Martín Pérez Guedes lanzó frase de Marcelo Bielsa para explicar la “injusticia” en derrota de Universitario por Liga 1

Martín Pérez Guedes habló sobre la derrota de Universitario ante Alianza Atlético por Liga 1.

Universitario perdió 3-1 ante Alianza Atlético por la fecha 2 y se alejó de la pelea por el Torneo Apertura. Los ‘cremas’ perdieron el control en el calor de Sullana y terminaron el partido con 8 hombres tras las expulsiones de Nelson Cabanillas, Aldo Corzo y Rodrigo Ureña.

Los integrantes de la ‘U’ no estuvieron de acuerdo con las decisiones del árbitro y eso se vio a lo largo del encuentro y también después. El volante Martín Pérez Guedes habló tras la derrota a ras de cancha del estadio Campeones del 36 y mostró su incomodidad.

“Hay que seguir compitiendo, mejorando día a día, hoy fue un partido muy duro, hubo muchas cosas extrafutbolísticas que complicaron el juego del partido, molesta mucho, pero hay que tragar, como dice una frase, hay que tragar veneno y aceptar las injusticas y seguir trabajando”, exclamó el argentino en primera instancia.

El periodista de Liga 1 Max, Gustavo Peralta, le mencionó que la frase era de Marcelo Bielsa, actual entrenador de la selección de Uruguay, y el mediocampista ‘merengue’ afirmó. La expresión completa del técnico ‘gaucho’ es la siguiente: “Acepten la injusticia , traguen el veneno que todo se equilibra al final”.

“Creo que no es bueno el arbitraje, no solamente en este partido, sino en varios, no se habla mucho de eso, de los partidos ajenos a los nuestros también, donde hay ciertas condiciones que no permiten que salgan un buen partido”, finalizó el futbolista de 31 años.

Las expulsiones de la ‘U’ ante Alianza Atlético

Todo se inició a los 45 minutos cuando el árbitro decidió expulsar a Nelson Cabanillas. ¿Por qué? Según la versión del comentarista de la Liga 1 Max, la roja se dio “por el tema del sarcasmo, por haber sacado mal el lateral y aplaudir al juez de línea”.

Luego, a los 49′, Aldo Corzo perdió el control y le aplicó tremendo puñetazo a Pierro Serra y este también lo agredió, no obstante, el referí decidió echar solo al capitán de la ‘U’ y amonestar al mediocampista del ‘vendaval’.

Por último, Rodrigo Ureña, a los 59′, tuvo una dura entrada sin balón contra Santiago Arias y el juez decidió expulsarlo. De esta forma, los ‘merengues’ se quedaron con 8 jugadores en el campo y no pudieron revertir el resultado adverso.

Partido con cinco expulsados. El local se quedó con los tres puntos. (Video: Liga 1 Max).

Próximo partido de Universitario

Jorge Fossati tendrá menos de una semana para cambiar el chip a sus jugadores y voltear la página de la derrota con Alianza Atlético, debido a que su próximo compromiso será con Universidad César Vallejo el viernes 19 de mayo a las 20:30 horas en el estadio Monumental de Ate.