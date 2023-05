Andrés Aguilar: el inglés que sueña jugar por Perú y prefiere a Cristian Benavente por encima de Christian Cueva

Andrés Aguilar ya tuvo contactos con la FPF para jugar en la selección peruano. (Watford)

Para ampliar el universo de futbolistas que nutran a la selección ‘blanquirroja’, la Federación Peruana de Fútbol comenzó a contactar a jóvenes futbolistas con ascendencia incaica con la finalidad de que decidan representar a las diversas categorías de la ‘bicolor’. Uno de los nombres que surgieron durante los últimos meses es el de Andrés Aguilar, que actualmente milita en las divisiones menores del Watford de la segunda división de Inglaterra.

El mediapunta de 18 años, que nació en Stevenage, Gran Bretaña, comenzó a jugar fútbol en equipos de barrio y diversas localidades de Londres, siendo descubierto por los ojeadores de los ‘Hornets’ a los 15, sumándose desde esa edad a la institución.

En la presente temporada 2023 asegura haber sumado más de 2000 minutos en cancha en los campeonatos que disputó el Watford sub 18, entre los que se encuentran la Premier League de la categoría y la Copa FA juvenil. Con su etapa formativa casi culminada y con miras a sumar experiencias en algún primero equipo, tiene claro uno de sus objetivos: defender a la selección peruana.

El volante peruano Andrés Aguilar llegó a los 'Hornets' con 15 años. (Watford)

Andrés Aguilar y su anhelo de vestir la camiseta peruana

Pese a contar con las nacionalidades española y chipriota, Andrés Aguilar tomó la decisión de defender la ‘bicolor’ y su entorno ya tuvo contacto con la FPF para que se sume a la selección sub 20 que dirige el técnico José Guillermo Del Solar.

“Desde la Federación se contactaron con mi padre. La intención es convocarme para el próximo equipo sub 20. Le dijeron que esté listo para el llamado. Decidí realizar el papeleo correspondiente y ahora cuento con el pasaporte peruano”, declaró en entrevista con Depor.

Las raíces peruanas del futbolista provienen de su abuelo y es precisamente por él su anhelo de vestir las sedas de dicha patria. “Sería algo impresionante representar al Perú. Mi abuelo cada vez se pone más viejito y quiero cumplirle el sueño de verme jugar con la selección”.

Estuvo pendiente de las categorías sub 17 y sub 20 en sus respectivos Sudamericanos durante este 2023 y si bien los resultados fueron negativos, pues quedaron últimos en sus grupos y no lograron triunfo alguno, ello no ha mermado su intención de jugar por Perú y así lo hizo saber.

“Para nada. Más bien me da muchas más ganas de defender los colores. Sé que puedo ser de mucha utilidad. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudar a tener mejores resultados”.

Andrés Aguilar sumó más de 2000 minutos en el equipo sub 18 de los 'Hornets' en la temporada 2022/2023. (Watford)

Comparación con Cristian Benavente y los consejos de Nolberto Solano

Pese a no haber jugado con Perú, Aguilar ya se siente identificado con los colores e incluso ya tuvo contacto con dos futbolistas que tuvieron paso por ‘el equipo de todos’ como Cristian Benavente y Nolberto Solano. Incluso este último le dio una serie de recomendaciones para tener una exitosa carrera en Europa, como la que él tuvo por 14 años en ese continente.

“Conocí en persona a Cristian Benavente. Recuerdo que cuando estaba en España (vivió hasta los 11 años allí) coincidimos en un mismo estadio. Vi que era peruano y desde ese día lo comencé a seguir. Otro que me gusta mucho es Christian Cueva. Con el que he hablado por teléfono es con Nolberto Solano. Conoce a mi representante, tuvo la gentileza de conversar conmigo y darme consejos para mi carrera. Quedé fascinado por su humildad. Estoy muy agradecido con él”.

Cristian Benavente y Nolberto Solano también tuvieron paso el fútbol de Inglaterra. (Getty)

Al ser consultado sobre si se identificaba más con el juego del ‘Chaval’ o ‘Aladino’, se decantó por el primero. “Creo que me parezco más a Benavente. Juego como mediapunta. Soy rápido, me gusta el juego de posesión, ir siempre adelante y asistir a los delanteros”.

Aguilar asegura que ya maneja ofertas de elencos de Alemania, Bélgica, Francia y la propia Inglaterra, pues su contrato con Watford expira en junio de 2023 y podría llegar gratis a otra entidad. Menciona que en dos de ellos podría integrar el plantel principal con la finalidad de ser “el referente peruano en el fútbol europeo”.