Karina Rivera será abuela: Su hija reveló que está embarazada con audio de Tula Rodríguez y esta fue su reacción

La hija de Karina Rivera anunció el audio de Tula Rodríguez para dar a conocer la buena nueva. Instagram

Con gran alegría y un peculiar estilo, Doris Fundichely decidió anunciar que está en la dulce espera. La hija de Karina Rivera usó el audio de Tula Rodríguez para explicar su estado.

A través de un video donde se puede ver a su pareja, su madre Karina Rivera y más familiares, la recordada protagonista de ‘Torbellino 20 años después’ contó la buena nueva.

El anuncio fue publicado en su cuenta de Instagram el domingo 14 de mayo, en medio de la celebración del Día de la Madre. Lo anecdótico es que usó el discurso de la conductora de televisión Tula Rodríguez.

“No quiero ni llorar porque es lo más lindo que me ha pasado en la vida. Hace algunas semanitas, dije, ‘ups problemas. No me viene mi ciclo, ¿qué está pasado?’. Obviamente yo pensé que no podía serlo, y como adulta y como adultos con Javier (Carmona) nos cuidábamos porque era parte de. (Respira) A qué no saben. Voy a ser mamá y soy la mujer más feliz del mundo”, dijo la animadora en el 2008.

Tula Rodríguez anunció su embarazo en televisión | Frecuencia Latina

Estas plabras han sido recordadas a lo largo del tiempo y hasta parodiadas en muchas oportunidades. Esta vez lo hizo Doris Fundichely, quien para alegría de todos se trata de una realidad.

“Parece chiste pero es anécdota jeje sorpresis”, escribió la hija de Karina Rivera y Orlando Fundichely.

Las felitaciones no se hicieron esperar, tanto de seguidores como personas de su entorno. Su padre no pudo ser la excepción y escribió: “Y yo voy a ser abuelo. Jajaja”.

La reacción de Karina Rivera

La conductora de TV y familiares ayudaron a Doris Fundichely a grabar el gracioso video, el cual no dudó en compartir en su cuenta de Instagram. Además, expresó a lo feliz que estaba. “Sí, seré abuela, qué emoción. Te amo mi princess, este bebé llega a llenar de alegría nuestro hogar”, escribió Karina Rivera.

Karina Rivera emocionada por ser abuela. Instagram

¿Quién es Doris Fundichely?

Doris Fundichely es cantante, modelo y bailarina. Es hija de la conductora y animadora infantil Karina Rivera y el actor cubano Orlando Fundichely. Fue protagonista de la serie ‘Torbellino 20 años después’, junto a Franco Pennano.

Tiene dos hermanos más, Luciana y Alejandro Heredia. Este último, fruto de su anterior relación de Karina Rivera.

Franco Pennano en Torbellino:20 años después. (YouTube)

¿Por qué levantaron el programa de Karina Rivera y Nicola Porcella?

En el 2020, Karina Rivera y Nicola Porcella estrenaron un nuevo programa en Latina. La dupla tenía como tarea unir parejas. Sin embargo, el espacio se vio envuelto en polémicas tan pronto vio la luz.

Un desafortunado comentario de Nicola Porcella hizo que los usuarios cuestionaran al programa. Todo ocurrió cuando en su primera emisión, uno de los concursantes indicó que Karina Rivera lucía “despampanante”.

Esto hizo que el chico reality saliera a “defenderla” con un lamentable comentario. “Producción, no, a mí no me molesten. Acá nadie se ‘gilea’ a Karina (Rivera) más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”, dijo Nicola Porcella, quien se ausentó en los siguientes programas por no sentirse bien.

Nicola Porcella y la vez que faltó el respeto a Karina Rivera con su comentario. Todo por Amor

“Él me explicó en interno, hemos conversado y me dio su explicación. (Fue) la adrenalina del primer programa. En el momento, yo no escuché nada porque hay un montón de bulla… Yo salí de acá (Latina) y él (Nicola Porcella) me dijo: ‘Karina, sé que he dicho una brutalidad y necesito conversar contigo’. Yo no sabía porque me pidió tantas disculpas, estaba afectado… Sí, es una barbaridad, pero me gusta que haya reconocido su error”, dijo Karina Rivera en su momento.

El programa continuó su curso hasta que declararon cuarentena obligatoria a causa de la expansión del nuevo coronavirus. No fue el único espacio cancelado en aquel tiempo de incertidumbre.

A través de su cuenta de Instagram, Karina Rivera explicó lo sucedido. “Esperemos que todo pase pronto, realmente Nicola (Porcella) y yo disfrutamos mucho hacer ‘Todo por amor’”, dijo.

“Los vamos a extrañar mucho, pero deseamos de todo corazón que estén bien, que se cuiden y acatemos juntos las órdenes dadas por el Presidente de la República. Un saludo gigante para cada uno de los chicos de nuestra producción, productores, solteros, solteras y templados. Estoy segura de que pronto nos juntamos nuevamente para seguir llevando sana diversión a los hogares”, concluyó.