Alberto Otárola sobre Josué Gutiérrez en Defensoría: “El Gobierno esperaba más posibilidades, pero reconoce la elección”

Alberto Otárola anuncia sanciones a los policías denunciados en reportaje de la TV española, y habla sobre el nuevo defensor del Pueblo. Tv Perú

El jefe del Gabinete, Alberto Otárola, reconoció este jueves la polémica elección de Josué Gutiérrez como nuevo Defensor del Pueblo y auguró que “se mantenga su mandato” por cinco años “a favor de los derechos humanos”.

“Esperábamos un abanico más amplio de posibilidades o un debate más abierto, pero ayer el Congreso ha manifestado una voluntad política y debemos reconocer la elección [...], estamos seguros de que [Gutiérrez] estará a la altura de la responsabilidad”, dijo el premier en una rueda de prensa.

“Esperamos que se mantenga su mandato y trabajo a favor de la protección de derechos humanos y, por supuesto, el Ejecutivo prestará su más amplia colaboración con esta institución”, continuó.

Gutiérrez, exportavoz de Gana Perú ―que llevó a la presidencia a Ollanta Humala (2011-2016)—, obtuvo solo un voto más, de los 87 mínimos que exige la ley, con el apoyo decisivo de Fuerza Popular, la tienda a la que años atrás tildó como fuente “de corrupción” y “políticas criminales contras los más vulnerables”, así como un “obstáculo” para el Ejecutivo.

Fuente: Canal N

Perú Libre, el partido fundado por su expatrocinado —en cuya fórmula estuvo Dina Boluarte—, emitió 14 votos a su favor, al igual que Acción Popular, mientras que la bancada de Alianza para el Progreso puso nueve votos.

En la primera votación desarrollada durante la sesión plenaria, la candidatura de Jorge Rioja solo obtuvo 58 votos a favor, por lo que se sometió a consulta la opción de Gutiérrez, también cuestionado por su papel como asesor de la Comisión de Justicia, que aprobó el dictamen que aumenta penas por difamación.

“Me he atrevido a hacer algo que quizá nadie: venir propuesto por Perú Libre y buscar que Alianza para el Progreso, Renovación, Avanza País, Bloque Magisterial y otras bancadas me brinden su apoyo. No es nada fácil, y hay que agradecer a cada uno por el espacio que nos han dado para conversar”, dijo a Canal N en su primera entrevista en el cargo.

Su reciente elección abre la puerta para que presida la comisión especial que elegirá a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el ente que nombra a jueces y fiscales del país. Sin embargo, Gutiérrez ha precisado que no tendrá intervención definitiva.

Josué Gutiérrez

“No es la Defensoría [la que hará la elección directa]. Lo que se ha hecho es sobredimensionar ese espacio de acción, es parte de todo un equipo. Preside, pero es un colegiado en el que participan los actores representantes de otros organismos y poderes del Estado, por eso uno debe tener el mínimo decoro y prudencia dentro de los límites de la ley”, señaló.

“Seguramente tendré el mayor de los cuidados porque estos cuestionamientos me obligan a ser más transparente, más predictivo y a no ejercer la función como a mí me da la gana, sino como debe ser dentro del marco constitucional”, continuó.

El letrado también deslindó responsabilidad sobre la iniciativa que alza las penas por difamación: “No estoy como asesor de bancada ni de congresistas. Mi trabajo es contractual en el departamento de Comisiones del Congreso, apoyo a la Comisión de justicia. Quien decide si eso va, se archiva, se modifica o agrega, son los congresistas”, remarcó.

El nuevo titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, fue congresista de la República, entre el 2011 y 2016.

En 2011, Gutiérrez fue investigado por un inconsulto viaje a Rusia junto con el empresario Alexis Humala, hermano del expresidente. Pero no es una controversia aislada. En su hoja de vida presentada ante el Congreso como candidato a Defensor no consignó ninguna investigación en materia jurídica.

Según datos de la Contraloría difundidos por Perú 21, el nuevo titular registraba, además, seis papeletas ante el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) y omitió informar desde cuándo tenía acciones sobre su empresa GYT Global Consulting S.A.C., aunque sí colocó la fecha de la inscripción.

Aunque la entidad fiscalizadora solicitó que subsanara esta observación, Gutiérrez desistió y siguió dentro del pool de candidatos al organismo, que en la víspera saludó su elección y anunció el “inicio del proceso de transferencia de gestión y rendición de cuentas”.

De igual modo, Vladimir Cerrón lo felicitó en nombre de Perú Libre y le deseó “éxitos en su labor y que la misma reivindique su verdadera función”.