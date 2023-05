Segundo gol de Carlos Zambrano debió anularse: mala decisión perjudicó el resultado del Alianza Lima vs Deportivo Municipal

El delantero partió en posición adelantada antes del gol de Carlos Zambrano. (Video: Liga 1 Max).

El defensor Carlos Zambrano marcó el 2-1 y logró darle la victoria a Alianza Lima sobre Deportivo Municipal por el Torneo Apertura de la Liga 1. Sin embargo, el segundo tanto del ‘Kaiser’ debió ser anulado por posición adelantada de Hernán Barcos, quien lo asistió. Nuevamente la ineptitud de una terna arbitral volvió a perjudicar a un equipo en el certamen nacional.

Previo al cabezazo del ‘León’, el atacante argentino estuvo en fuera juego, al adelantarse a la marca de los jugadores ‘ediles’ en un tiro libre. El delantero de 39 años le dio la asistencia al zaguero peruano para que concrete la remontada ‘íntima’ en el duelo por la fecha 2 pendiente.

Al finalizar el encuentro, los comentaristas del partido hablaron sobre la jugada. Uno de los relatores, el exárbitro Winston Reategui, explicó por qué la jugada debió anularse. Mencionó que el segundo asistente estaba en una posición para anular la jugada por el fuera de juego de Barcos.

“El gol debió ser invalidado. No sé que le pasó al segundo árbitro asistente, Víctor Raez. Es un asistente que tiene muchos años en la categoría, no es un novato. No es una jugada difícil. Es una pelota parada, en la cual él tenía todo el panorama. No es una jugada rápida, en juego o un rebote que pudo confundirlo”, dijo el exjuez FIFA.

Además, Reategui reflexionó sobre cómo esa acción perjudica al conjunto ‘íntimo’: “Sigue quedando la sensación de desmerecimiento por parte de Alianza Lima. Definitivamente, esto va a traer muchos inconvenientes después. Bueno, vamos a ver que pasa”.

Con esa acción, la escuadra ‘blanquiazul’ se quedó con los tres puntos y están cerca de ganar el Torneo Apertura. Los dirigidos por el entrenador Guillermo Salas le han sacado ocho puntos de ventaja a Universitario de Deportes, que ocupa el segundo lugar del campeonato.

El defensa logró su doblete frente a los 'ediles' por Torneo Apertura. (Video: Liga Max).

Segundo gol de Carlos Zambrano

El elenco ‘blanquiazul’ y la ‘franja’ estaban empatando 1-1 con tantos de Christopher Olivares y del zaguero peruano. Incluso la visita se quedó con uno menos tras la expulsión del defensor Williams Guzmán a los 63 minutos. Eso llevo a que Deportivo Municipal tenga que sacar a sus figuras ofensivas para cuidar el resultado.

A falta de cinco minutos a que finalice el encuentro, el árbitro Edwin Ordoñez cobró un tiro libre muy cerca al área rival. El encargado de lanzar la falta fue el lateral izquierdo Ricardo Lagos. Varios jugadores estuvieron en la zona de peligro, pero hubo uno que estuvo en fuera de juego.

El atacante Hernán Barcos estuvo por delante de todos los jugadores después de que el defensor lanzará el balón al área. El segundo juez de línea, Víctor Raez, no levantó su banderín y no se anuló la jugada. Es así que el ‘Pirata’ dio un pase con su cabeza para uno de sus compañeros.

El receptor fue el central Carlos Zambrano, quien con rapidez, metió un cabezazo para marcar su segundo tanto en el compromiso. Esa anotación sirvió para que Alianza Lima remonté el marcador y se quede con los tres puntos.

Siguiente partido de Alianza Lima

Los ‘íntimos’ se enfrentarán a Melgar por la fecha 16 del Torneo Apertura. El duelo será el viernes 19 de mayo a las 18:30 en el estadio Monumental de la UNSA. El ‘dominó' llegará al partido tras perder 4-2 ante Deportivo Garcilaso. Los goles fueron de Tomás Martínez (16′), Pablo Magnín (75′) para los locales, mientras que Santiago Giordana (10′), Kevin Quevedo (29′ y 89′) y Alexi Gómez de tiro libre (45+3′) marcaron para los visitantes. De ganar el duelo, Alianza Lima será el ganador de la primera competición del año.