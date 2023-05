Federico Danton, hijo de Alan García, y su relación con Pilar Nores: “Me quería bastante”

El hijo menor de Alan García contó algunas anécdotas divertidas que vivió con la esposa de su padre.

Federico Danton, hijo menor de Alan García, dio una entrevista en la que se atrevió de hablar de todo y brindó muchos detalles sobre cómo era su relación y convivencia con la esposa de su padre, la ex primera dama, Pilar Nores. El sexto heredero del exmandatario era un pequeño niño cuando paseaba por los pasillos de Palacio de Gobierno y acompañaba en eventos públicos a la familia presidencial, donde acaparaba la atención del público por sus travesuras como el desfile militar.

El último de los hijos de García, quien acaba de cumplir 18 años, reveló que la esposa de su padre lo quería mucho e incluso se anima a engreírlo con platos y dulces que más le gustaban. Además de que siempre lo quiso. “Siempre me trató muy bien cuando coincidimos en Palacio de Gobierno. A gritos, le pedía ¡tallarines! Ella también me hizo probar las milanesas. De Argentina trajeron dulce de leche. Me quería bastante la señora”, declaró para Perú21.

¿Cómo se sentía Federico Danton con que su padre sea presidente?

Danton también narró cómo fue transitar el hecho de que su padre era presidente y él tan pequeño. “No lo veía tanto como Alan García, sino como mi papá. Lo acompañaba a los mítines y se me ponían los pelos de punta. Pero 30 minutos después estábamos en mi casa y estaba con mi papá”.

Federico Danton García, hijo menor del presidente Alan García se convirtió en la estrella de las ceremonias por Fiestas Patrias

Además, señaló que pudo disfrutar a su papá. “A él yo lo he tenido mayor, he tenido la suerte de tener a Alan García con tiempo libre. No como mis hermanos. Y con este tiempo libre mi papá creo que no sabía mucho qué hacer porque se pasaba muy pendiente de lo que hacía yo y conversábamos todo el día”.

Federico Danton y su experiencia en el extranjero

El joven de 18 años mencionó que el irse a España con su padre fue una experiencia muy enriquecedora y pudo disfrutar mucho más de su relación con Alan García. Así como también compartir con él su pasión por el fútbol y algunas cábalas que tenían.

“Llegué a España a los diez años. Estuvimos tres años allá. En esos años, mi papá me mostró todo lo que pudo. A la ciudad que iba él tenía un mapa en su cabeza. No necesitábamos ver ningún Waze, nada. Estabas con Alan García y no sé cómo, pero se manejaba como si fueran sus propias ciudades. Yo era hincha del Real Madrid, él disfrutaba del fútbol como espectáculo. Fuimos varias veces al Bernabéu. Pero, cada vez que íbamos juntos, el Real empataba con el Eibar o perdíamos contra el Betis o el Alavés. En un punto le tuve que decir ‘papá, mira, yo te quiero, pero no podemos venir juntos’. Dejé de ir con él y empezamos a ganar”, relató.

Alan García fue presidente entre el 2006 al 2011

¿Qué pasó en la relación de Alan García y Pilar Nores tras la llegada de Federico Danton?

Luego de que Alan García anuncia el nacimiento de su último hijo con Pilar Nores parada al frente, el expresidente le confesó al diario El Español que la incomodidad y el distanciamiento con la ex primera dama venía de varios años atrás

“Es cierto que la primera dama y yo atravesamos por una etapa difícil, para ella no fue un momento agradable cuando decidí reconocer al niño. Ella viene de una familia muy tradicional... muy religiosa. Y ahora ha decidido no acudir a los actos oficiales. Yo le dije que debía hacerlo porque ella representa la bondad de la república. Me contestó que a ella no la eligieron, pero yo le repliqué que era mi esposa cuando me eligieron a mí y sigue siéndolo ahora. Fue en vano. Entonces yo tomé mi pequeña revancha y llevé al pequeño Danton a esos actos oficiales. La gente adora a ese niño. ¡Ese niño es tan simpático! Se ha ganado el corazón de los peruanos...”, reveló el fallecido expresidente.