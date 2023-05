Magaly Medina arremete contra Jossmery Toledo: “No me vas a decir que por tus valores ibas encapuchada a Cusco”

Magaly Medina tuvo duras palabras contra Jossmery Toledo por sus recientes declaraciones. | 'Magaly Tv, la firme'

Magaly Medina tuvo duras críticas contra Jossmery Toledo luego que declarara, por primera vez desde que estuvo en el ojo de la tormenta por ser ampayada con Paolo Hurtado, que se encontraba soltera “por sus valores”.

“Yo no voy a hablar de la señora [Rosa Fuentes, esposa de Hurtado]. Yo estoy soltera hace un buen tiempo, enfocada en lo mío. Yo, por mis valores, estoy soltera”, declaró la modelo a la salida del aeropuerto para Willax.

Es así que, en su programa de este martes 9 de mayo de “Magaly Tv, la firme”, Magaly Medina recordó, en primer lugar, cómo fue que Jossmery Toledo se metió con una persona que se encontraba casada y con hijos, pese a que dicha información era de conocimento público.

“¿De cuáles valores habla? ¿Dónde están los valores de Jossmery? [Ella es] una mujer que se metió con un jugador de fútbol, casado, con dos hijos y una esposa embarazada. En todas las redes sociales podía ver que esa relación existía. No era una ilusión. Estaba en todos lados”, señaló en su programa la conductora de TV.

En un segundo momento, también criticó que Jossmery Toledo haya mencionado a los valores cuando sus encuentros con Paolo Hurtado en Cusco evidenciaban intenciones de mantenerlos a escondidas.

“Porque no me vas a decir que por tus valores ibas toda encapuchada a meterte al hotel donde él se hospedaba en Cusco. Y que encapuchada salías a dar paseos turísticos por la ciudad. ¿Esos son valores? Esos no son valores. Eso es que tu categoría de valores están en el piso. ¿Esos son valores? Donde el hombre está encapuchado contigo, ni siquiera luciéndose contigo, ni ella pudiendo lucirse con él. Se portó como se comporta la mayoría de las amantes, sin valores”, arremetió Medina.

Magaly Medina se pronunció sobre el término de relación entre Paolo Hurtado y jossmery Toledo. | 'Magaly Tv, la firme'

En sus declaraciones, Jossmery Toledo también dejó entrever que Paolo Hurtado le habría mentido, pues se mostraba cercano a la madre de sus hijos Rosa Fuentes.

“Las mentiras tienen patas cortas. En las imágenes donde se ve que él entra a su casa, comparte cosas con ella, la gente se da cuenta de todo y yo voy a seguir lo mío”, declaró Toledo.

Al respecto, Magaly Medina criticó la queja de Jossmery Toledo ante una clara situación donde se sabía que Paolo Hurtado mantenía una relación concreta con la madre de sus hijos.

“Ella [Jossmery Toledo] era la única que no se dio cuenta que él era un hombre casado, que tenía dos hijos. La que salía sobrando eras tú [Jossmery], sabiendo que él estaba llenándote la oreja”, agregó la conductora de TV.

Por último, Magaly Medina también se mostró bastante molesta por la posición de víctima que estaría asumiendo Jossmery Toledo.

“Cuando una mujer no se valora, cuando una mujer tiene la autoestima tan baja, permite que los hombres jueguen con ellas. No te vengas a hacer la ofendida, ni la víctima porque no lo eres en absoluto y no te mereces la lástima de nadie”, concluyó.

Como se recuerda, Paolo Hurtado y Jossmery Toledo fueron ampayados a mediados de marzo en Cusco realizando un tour con personas cercanas al futbolista. La esposa del jugador, Rosa Fuentes, terminó la relación a partir de la confirmación de la infidelidad. Entonces, estaban próximos a celebrar un aniversario más de casados y ella se encontraba gestando.

Posteriormente, en abril, y ya separados Hurtado y su todavía esposa, se difundieron nuevas imágenes que confirmaban la cercanía entre el futbolista y Jossmery. Fueron captados en una casa de campo en medio de una celebración con algunos familiares del jugador.