escribió la artista, etiquetando a Karen y a Ezio Oliva.

Magdyel Ugaz no pudo contener el llanto por tierno gesto de Karen Schwarz. Le dio su bouquet el día de su boda. Instagram.

Ezio Oliva dedicó una canción a Karen Schwarz el día de su boda

No es la primera vez que Ezio Oliva le dedica una de sus canciones a Karen Schwarz. La primera fue ‘Siempre has sido tú’. En esta ocasión especial, el cantante pidió la palabra para decirle que le había escrito un nuevo tema, la cual bailaron en la pista delante de sus invitados.

“Esta canción (‘Siempre has sido tú’) que bailamos Karen y yo marcó hace 7 años nuestra vida, luego pasaron cosas maravillosas después de esta canción, pero sobre todo marcó el inicio de una relación que espero dure toda la vida. Tengo una sorpresa, estoy nervioso y así como esta canción es importante, espero que esto que he escrito marque (nuestra vida) de hoy para adelante”, dijo Ezio bastante emocionado.