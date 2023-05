Fans de BTS exigen a Cinemark que pongan a la venta las entradas para “AGUST D Tour” de Suga

Fans de BTS exigen que se ponga a la venta entradas para "AGUST D Tour" de Suga.

Hace unas semanas se dio a conocer que las entradas para el “AGUST D Tour” de Suga se iban a poner a la venta este lunes 15 de mayo en el Perú; sin embargo, hasta el momento, ninguno de los cines que ha adquirido los derechos ha habilitado la opción de preventa de entradas, ocasionando un gran malestar entre los fans de la música k-pop.

Te puede interesar: Las más contagiosas: estas son las 10 canciones de K-pop más reproducidas en iTunes Perú

Es por este motivo que, a través de Twitter, las populares ‘ARMY’ ya le han hecho saber su enojo a cadenas como Cinemark y Cinépolis, quienes se han hecho con los derechos exclusivos de la transmisión del concierto en vivo que dará el integrante de BTS en Japón en las próximas semanas.

Cabe precisar que este concierto es muy especial para los fans de Min Yoongi, pues realizó una impresionante puesta en escena en un espectáculo lleno de energía, esto debido a que era su último tour antes de unirse al servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Te puede interesar: Estos son los artistas más reproducidos hoy en el top de K-pop de iTunes Perú

La función en simultáneo para Perú y otros países de Latinoamérica se ha programado para este sábado 3 de junio, a las 14:00 horas (horario de Lima). Lamentablemente, la proyección de este show no será en directo debido a la diferencia horaria que hay en Japón, sin embargo, será diferido.

Fans de BTS muestran su enojo con cadenas de cine en el Perú.

Fans de BTS muestran su enojo con cadenas de cine en el Perú.

Fans de BTS muestran su enojo con cadenas de cine en el Perú.

Fans de BTS muestran su enojo con cadenas de cine en el Perú.

El posible precio de las entradas

Mientras miles de fans esperan la apertura de la preventa de entradas, muchos ya están empezando a especular el costo que tendrá estos boletos que saldrán próximamente, teniendo como referencia a eventos similares que se llevaron a cabo en anteriores ocasiones.

Te puede interesar: Estos son los artistas más reproducidos hoy en el top de K-pop de iTunes Perú

Por ejemplo, hace poco, se transmitió en los principales cines del Perú el último concierto de BTS ‘Yet to come in cinemas’. Los fans tuvieron que desembolsar un total de S/ 40 para poder acceder a una sala y así disfrutar de este evento que tuvo una duración de dos horas y media.

Suga se refirió a la novia que tuvo

Suga es uno de los integrantes más queridos de BTS. En los últimos meses, se ha dedicado a realizar giras antes de retirarse por un tiempo de la música para dedicarse al servicio militar obligatorio.

El integrante de la boyband en una ocasión se animó a hablar sobre el amor, recordando que durante mucho tiempo hubo rumores que los vinculaban a varias artistas coreanas. De acuerdo a sus propias declaraciones, reveló que debido a la ajustada agenda que tiene, no puede agendar citas.

(Disney+)

Sin embargo, en una ocasión habló sobre la primera vez que se enamoró y cómo fue que su relación finalmente terminó debido a que no supo tratar a su pareja. La relación que tuvo en algún momento el integrante de BTS se habría llevado a cabo durante su época de estudiante, además que su novia en ese entonces fue su mejor amiga, a quien le confesó sus sentimientos y ella le correspondió, aunque al final no funcionó.

Algunas fans dicen que luego de varios años, Suga escribió una carta y la mandó supuestamente a una estación de radio para disculparse con su expareja, donde le confesó que en ese tiempo no supo como tener una comunicación más fluida con ella cuando eran novios.