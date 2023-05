Fuerza Popular: bancada no votará en bloque para elegir a defensor del Pueblo

Integrantes de bancada de Fuerza Popular votará de forma independiente para elegir a nuevo defensor del Pueblo. (GEC)

La bancada de Fuerza Popular comunicó que no votará en bloque para elegir al próximo defensor del Pueblo. Mediante sus redes sociales, anunciaron que cada parlamentario del grupo político elegirá a quien mejor considere como opción para liderar la entidad pública que vela por los intereses de la ciudadanía.

Tomaron esta decisión porque la mayoría de congresistas, que integran la comisión parlamentaria encargada de elegir al defensor del Pueblo, no consideró en la lista de postulantes a Delia Muñoz, candidata propuesta por la bancada Fuerza Popular.

La sugerencia de la bancada naranja surgió luego de que uno de los postulantes al cargo de defensor del Pueblo renunciara al proceso. Así, solo dos personas continúan el proceso de selección de defensor del Pueblo.

“Cabe mencionar que cuando uno de los candidatos de la terna original renunció a su postulación, insistimos en que la doctora Muñoz sea incorporada en dicha terna, sin embargo, la mayoría de la comisión especial encargada de evaluar a los candidatos a Defensor del Pueblo desestimó nuestro pedido y ratificó que solo dos candidatos serían puestos a consideración del Pleno del Congreso”, se lee en el mensaje.

Para la bancada de Fuerza Popular, Delia Muñoz era la mejor opción para ocupar el más alto cargo de la Defensoría del Pueblo. Por esto, decidieron que cada parlamentario dará su voto de acuerdo a su propio punto de vista.

Según el diario La República, el candidato Josué Gutiérrez sería el nuevo candidato favorito de Fuerza Popular, así como de Perú Libre. El aspirante a defensor del Pueblo comentó que en abril de 2023 visitó el local principal del partido político de Keiko Fujimori, quien estuvo presente en la reunión.

De este encuentro también habría participado Delia Muñoz, la candidata propuesta por la bancada naranja, de acuerdo a la declaración de Gutiérrez.

Prueba de que los congresistas fujimoristas votarían por Gutiérrez en la recta final del proceso de selección sería que, el pasado 18 de abril, este aspirante recibió el aval de Arturo Alegría y Eduardo Castillo, parlamentarios de Fuerza Popular que integran la comisión especial.

“Para mí, el apoyo de Fuerza Popular sería un honor. Yo, en principio, me encuentro sumamente agradecido de que Fuerza Popular me haya invitado a una reunión. Considero que ha sido un gesto de mucha relevancia en el quehacer político y, como es natural, en esa reunión estuvo la señora Delia, me encontré con ella y la saludé. La vi a Keiko Fujimori. Fue un acto muy democrático”, narró.

Josue Gutierrez es uno de los dos candidatos a defensor del Pueblo. (GEC)

El candidato Josué Gutiérrez representa los intereses de Perú Libre y fue abogado de Vladimir Cerrón.

Participa en el proceso de selección de defensor del Pueblo a pesar de que es asesor de la Comisión de Justicia del Congreso, donde se propuso una ley para aumentar a cuatro años de cárcel la pena por el delito de difamación, lo que podría afectar a periodistas.

En principio, Gutiérrez aseguró que no está de acuerdo con castigar la difamación, pero luego detalló que no se opondrá a la ley.

“(...) pero voy a procurar que no se criminalice la libertad de ideas. Y eso pasa por reconocer la libertad de prensa. Pero comprenderá mi labor como asesor o profesional. Mi labor es apoyar. Yo no puedo oponerme a una iniciativa legal”, aseguró.