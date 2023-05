Patricio Parodi lanzó dardos contra Gabriela Herrera: “Su contrato es pelearse con todo el mundo”

Patricio Parodi responde Gabriela Herrera tras fuertes críticas en su contra. (América TV)

Patricio Parodi arremetió en contra de Gabriela Herrera. El chico reality no se quedó callado ante las últimas declaraciones de la bailarina, quien dio a entender que el modelo estaba acostumbrado a que nadie lo critique y a buscar a chicas sin códigos, en clara alusión a su pareja Luciana Fuster.

La disputa entre ambos comenzó cuando el guerrero señaló que la producción de ‘Esto es Guerra’ la contrató para generar polémica en ‘Baila conmigo’, ya que desde el estreno del reality la popular ‘Gata’ comenzó con los enfrentamientos con sus compañeros. Esto no fue bien visto para el deportista y criticó su ingreso.

“Si la contratan para que entre y no hace crítica, mejor que no la contraten. Ya sabemos cuál es su perfil, eso no quita que sea una gran bailarina, una de las mejores del Perú, pero es una bailarina que su complemento es la polémica. Entonces, lo va a conseguir”, dijo el popular ‘Pato’.

Sus palabras no pasaron desapercibidas para Gabriela Herrera, quien dejó entrever que Patricio Parodi no está contento con las personas que dicen las cosas directamente y que se junta con mujeres que no respetan los códigos. Si bien, la bailarina no mencionó nombres, fue consultada específicamente por los comentarios del modelo.

Patricio Parodi lanza dardos contra Gabriela Herrera

En conversación con las cámaras de ‘América Espectáculos’, Patricio Parodi comenzó asegurando que si no fuera por la actitud de Gabriela Herrera para generar polémica, estaría en su casa viéndolos participar en ‘Baila conmigo’.

“No soy experto en el baile para meterme a querer criticar algo en lo cual no puedo defenderme porque no soy bailarín. Hay algunas personas que están acá para hacer reality, que si no hicieran reality estarían en su casa viendo televisión, deben saber a quién me refiero”, dijo.

“Busca disparar como monito con metralleta por todos lados para ver con quien saca un titular. Hay que aplaudir a esta persona porque ya consiguió, el fin de semana, lo que quería. No voy a decir absolutamente nada más, puede bailar y todo lo que quiera, pero hay que tener el tino y la educación”, agregó.

Finalmente, Patricio Parodi recalcó que si Gabriela Herrera no discute con sus compañeros, se quedaría fuera del programa. “Ya sabes cuál es su contrato, subliminalmente, me peleo con todo el mundo, me haces el reality y si es que no me haces, a tu casa”.

Patricio Parodi lanza dardos contra Gabriela Herrera. (Captura)

¿Qué dijo Gabriela Herrera sobre Patricio Parodi?

Durante una entrevista con un medio local, Gabriela Herrera se refirió a las críticas de sus compañeros tras su ingreso al reality de baile. Uno de sus detractores fue Patricio Parodi, por lo que la bailarina no se quedó callada y decidió responderle. Si bien, no mencionó su nombre, dio a entender que al modelo no le gusta que le digan las cosas en la cara.

Es que, a veces, ellos están acostumbrados a que la gente, o a veces piensan que, como (ellos) tienen más tiempo, les tienes que tener un respeto, ¡no! Yo soy súper directa y soy franca y creo que todos somos iguales y yo no tengo por qué maquillar las cosas a nadie. Si yo pienso en algo y opino algo de alguien, lo voy a decir tal cual es y, si les gusta o no, pues de verdad me da mucha pena”, dijo a La República.

“Me da mucha lástima por ellos, porque les gusta que la gente les engañe y no les digan las cosas frontalmente, en la cara. A mí me gusta que, cuando yo conozco una persona, sea quien sea, sea frontal. Si tienes algo que decirme, dímelo a mí y no lo digas a mis espaldas. No están acostumbrados a un carácter como este, pero lamentablemente, pues, así soy yo y se tendrán que adaptar(…) Y también se acostumbran a las que no tienen códigos”, añadió.