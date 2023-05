Día de la Madre: Los desafíos que enfrentan las madres peruanas para equilibrar su vida laboral y familiar

Las madres peruanas enfrentan grandes retos en cuanto a su desarrollo profesional. Foto: El Comercio.

En el Perú, al 2023, existen 8 millones 891 mil madres, según un reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Y muchas de ellas son conductoras y el principal sustento en el hogar, lo cual en el ‘Día de la Madre’ nos lleva a reflexionar sobre la inequidad en las horas que le dedican al trabajo y a las actividades de la casa.

El informe de la entidad de estadística precisa que, del total de madres, el 68.3% integra la Población Económicamente Activa (PEA), de esta proporción, el 96% participan en el mercado de trabajo en condición de ocupadas y el 4.0% busca empleo. En tanto, el 31.7% de madres conforman la Población Económicamente No Activa (No PEA).

En cuanto a categoría de ocupación, se aprecia que el 47.7% de las madres que laboran en alguna actividad económica se desenvuelven como trabajadoras independientes, 39.6% son asalariadas y el 12.5% trabajan como familiar no remunerado. Además, al 2022, el 68.7% de las madres se desempeñan en actividades económicas de Servicios (40.7%) y Comercio (28.0%); 22.5% en Agricultura, Pesca, Minería, 8.3% en Manufactura y 0.4% en Construcción.

Según el tamaño de empresas en las que realizan la actividad económica, el 80.2% de las mujeres de 15 y más años de edad lo hacen en empresas de 1 a 10 empleados, 15.5% en grandes empresas (51 y más trabajadores) y 4.1% en medianas empresas (11 a 50 trabajadores).

Ante estos resultados, Gelián Mustafá, vocera del Comité de Mujeres de la Asociación de Empresas Familiares del Perú (AEF), señaló que la mayor parte de micro y pequeñas empresas en el país están dirigidas por mujeres; sin embargo, hay muchos desafíos por afrontar en cuanto a la desigualdad de horas de trabajo comparado con lo de los varones.

Asimismo, la ejecutiva comentó que hoy las empresas familiares representan aproximadamente el 70% del total de empresas en el Perú y aportan cerca del 30% PBI, según datos del Ministerio de la Producción, pero cabe destacar que muchas de estas empresas familiares son conducidas por mujeres.

“Las mujeres en el Perú han logrado abrirse su camino porque algo que nos caracteriza es que no nos rendimos, no dejamos que nos quiten las ganas de hacer las cosas. En ese sentido, buscamos potenciar nuestra capacidad y el trabajo como mujeres líderes y como sucesoras dentro de las empresas familiares, dijo la especialista.

Madres trabajan a diario para sacar adelante a sus hijos.

Brechas laborales

Sin embargo, la representante de la AEF argumentó que aún no se han cerrado las brechas de género entre hombres y mujeres en oportunidades laborales, ya que hay madres que trabajan con sobretiempo y están a cargo del cuidado de los hijos en un país marcado por estereotipos machistas.

“La mamá emprendedora sufre el tema de discriminación de género debido a que todavía existe una tendencia a pensar que no somos adecuadas para ciertos tipos de trabajo o como líderes de alguna empresa. Algunas veces he escuchado que dicen que no vamos a poder hacerlo bien porque tenemos que repartir nuestro tiempo con nuestros hijos o con las labores del hogar”, sostuvo Mustafá.

No obstante, la ejecutiva señaló que afrontar estos desafíos es un trabajo arduo en el día a día de las madres peruanas. “Si somos tomadas en serio como empresarias se logrará romper un poco con los estereotipos de género en nuestro país. Sin embargo, el Perú, lamentablemente, es un país machista donde hay estereotipos de nuestro rol y que todavía están arraigados en la cultura”, añadió.

Estereotipos

Asimismo, la vocera de la AEF indicó que las madres peruanas están expuestas a presiones sociales y culturales. “Aún hay muchas personas y amigas de mi generación que me dicen que la mujer no trabaja y debe dedicarse a los hijos porque si no es así, no crecen con buenos valores. Sin embargo, la clave para mí está en varias cosas, la primera es saber delegar y saber repartirse el tiempo entre la casa y el trabajo de la manera adecuada. Nosotros damos a nuestros hijos un tiempo de calidad al igual en el tiempo de nuestro trabajo”.

En tanto, Beatrice Avolio, directora del Centro de la Mujer de Centrum de la PUCP, señaló que cocinar, preparar las loncheras, limpiar la casa, ir a trabajar, hacer las compras y regresar a casa para cuidar a los niños es la rutina diaria de muchas mujeres en el Perú; mientras que, para los hombres, en la mayoría de los casos, la lista de tareas es más reducida.

Madres también buscan pasar tiempo de calidad con sus hijos.

“Si bien, actualmente se habla más de la equidad de género y la importancia de la participación de las mujeres en la esfera pública, aún se le atribuyen las funciones de cuidado y tareas domésticas”, remarcó la especialista.

Asimismo, Avolio dijo que los hombres acumulan más experiencia laboral que las mujeres porque tienen menos horas dedicadas al trabajo remunerado, lo cual dificulta el desarrollo de las peruanas.

“Por más que quieras ser multitarea, hay un límite. Y la experiencia laboral tiene un efecto en los resultados porque significa aprendizaje. Es un efecto que se atribuye a la poca participación de mujeres en posiciones de liderazgo, porque llega un punto en el que dices ‘necesito algo de menor responsabilidad que me implique menos horas’. Sin duda, es una limitante”, enfatizó.

Madres conductoras

Según una encuesta realizada por DiDi Perú reveló que el 72% de las madres conductoras destina sus ganancias a su hogar y el beneficio que más valoran para hacerlo es poder elegir desde dónde y cuándo generarlas.

Asimismo, en esta encuesta en el marco del Día de la Madre, concluye que el 70% de las conductoras peruanas que utilizan la app son el principal soporte económico de su familia.

Este estudio realizado en el mes de abril reveló además que el 44% de ellas tiene como principal fuente de ingresos las ganancias que reciben por los viajes que realizan con la aplicación y que un 72% de las madres encuestadas destina la totalidad de sus ingresos a los gastos del hogar, mientras que un 6% de ellas piensa utilizar estas ganancias para emprender un negocio, y el 4% lo ahorra pensando en el futuro de su familia.