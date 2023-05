Alineaciones confirmadas del Alianza Lima vs Melgar para partido en Arequipa por Liga 1

La última vez que Alianza Lima visitó a Melgar en Arequipa fue en la final de ida en noviembre del año pasado.

Cosas importantes juega Alianza Lima en Arequipa pues tiene la chance de quedarse con el Torneo Apertura en Arequipa si logra ganarle a Melgar en el estadio Monumental de la UNSA, y si Universitario de Deportes no consigue un triunfo frente César Vallejo. Y además los ‘blanquiazules’ quieren llegar con la motivación al tope contra Libertad y el choque con los ‘rojinegros’ será el ensayo previo al encuentro con el cuadro paraguayo por la Copa Libertadores.

Mucho se especuló que Guillermo Salas pondría una alineación alterna, y parece que así será pues se confirmó que Carlos Zambrano, Andrés Andrade, Bryan Reyna, Ricardo Lagos, Ángelo Campos, Josepmir Ballón no viajarán a la ‘ciudad blanca’. Sin embargo, reaparecerá Santiago García después de superar su problema muscular que lo alejó dos fechas de la cancha. Christian Cueva también está considerado en la lista de viajeros.

Dentro de las bajas fijas que tendrá el ‘Chicho’ serán Ángelo Campos y Gino Peruzzi: el popular ‘Mono’ aún no se recupera de su lesión muscular y no será tomado en cuenta para tenerlo al cien por ciento para el cotejo con la escuadra ‘guaraní' del torneo internacional. Y el defensa argentino no estará por acumulación de amarillas.

Es así como se pararían los ‘íntimos’: Franco Saravia, Edinson Chávez, Santiago García, Yordi Vílchez, Nicolás Amasifuen, Oswaldo Valenzuela, Jairo Concha, Jesús Castillo, Franco Zanelatto, Aldair Rodríguez y Pablo Sabbag.

“Estoy esperando la oportunidad para que me tomen en cuenta. Estoy recuperado desde el partido en Brasil, esperando la oportunidad. Estoy recuperado ya hace algunas semanas y solo esperando la confianza de ‘Chicho’ para poder demostrar que puedo aportar en Alianza. El clima es lindo cuando se gana y se está peleando arriba, hay que ganar este partido que viene para estar tranquilos. En mi caso me ha tocado campeonar, por lo que este también sería un sueño cumplido campeonar con Alianza”, comentó Edinson Chávez.

Alianza Lima viajó a Arequipa este jueves 18 de mayo por la tarde.

¿Cuál sería el once de Melgar?

Los ‘rojinegros’ quieren levantarse ante Alianza Lima después de caer por 4-2 ante Deportivo Garcilaso en Arequipa. No han tenido un buen Torneo Apertura, solo tiene tres triunfos en la Liga 1: 1-0 con Cienciano, 5-0 Academia Cantolao, 2-0 Sport Boys. Mariano Soso prepara a un equipo que pueda hacerle la pelea a los ‘blanquiazules’, solo tendrá una baja fija que es Alec Deneumostier por acumulación de amarillas.

El posible once que mandaría el técnico del ‘dominó' sería el siguiente: Carlos Cáceda; Sebastián Cavero, Pedro Ibáñez, Matías Lazo, Horacio Orzán; Jean Pierre Archimbaud, Tomás Martínez, Alexis Arias, Cristian Bordacaha, Luis Iberico; Bernardo Cuesta.

“Independientemente de la historia que tenga Melgar con Alianza y la final, nosotros debemos construir una historia nueva y es un rival que por lo que ha mostrado y sostenido en el torneo local, es el mejor equipo en cuanto al funcionamiento del torneo local. Tengo esa expectativa más allá de la exigencia, que reconozco que va a ser mayor por el presente del equipo al que vamos a enfrentar”, declaró el DT argentino.

Luis Iberico marcó el primer tanto del encuentro entre Melgar y Cantolao por Liga 1. (Foto: @LigaFutProf)

Entradas para Alianza Lima vs Melgar

Norte: 40 soles

Sur: 15 soles

Sur Niños: 8 soles

Oriente: 45 soles

Oriente Niños: 22 soles

Occidente: 80 soles

Occidente Niños: 40 soles

Butaca: 150 soles

Entradas del Alianza Lima vs Melgar, duelo por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1. (Melgar)

Alianza Lima vs Melgar: diez últimos enfrentamientos

- 12.11.22 | Alianza Lima 2-0 Melgar

- 09.11.22 | Melgar 1-0 Alianza Lima

- 21.09.22 | Alianza Lima 2-0 Melgar

- 12.03.22 | Melgar 1-0 Alianza Lima

- 22.09.21 | Alianza Lima 1-0 Melgar

- 02.11.20 | Melgar 0-4 Alianza Lima

- 07.09.20 | Melgar 2-2 Alianza Lima

- 27.10.19 | Melgar 2-3 Alianza Lima

- 30.06.19 | Alianza Lima 1-1 Melgar

- 12.05.19 | Alianza Lima 3-2 Melgar

- 06.12.18 | Melgar 2-2 Alianza Lima

- 02.12.18 | Alianza Lima 3-3 Melgar