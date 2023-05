La respuesta de Jorge Fossati a la mención de Sergio Markarián para dirigir a la selección de Uruguay

Jorge Fossati tuvo una llamativa respuesta al ser preguntado por las declaraciones de Sergio Markarián, quien lo postuló para dirigir a Uruguay.

Universitario de Deportes está a puertas de disputar un importante encuentro en condición de local ante Santa Fe en el marco de la jornada 3 del grupo G de la Copa Sudamericana 2023. El cuadro ‘crema’ viene de una notable racha positiva de 11 partidos sin conocer la derrota entre partidos locales e internacionales. Este buen trabajo se debe a la llegada del técnico Jorge Fossati, quien le ha cambiado la imagen al equipo. Justamente, a raíz de su destacada labor ha sido propuesto por Sergio Markarián para dirigir a la selección de Uruguay, aunque en las últimas horas respondió de una manera amena al respecto.

El preparador del elenco ‘merengue’ se encontraba brindando declaraciones previo al duelo que sostendrá ante los colombianos en el estadio Monumental el jueves 4 de mayo hasta que uno de los periodistas le preguntó sobre las palabras del ‘Mago’, que días antes lo consideró como opción para liderar a la ‘Celeste’. “Somos muy amigos, por eso lo dice. No le crean, es mi amigo”, expresó.

¿Qué dijo Sergio Markarián sobre Jorge Fossati?

El exentrenador de la selección peruana había sido citado para el programa Punto Penal de su país y en primera instancia fue consultado por la inminente llegada de Marcelo Bielsa para encabezar al combinado de Uruguay, a lo que dijo lo siguiente: “Tengo un enorme respeto por lo que veo de él y lo que muestran sus equipos. Él no es de dar entrevistas y de expresar lo que piensa, pero sus equipos me han gustado siempre. (...) Creo que es un gran acierto de la asociación. Traer un técnico de ese nivel jerarquiza al fútbol uruguayo, no va en desmedro de nadie”.

De pronto, en el panel le preguntaron acerca de otra opción y de nacionalidad uruguaya que sea capaz de comandar al conjunto ‘charrúa’ y nombró al actual DT de la ‘U’. “Para tener un técnico con trayectoria y con seguridades como las da un entrenador de capacidad y espalda de Bielsa, el enfrentarse a un plantel de la jerarquía que tiene Uruguay... Los técnicos uruguayos con esas características que hoy tenemos, el (único) que yo conozco está fuera del país: Jorge Fossati”, sostuvo.

Jorge Fossati ha levantado notablemente el nivel de Universitario en la Liga 1 y Copa Sudamericana. (Universitario)

Sergio Markarián analizó otra opción y mencionó a otro técnico que dirigió en el fútbol peruano, aunque en el presente está retirado, por lo que la alternativa del ‘Loco’ es la que más le convence. “Gerardo (Pelusso) está retirado según lo que he escuchado y no veo ningún otro. Entonces, tienes que recurrir a entrenadores, muy buenos y que probablemente lleguen a ser espectaculares, pero cuyas trayectorias no son lo que Bielsa muestra”, declaró.

Asimismo, recalcó que el DT argentino cuenta con los pergaminos para hacerse cargo de la selección de Uruguay. “A mí me parece que jerarquiza, pone a Uruguay en el mundo y va a hacer frente a los jugadores una palabra respetable”, agregó.

Lo cierto, es que luego de varios nombres sonaron para hacerse con el cargo de director técnico, Marcelo Bielsa es el que más cerca está de ganar la postulación. Tras la eliminación en fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 (quedó en el tercer puesto de su grupo por detrás de Portugal y Corea del Sur), la directiva ‘charrúa’ pensó en varias alternativas, aunque la más segura es del argentino, que viene ultimando detalles para firmar su contrato.

El exDT de Perú consideró a su par de Universitario como el único uruguayo capaz de liderar a la 'Celeste'. (Video: Punto Penal Uruguay)

Labor de Jorge Fossati en Universitario

De la mano de Jorge Fossati, Universitario ha mejorado considerablemente. Empezó el campeonato local con tres derrotas consecutivas con Carlos Compagnucci al mando, pero cuando el uruguayo asumió, el equipo mostró un fútbol intenso y que rememora el estilo típico de la ‘U’ con mucha garra. Los 11 partidos sin ganar resumen su buen trabajo y a ello se le añade la confianza evidenciada en Alex Valera, Emanuel Herrera, Piero Quispe y otros más, evidenciando un elogiable nivel colectivo. Fruto de ello es la lucha por el primer lugar del Torneo Apertura y de su grupo en la Copa Sudamericana.